Газ дешевле, а платим много: почему украинцам дорого обходится доставка голубого топлива

Украинцы продолжают получать квитанции за доставку газа, при этом платежки приходят даже тем, кто вообще не пользуется в быту этим видом топлива. Тарифы, по которым граждане платят за доставку газа, отличаются в разы в зависимости от региона. Операторы сетей объясняют это, в частности, необходимостью проводить ремонт изношенных сетей. Но уверенности в том, что такие работы на самом деле осуществляются, нет. "Апостроф" разбирался в сложностях отечественного газового хозяйства.

Первый шок после получения квитанций за газ в начале текущего года у украинцев уже прошел, однако ответы на многие вопросы до сих пор не получены.

Напомним, в январе потребители получили на платежку больше – к прежним квитанциям по оплате услуг ЖКХ добавилась еще одна – за распределение газа. Для многих граждан, особенно тех, кто проживает в высотных домах и использует газ только для приготовления пищи, мало, что изменилось – плату за распределение просто выделили из общей стоимости услуг газоснабжения, да и размер ее оказался невелик.

Несколько иначе выглядит ситуация для тех, кто потребляет много топлива (если газ используется для нагрева воды и отопления, например) – ведь тариф рассчитывается с учетом потребленного объема топлива за прошедший "газовый год" - с октября по октябрь.

Платежи были и будут

Однако наибольший шок испытали люди, которые по тем или иным причинам не потребляли газ, но все равно получили квитанции на оплату его доставки. И для многих суммы оказались совсем не символическими.

Власти дали ясно понять: оплату за распределение газа для таких потребителей они отменять не собираются. Об этом недавно заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк. По его словам, связано это с тем, что дома, в которых проживают такие потребители, подключены к газовым сетям, и плата взимается за обслуживание этих сетей.

"За содержание инфраструктуры платежи всегда были, есть и будут", - резюмировал глава НКРЭКУ.

Вместе с тем, регулятор решил все же скорректировать тариф для не использующих газ потребителей в сторону снижения. В частности, для домов, где газ может использоваться только для приготовления пищи (газовая плита), месячная плата за распределение газа составит 2,8 гривны, для домов, где газ помимо газовой плиты используется еще и для нагрева воды, она будет на уровне 8,8 гривны, а в домах, где есть помимо прочего газовое отопление, - 21,9 гривны.

Вряд ли такое решение удовлетворит всех, но пока другие варианты выхода из данной ситуации не рассматриваются.

Впрочем, как рассказала "Апострофу" координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко, у потребителей есть возможность подать официальное заявление в соответствующую компанию об отказе от пользования услугами газоснабжения. Однако, по ее словам, учитывая, что НКРЭКУ пересматривает тарифы для таких граждан, возможно, им не стоит спешить: "Им нужно определиться, что лучше – отказаться или платить незначительную сумму за потенциальную возможность пользоваться газом".

Вместе с тем, последнее решение НКРЭКУ заставляет задуматься, почему до этого не пользующимся газом людям выставили гораздо большие суммы к оплате. Ведь, вроде как, она должна была быть привязана к объему потребления топлива, но его-то по факту как раз и не было? Откуда были взялись цифры - с потолка? И на основании чего, в таком случае, высчитывались новые?

Средняя температура по больнице

Но с тарифами на распределение газа есть и другие вопросы.

Как известно, ранее НКРЭКУ установила тарифы, которые отличаются от региона к региону. Так, если в Киеве он составляет 28 копеек (без НДС) за 1 кубометр в месяц, то в Киевской области – 78 копеек (без НДС), то есть почти в три раза выше, чем в столице. Похожая ситуация в Харькове и области – для областного центра тариф составляет 30 копеек (без НДС), для области – 1,03 гривны (без НДС).

Без учета Крыма и Севастополя, которые с 2014 года вследствие российской агрессии не контролируются украинскими властями, в стране есть 25 регионов – 24 области плюс Киев. Однако тарифы на доставку газа установлены для 44 региональных компаний – операторов газораспределительной сети (ГРС). Это связано с тем, что в некоторых областях газоснабжением занимаются несколько таких компаний. Так, в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях их по две, во Львовской, Тернопольской и Днепропетровской – по три, а в Полтавской и Винницкой – по четыре. И тарифы для операторов ГРС отличаются, в том числе внутри одного региона, как это видно на примере Харьковской области, в несколько раз.

Есть среди этих компаний и абсолютные рекордсмены с точки зрения размера тарифа. Это – ООО "Газпостачсервис", обслуживающее часть Винницкой области (1,92 гривны без НДС за 1 кубометр газа) и ООО "Спектргаз", которое работает во Львовской области (1,99 гривны без НДС за 1 кубометр газа).

С чем связан такой разброс цен? "Там очень много факторов - тип подключения, наличие инфраструктуры, потери (при транспортировке), количество работников и так далее", - сказал в комментарии "Апострофу" старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис Саква.

"Цена на распределение зависит от протяженности сетей, технологических потерь, количества абонентов, численности работников, наличия счетчиков", - соглашается Татьяна Бойко.



Таким образом, если совсем грубо - чем меньше населенный пункт, и чем дальше он находится от магистральных газопроводов, тем выше тариф на его доставку потребителям.

Но в этом случае непонятно, почему жители многоэтажек, например, в Ирпене, который находится всего-то в 8 километрах от Киева, и где застройка такая же плотная как в столице, должны платить втрое больше, чем киевляне? Очевидно, что тариф берется как средний по региону, отмечает исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

Справедливо ли это? Вряд ли. В разговоре с "Апострофом" Святослав Павлюк отметил, что расчеты операторов газотранспортных сетей, которые ложатся в основу тарифообразования, вызывают вопросы: "Есть моменты, которые не поясняются, и я не сказал бы, что они прозрачно установлены".

Поэтому со всем этим необходимо очень тщательно и профессионально разбираться, без эмоций и популизма. "Верификация (предоставляемых) цифр – предмет очень глубокого, спокойного и профессионального анализа", - отметил эксперт. Но здесь возникает вопрос доверия (или недоверия), прежде всего, к самому регулятору, а здесь есть большие сомнения.

Навести порядок

В Украине газоснабжающие компании, для простоты называемые облгазами, находятся в частных руках. Их приватизация в основном осуществлялась на протяжении 2012-2014 годов и на сегодня более 70% таких компаний находятся под контролем структур бизнесмена Дмитрия Фирташа. При этом облгазы являются лишь операторами газораспределительных сетей, арендующими их у государства.

Владельцы облгазов неоднократно заявляли, что их деятельность по обслуживанию сетей убыточна, в связи с чем они регулярно повышают тарифы на свои услуги. В частности, с 2014 года цены на доставку газа выросли в шесть-семь раз. Святослав Павлюк напомнил, что летом 2020 года украинцев ожидает очередное повышение тарифов (лишь в Киеве тариф не изменится, – "Апостроф"). И это при том, что тарифы госкомпании "Укртрансгаз" снижаются.

Операторы ГРС закладывают в свои тарифы обслуживание и ремонт сетей, которые были проложены 50 лет назад, но проводят ли они на самом деле ремонтные работы, - сказать наверняка не может никто, кроме самих операторов, разумеется.

В Украине все большую популярность приобретает переход от централизованного на индивидуальное отопление. А это значит, что таким потребителям понадобится больше газа. Поскольку многие сети просто не рассчитаны на такие объемы поставок, их нужно будет модернизировать или даже менять на новые. А это также приведет к росту тарифов.

Ранее власти заявляли о намерении навести порядок в газовом хозяйстве - ведь то, что в нем происходит, практически не контролируется. Но реальных успехов на этом направлении, увы, нет. И пока система будет оставаться непрозрачной, цены для украинцев будут только расти.