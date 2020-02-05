Оплата за доставку газа: все ли так страшно

В январе украинцы получили квитанции с новым коммунальным платежом - за доставку газа. Теоретически, указанная в этой платежке сумма выделена из тарифа, по которому граждане оплачивали газ раньше. Но в реальности некоторые потребители столкнулись с фактическим увеличением расходов на газоснабжение. "Апостроф" разбирался, что на самом деле произошло.

В наступившем году украинские потребители начали получать на одну платежку больше - в новой квитанции выставлен счет за оплату доставки газа. Это в дополнение к счету за потребление газа.

Такое новшество обусловлено постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которое продиктовано нормами закона "О рынке природного газа" и требованиями Третьего энергетического пакета Европейского Союза, который Украина обязалась выполнять. Третий энергопакет предусматривает, что доставка газа должна быть отделена от его продажи. Об этом же говорится и в законе о рынке газа, который был принят еще в 2015 году, но отдельные его положения, в том числе, касающиеся разделения продажи газа и его доставки, вступили в силу только сейчас.

НКРЭКУ установила тарифы на доставку газа для 44 региональных операторов газораспределительных сетей, при этом для каждого оператора он свой. Тарифы варьируются от 28 копеек за 1 кубометр газа в АТ "Киевгаз" до 2 гривен за 1 кубометр у ТЗОВ "Спектргаз" (оператор находится во Львове).

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Стоимость доставки газа рассчитывается, с учетом регионального тарифа, для каждого потребителя отдельно. За основу берется объем потребления газа в течение так называемого "газового года" - с октября по сентябрь. Объем потребленного за этот период топлива умножается на тариф, а затем делится на 12. Получившаяся цифра и есть суммой месячной оплаты.

Больше берешь - больше платишь

Означает ли все это, что общие расходы украинцев на газ вырастут? Теоретически, этого произойти не должно. По словам старшего аналитика инвестиционной компании Dragon Capital Дениса Саквы, выделение тарифа на доставку газа к росту общей цены привести не должны. "Платежку просто разделили на две части", - пояснил он в комментарии "Апострофу".

То есть тот тариф, который существовал раньше, разделят на две составляющие - ведь раньше он по умолчанию включал в себя и стоимость доставки.

"Эта цифра условно поделится на составляющие 90% и 10%", - сказал в разговоре с "Апострофом" глава Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины Андрей Никончук. Эксперт считает справедливым такой подход, который учитывает индивидуальный объем потребления газа, а не усредненный показатель.

Эксперт считает справедливым подход, который учитывает индивидуальный объем потребления газаФото: unian

Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, а ныне - первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко также видит определенную логику в таком разделении тарифов. "Газ в трубе должен быть постоянно, с поддержанием определенного давления, независимо от того, потребляют его, или нет", - сказал он "Апострофу".

То есть именно за бесперебойное обеспечение газа в трубе берут деньги сервисные компании. И чем больше потребитель использует топлива, или, если выразиться иначе, чем сильнее он нагружает сети, тем выше для него тариф.

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Кстати, потребители могут уменьшить расходы на оплату доставки газа. "Вы можете сказать, что в текущем году собираетесь потребить меньше газа, чем в прошлом (напомним, сумма платежа высчитывается с учетом потребленного объема за прошедший "газовый год", - "Апостроф"). Например, не 1000 кубометров, а 500 кубов. Теоретически, они (компания, предоставляющая услугу по доставке газа) должны на это отреагировать", - рассказал Алексей Кучеренко.

Но некоторые граждане вообще не пользуются газом. И каково же было их удивление, когда они тоже получили квитанции на доставку им того товара, который они не заказывали. И такие случаи не единичны. Проблема здесь состоит в том, что дома, в которых живут эти люди, газифицированы, и поставщик обеспечивает доставку газа до всех квартир в дому.

По словам координатора жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяны Бойко, тот, кто не желает потреблять газ, должен проинформировать об этом соответствующую компанию – облгаз. "Ему просто перекроют газ, и вопрос решится", - заявила она.

Не очень приятные сюрпризы ждут и тех, кто потребляет мало газа, в связи с чем плата за его доставку обещает быть небольшой.

"Дополнительная платежка означает, что будет еще одна банковская комиссия", - поясняет Алексей Кучеренко. От себя добавим, что дело может дойти до курьезов: стандартная комиссия на одном коммунальном платеже составляет 2 гривны и, если вернуться к примеру с киевской квартирой, эта комиссия по своему размеру будет сопоставима с самим платежом. "Не могу понять, почему их нельзя было засунуть в одну платежку", - удивляется экс-министр ЖКХ. Ведь в одной квитанции на оплату электроэнергии указаны два тарифа - как и в случае с газом, продажа и доставка электроэнергии в Украине разделены.

Вся надежда на президента

Суммарные расходы украинцев на газоснабжение все же, очевидно, выросли. По крайней мере, об этом говорится в петиции, которая зарегистрирована на сайте президента Украины.

Автором петиции является некий Федорив Роман Тарасович. Он требует отменить "так называемую абонплату за транспортировку газа", называя ее грабежом и вымогательством.

Для того, чтобы петиция была рассмотрена главой государства, ее должны поддержать не менее 25 тысяч человек. В итоге, петицию поддержали 35635 граждан. На сегодня сбор подписей завершен, а петиция находится на рассмотрении.

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Впрочем, Андрей Никончук крайне скептически оценивает шансы на то, что президент примет те меры, о которых его просят в петиции. Дело в том, что корректировка коммунальных тарифов не входит в компетенцию главы государства.

Но реакция со стороны президента может и последовать. Тем более, что ранее Владимир Зеленский неоднократно делал заявления, которые не всегда отвечали букве закона на все 100%. При этом они находили самый широкий отклик у народных масс. Напомним также, что избиратели Зеленского ждали от него, помимо прочего, снижения тарифов на услуги ЖКХ, а потому инициированное правительством уменьшение стоимости отопления хорошо вписывается в эту схему. Поэтому запасаемся попкорном и начинаем наблюдать.

За справедливость!

В ситуации с доставкой газа потребителям есть еще один момент, о котором нельзя не упомянуть. Речь о тех, кто, в основном в сельской местности, за собственные средства подводил коммуникации к своим домам и, зачастую, участвовал в обеспечении газификации всего населенного пункта. Теперь же эти люди должны оплачивать доставку газа по трубам, прокладку которых они сами и оплатили. "В этом определенная несправедливость есть", - говорит Андрей Никончук.

Но вряд ли этим людям удастся чего-то добиться. Главный вопрос в том, сохранились ли у этих людей документы.

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Алексей Кучеренко рассказал, что сам попал в подобную ситуацию – участвовал в проведении газа в населенный пункт, но никаких подтверждающих документов у него нет.

"Получилось, что мы подарили эти трубы облгазу. Но, если у кого-то такие документы сохранились, то у него есть хорошие основания построить с ними финансовые отношения, поскольку эти люди являются собственниками сетей", - пояснил Кучеренко.

Эксперт отметил, что использовать эти трубы в коммерческих целях люди не могут, поскольку не имеют соответствующей лицензии. Но какую-то компенсацию они требовать имеют право.

В связи с этим хочется вспомнить старый советский анекдот.

Человек спрашивает сотрудника КГБ:

- Я имею право критиковать руководство СССР и КПСС?

- Да, вы имеете право.

- Значит, я могу это сделать?

- Нет, не можете.

Отметим, что власти, что называется, прислушались к гласу народа и решили отменить отдельную квитанцию за доставку газа, включив этот тариф в единую газовую платежку - по примеру расчетов за электроэнергию. По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля сделано это будет для того, "чтобы не раздражать украинцев". Идея, в общем-то правильная, учитывая, что украинцев, на самом деле, много что раздражает в новой власти.

