Украинцы в Италии боятся, что их забросают камнями на Родине - активистка из Рима

По состоянию на 26 февраля в Италии, где проживает около 250 тысяч украинцев, было обнаружено 322 больных, зараженных уханьским коронавирусом COVID-19, из них 11 человек умерли. О том, как происходят карантинные мероприятия, как проводится информационная кампания, какие настроения царят в украинской диаспоре и среди итальянцев, "Апострофу" рассказала вице-президент Европейской ассоциации Italia-Ucraina-Maidan ОЛЕСЯ ТАТАРИН.

- Расскажите немного о себе.

- В Италии живу уже 25 лет. Я местная активистка, ответственная за центр патриотов Украины. Мы помогаем украинской армии, занимаемся медицинской и моральной реабилитацией украинских военных и волонтеров, проводим выставки, чтобы поднять имидж Украины и привлечь итальянцев для помощи нашей Родине. Потому что война не только на Востоке Украины, но и в каждом человеке, который возвращается с фронта. Люди страдают на посттравматический синдром, дети остались сиротами. Поэтому мы не оставим Украину и тех, кто шел за нас на войну и отдал за нас самое дорогое - свою жизнь, или детей, или мужей.

- Вы территориально находитесь в Риме?

- Да. Я пару дней назад ездила встречать римскую подругу, которая 10 дней назад с семьей летела через Милан транзитом на Мальдивы, а теперь вернулась снова в Рим. Как вылетаешь за границу, то пишешь, был ли в Китае, или в других зонах риска - все это под личную ответственность, но в Европе заботятся о здоровье людей, и если ты напишешь ложь, можешь понести уголовную ответственность. По прилету в Италию в римском аэропорту становишься на "Педану" - специальную доску - и твою температуру определяют с помощью рамочного сканера. В Милане же, рассказывает подруга, используют специальные термометры.

Но должен отметить, что в Италии такое внимание к коронавирусу не потому, что он очень быстро распространяется по стране, а потому, что проверяют всех людей, которые могли контактировать с пораженными. Тех, у кого обнаруживают признаки болезни, изолируют. На юге всех, кто приезжает с севера, сажают на обязательный 14-дневный карантин. Только не могут найти того, кто принес болезнь в страну.

- Как чувствуют себя наши соотечественники в Италии?

- Среди украинцев в Италии даже подозрения на заражение пока не было. Но есть то, что называется, "село и люди" - все ведут себя по-разному. Есть такие, что сплетни разносят, паникуют, пишут "то нас теперь соотечественники тоже будут камнями забрасывать и жечь шины?".

- Реакция в Украине и Италии на угрозу вируса очень отличается?

- У нас каждый взрослый человек, который легально живет в Италии, имеет частного семейного врача. Я прошлась по нескольким частным амбулаториям - и кругом есть информация о коронавирусе. На плакатах первым пунктом написано: "Для того, чтобы предотвратить заболевание, не заходите в социальные сети". Ибо вы знаете, что люди вокруг одинаковые, и итальянцы такие же, как украинцы в этом смысле. Есть просто истерики, есть фальсификаторы, которые зарабатывают лайки на сплетнях и вымышленном ужасе.

Врачи, которые работают в Италии в зонах заражения и даже директор института, в лабораториях которого проводятся все анализы, сказали, что это не столько пандемия, сколько современное человеческое безумие. Менингит является гораздо более смертельным, чем коронавирус.

Я у себя на странице начала публиковать официальную информацию из итальянских источников, чтобы помочь людям понять, что происходит.

- Говорят, что в Украине паника возникла из-за неосведомленности населения - власть провалила коммуникацию.

- Это правда. Но в отличие от Украины, в Италии все хорошо проинформированы, хотя тоже не очень доверяют средствам массовой информации. Число больных, госпитализированных и умерших объявляется официально. Есть подогрев ситуации на правительственном уровне. Наоборот - власть приняла декрет о том, как предотвратить распространение вируса.

Суть в том, чтобы изолировать сейчас 11 маленьких городков - муниципалитетов, где есть больные. С этими городами прервано сообщение, там закрыты все школы, магазины и библиотеки, общественные места. Работают только государственные учреждения, но в очень сокращенном режиме. Они охраняются полицией, которая должна иметь элементарные средства индивидуальной защиты - маски и перчатки. Если будет расти число зараженных, то подключат военных. По всей Италии подготовили уже более 3700 мест, чтобы изолировать больных. Существуют специально подготовленные военные базы, на которых при необходимости можно принять зараженных.

- Подготовленные на высоком уровне?

- Да, более трех тысяч "тампонов" - так здесь называют мазки из горла - сделали медики. Ясно, что проверяют все большее количество людей, поэтому данных о больных тоже будет больше. Но это не смертельная болезнь, она не приводит обязательно к летальному исходу. Большинство умерших - это очень больные, слабые старые люди. Среди них онкобольная женщина и мужчина с серьезным воспалением легких. Эти люди не могли противостоять болезни как обычному нормальному вирусу.

Если сравнить, сколько людей погибли во время Эболы, атипичной пневмонии SARS, то показатели смертности от коронавируса даже не приближаются к ним. Просто этот вирус быстрее распространяется. Даже среди китайцев, которые зараженными приехали в Италию и лечились в местном институте, один выздоровел. Просто надо быть внимательным, обращать внимание на симптомы. Здесь кругом пишут и рассказывают: как только появляется температура, ты должен быть начеку - как говорят в Италии, allertato.

В центре Италии и на юге медики не проверяют людей, поскольку там нет очагов заражения. Было пару подозрительных случаев, но это оказались обычные заболевания типа гриппа или ОРЗ. В Лацио (один из центральных регионов Италии, - "Апостроф") есть трое больных, но это двое китайцев, прилетевшие через Милан из Китая, и один врач, который работал с ними. Все, кто контактировал с ними, побывали в карантине и оказались здоровыми.

- Почему же тогда такая паника из-за коронавируса?

- Как объясняют врачи, этот вирус очень опасен тем, что он вызывает проблемы с дыханием. Когда ты не можешь сам дышать, за тебя дышит аппарат, как случилось с прибывшими китайцами. Поэтому не надо легкомысленно относиться к температуре, думая, что это обычный грипп. Если вирус запущен, он может дать осложнения на почки - тогда человека подключают к аппарату как на диализе. Но не всю жизнь, а до выздоровления.

Также итальянские медики отмечают, что нужно постоянно мыть руки и дезинфицировать ноздри. Вирус выживает вне организма человека несколько часов - может быть на одежде и на стуле в общественных местах. Поэтому у нас в аптеках исчезли дезинфицирующие средства личной гигиены. С масками беда тоже беда - их нигде нет.

- Вы сказали, что итальянцы похожи на украинцев. Не планируются ли какие-то уличные протесты?

- Против чего? Это только "клинические" или специально проплаченные люди могут протестовать против вируса, встречая возможных больных. Ведь человек, прежде всего, заразится и понесет заразу домой. Такие люди не понимают элементарного - эта болезнь никого не спрашивает. Она зайдет себе как хочет - хоть ложитесь штабелями на дороге и лежите себе два месяца. В Италии панику раздувают в соцсетях, присылают мейлы типа "Звонила подруга, которая говорила с медсестрой (или врачом). На самом деле, тысячи умерших, а государство молчит".

- В сети ходят слухи о погромах в китайских кварталах в Италии. Это правда?

- Неправда. Одну 40-летнюю китаянку два болвана избили; двое китайских студентов рассказали, как на них набросились с криком "ты принес коронавирус"; известно также о нападении подростков маргиналов на группу китайцев, в результате чего в больницу попала беременная женщина. Но такие подростки постоянно сидят на заборах, пьют и ко всем пристают. Поэтому до массовых погромов еще далеко. В каждом городе есть много китайцев.

Но здесь нет структуры таких кварталов, как мы привыкли видеть в Америке. Например, в Риме это просто ряды магазинчиков, ресторанов в обычных местах тусовки местных, а в домах живут итальянцы и часть населения различных неевропейских рас. Ссоры в транспорте или на улицах бывают. Но не погромы. Тем более сейчас, когда столько полиции и военных.

Также очень разгоняется информация о том, что итальянцы все раскупили в магазинах и сейчас там пустые полки. Но это нормальная реакция нормальных людей, тем более что в школах ввели карантин. В минувшие выходные люди пошли в магазин, скупились - и будут сидеть себе дома. Магазины никто не громил, ничего не воровали - все цивилизованно стояли в очередях и платили за покупки.

- Как украинские заробитчане и представители диаспоры отнеслись к событиям в Новых Санжарах?

- Всех ужаснула ситуация, как встречали людей из Уханя. Но это чисто спровоцирована реакция, и нормальные люди понимают, что это не реакция всей Украине. Но с другой стороны, понятно, почему украинцы не верят своим врачам. Ведь для того, чтобы сделать анализ крови, еще недавно ходили с ваткой и спиртом в больницу, а практически каждую таблетку или каждый укол до сих пор покупают за свой счет.

Для того, чтобы встретить людей из Китая, у наших властей был не один день и не одна неделя - больше месяца люди сидели на чемоданах в Ухане. Почему наше министерство не рассказывало людям о том, как встретить и как предотвратить заражение? Между тем в сети публиковались и репостились глупости, мол, врачи прошли два часа подготовки и уже должны встречать коронавирус. Где были все провластные структуры? Поэтому нельзя осуждать людей в Новых Санжарах. Это нормально, что они были испуганы, у людей случилась истерика. Ясно, что камни бросать даже при истерике никто не будет - это делали специальные люди, которые должны были создать определенную картинку.

- Зачем создавали такую картинку?

- Это делалось в интересах определенных людей. Было показано, мол, смотрите - украинцы нелюди. Это ужаснуло Европу и весь мир. Но давайте вспомним, как итальянцы спокойно смотрели, как в море гибли корабли с иностранцами, которые не были больными, а просто бежали в Европу за лучшей жизнью из зоны боевых конфликтов. Итальянцы спокойно смотрели, хлопали в ладоши своему лидеру, и их это ни капли не смущало.

Сейчас итальянцы, которые общаются с диаспорой и всю войну помогают нашим бойцам, понимают нашу проблематику и откуда ноги растут. Больше негатива вылили те, кто очень уважает нашего соседа - Россию - и борется за близость с ней. Даже распространяют информацию, как велик русский узурпатор, там нет ни одного больного.

- Но это неправда. Были заболевшие и есть госпитализированные.

- Но представители Маттео Сальвини (заместитель премьер-министра Италии, - "Апостроф") распространяют фейки, что у Путина нет ни одного больного.

Поэтому ситуация в Санжарах была создана искусственно, чтобы отвернуть лицо Европы от украинцев - таких противных гадких нелюдей, и на фоне всего этого уменьшить симпатию к нам и снять в конечном итоге санкции с России. В крайнем случае, ее использовали для этого.

- 25 февраля на Закарпатье состоялось заседание временной епидкомисии, где решался вопрос о возвращении автобусов с украинскими работниками. Между тем в Черновцах разгорелась паника из-за заробитчанки из Италии, которую подозревали на коронавирус. Вижу, что в сообществах все чаще появляются сообщения от желающих вернуться в Украину.

- Украина не может сравниться с итальянской медицинской системой. Все люди, которые находятся в Италии - официально и неофициально (а нелегалов около 200 тысяч из Украины) имеют право на медицинское обслуживание. У некоторых, вероятно, была запланированная поездка домой, но я надеюсь, что у них хватит ума переждать и не подвергать родных опасности.

В Украине сейчас уже поднялась паника из-за подозрений на коронавирус у прибывших в Украину мигрантов из Италии. Хочу подчеркнуть, что если это люди из пораженных зон, и они покинули карантинные места без уважительной причины, то для них по возвращению будет применено наказание, предусмотренное в административных распоряжениях местных властей. Тем же, кто хочет домой, я советую выделить копеечку и сделать перед отъездом мазок, чтобы провериться для себя, что у тебя нет болезни. Хотя еще раз подчеркну, что лучше переждать в Италии.