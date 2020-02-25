Иногда он возвращается: коронавирус преподнес опасный сюрприз, чего ждать Украине

Коронавирус стремительно распространяется по планете, поражая с одинаковой эффективностью жителей Азии, Европы и Америки, а также регулярно преподносит сюрпризы для ученых и врачей. К примеру, недавно стало известно, что даже те люди, кто успешно перенес опасную болезнь, не могут чувствовать себя в безопасности. Учитывая тревожные новости, "Апостроф" попытался разобраться в ситуации и найти ответ на вопрос, что нужно сделать Украине, чтобы защититься от распространения эпидемии.

Коронавирус любит сюрпризы

Эпидемия вируса COVID-2019, более известного как "китайский коронавирус", упала мировому сообществу, как снег на голову и продолжает преподносить смертельные сюрпризы. Количество больных, как и география распространения, стабильно растет изо дня в день, правительства стран мира жалуются, а ученые лишь разводят руками и продолжают исследования коварного вируса. На сегодняшний день только по официальным данным количество инфицированных приближается к 80 тыс. Более 2000 человек погибли от вируса. Вместе с тем, уже более 25 тыс. человек успешно вылечились от болезни, и многие уже покидают карантинный режим. Но такая, на первый взгляд, положительная статистика дает только фальшивую надежду на скорое окончание коронавирусного кошмара. Ведь, как показала действительность, коронавирус имеет привычку возвращаться туда, где его уже ждут.

Как оказалось, даже если пациент выздоровел и вышел из карантина, нет никакой гарантии того, что в ближайшее время его не придется госпитализировать с повторным заражением. Более того, в период между болезнью и рецидивом пациент также может быть источником заражения. И об этом ученые предупреждают мировое сообщество уже в течение нескольких дней

Так, Чжан Циньюань, директор центра профилактики и лечения пневмонии в "Китайско-японской больнице дружбы", сообщил во время брифинга, что "для тех пациентов, которые вылечились, существует вероятность рецидива. Антитела для борьбы с вирусом вырабатываются в организме, но долго не живут, а поэтому не являются защитой от повторного заражения. Для многих пациентов, которые вылечились, существует вероятность рецидива".

Свойство коронавируса возвращаться стало серьезным вызовом для ученых. Ведь для инфекционных болезней такое явление - очень нетипичное. "При многих инфекционных заболеваниях человек может выработать иммунитет против конкретного штамма после воздействия или заражения", - рассказала американским СМИ профессор кафедры глобального здоровья и эпидемиологии из университета Джорджа Мейсона Амира Роэс. "И этот человек опять не заболеет при следующем воздействии возбудителя. Ученые ищут ответ на вопрос, каким образом этот конкретный штамм коронавируса может вызывать повторное заражение", - отметила исследовательница.

Предположения ученых подтверждаются на практике. По состоянию на 24 февраля, по сообщению информационного агентства South China Morning Post власти провинции Хубэй - эпицентра эпидемии, зарегистрировали 195 случаев двойного заражения коронавирусом. Хотя принудительный двухнедельный карантин для пациентов, которые уже вроде полностью преодолели болезнь, был введен еще 22 февраля.

Глобальное наступление "новой чумы"

Публичные заявления представителей КНР несут противоположный смысл. В частности, на пресс-конференции в Москве посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что "повторное заражение коронавирусом невозможно", чем просто-напросто проигнорировал выводы ученых и сообщения СМИ. На фоне такого откровенного "очковтирательства" со стороны официальной китайской власти предположения экспертов о том, что истинные масштабы эпидемии коронавируса Китай скрывает от всего мира, выглядят очень правдоподобными.

Скорая помощь в КНРФото: Getty images

Впрочем, опасность от нового открытия ученых и двойной игры китайских властей была бы значительно меньшей, если бы касалась только Китая. Ведь за последние несколько дней целая волна вспышек эпидемии коронавируса прокатилась по всему миру - от Ирана до США. Самый масштабная из них произошла в Южной Корее, где всего за неделю насчитали более 800 больных, закрыли на карантин почти 8 тысяч военных и даже прекратили призыв в армию. Что характерно, чтобы достичь порога в 800 больных Корее понадобилось втрое меньше времени, чем Уханю в самом начале эпидемии. Что может свидетельствовать либо о том, что коронавирус может распространяться значительно быстрее, чем считалось ранее, либо о том, что Китай с самого начала скрывал масштабы эпидемии.

Тем не менее, значительно большую тревогу вызывает вспышка коронавируса в Италии. Хотя она пока меньше, чем в Корее, но произошла резко и неожиданно, и это при том, что транспортное сообщение с Китаем Италия уже прекратила. Сейчас в Италии более 200 подтвержденных случаев заражения, уже 7 человек стали жертвами болезни, жизнь страны парализована, а людей охватила паника. Европейские государства срочно вводят карантинные меры на направлениях транспортного сообщения с Италией, но, с учетом того, как коронавирус любит преподносить сюрпризы, особого оптимизма эти меры не вызывают.

Стремительное распространение заболевания создает впечатление, что оно уже на пороге Украины. Вопрос, готова ли наша страна дать ему отпор, становится для нас вопросом выживания.

Как Украине защищаться от коронавирусной угрозы?

Самым первым средством защиты в условиях пандемии является надежный контроль границ и транспортного трафика, идущего через через страну. Вполне возможно, что из-за темпов распространения коронавируса, просто контролировать прибывающих из определенных стран, где разгулялась эпидемия, уже не получится. Придется держать "круговую оборону". И Украина может оказаться не готовой к таким мерам.

"Обеспечить полноценный эпидемиологический контроль на границах это довольно непростая задача. Этим следует заниматься всем структурам - силовикам, медикам и пограничникам. Поскольку горизонтальное сотрудничество на уровне исполнителей в Украине часто является проблемой, то организацией и обеспечением такого контроля должна заниматься СНБО, как единый контролирующий орган. Решения СНБО должны быть не формальными, а конкретными и практическими, исключающими случайности. К сожалению, практика проведения учений по организации противодействия эпидемиологический угрозе в нашей стране в последние несколько лет отсутствовала, поэтому о качестве координации между структурами остается только догадываться. Но проблема в том, что процесс подготовки полноценного контроля границ нужно было инициировать, когда только пришли первые сообщения из Китая. Ведь такие ситуации всегда развиваются очень стремительно. И мы уже потеряли зря очень много времени, в частности, на абсолютно бездарную информационную кампанию. Поэтому действовать нужно очень быстро", - рассказал "Апострофу" Олег Слободян, полковник Пограничной службы в отставке.

Учения в БорисполеФото: Getty images

Эффективный эпидемиологический контроль на границах Украины очень важен еще и потому, что нельзя допускать проникновения коронавируса в нашу страну, ведь в эпидемиологических структурах Украины существует целый ряд проблем, которые могут стать фатальными. Как рассказала "Апострофу" доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская, после того, как в Украине разогнали санитарно-эпидемиологическую службу, не создав вместо нее ничего, нашу страну нельзя считать готовой к вспышке эпидемии.

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В то же время, украинская власть уже предпринимает определенные меры. В частности, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что все 32 пункта пропуска через государственную границу Украины будут переведены на режим температурной проверки пассажиров. Уже 25 февраля введут проверку температуры тела пассажиров в автомобильном пункте пропуска Тиса в Закарпатской области. "Охватываем все пункты пропуска сначала украинско-венгерский участок. Такая работа будет проводиться во всех пунктах пропуска. Сейчас их 32 - автомобильные, авиационные и железнодорожные. Ни один пассажир, у которого будут ярко выраженные признаки заболевания, не попадет на территорию Украины незамеченным" , - заверил Дейнеко.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко также рассказал о введении температурного скрининга на всех пунктах пропуска на госгранице. "Это один из элементов большого комплекса мероприятий, которые могут предотвратить распространение на территории Украины возбудителя коронавирусной инфекции", - отметил Ляшко.