Потепление до +20 и заморозки: синоптики озвучили прогноз на неделю

В дебюте весны в Украину идет новая волна потепления. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в некоторых регионах страны столбики термометров подберутся к отметке +20 градусов. Но затем будет волна похолодания. О капризах погоды на неделю читайте на "Апострофе".

Уже со вторника, 3 марта, в Украине будет весеннее тепло. Придет оно на юг страны, где днем столбики термометров покажут от 13 до 17 градусов тепла. Ночью температура опустится до 3-6 градусов с отметкой "плюс".

На остальной территории страны днем будет от 12 до 15 градусов тепла, а после захода солнца столбики термометров покажут от 2 до 5 градусов с отметкой "плюс".

"Кратковременные дожди во вторник ожидаются на западе. На остальной территории будет облачно, но сухо", - сообщили "Апострофу" в Гидрометцентре Украины.

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В среду, 4 марта, тепла будет еще больше. В центре днем столбики термометров покажут +17+20 градусов. Правда, ночью будет +5+7.

На юге дневная температура воздуха составит 16-18 тепла, а ночная +5+7.

На севере и востоке днем будет от +15 до +17 градусов, а в ночное время суток ожидается около 5 градусов тепла.

От 10 до 13 тепла днем будет на западе. Правда, на северо-западе будет прохладно: +6+8. Ночью столбики термометров покажут +4+7.

Кроме того, в среду на западе пройдут дожди.

"На остальной территории прогнозируется сухая погода", - уточнили в Гидрометцентре.

В четверг, 5 марта, на севере, востоке, юге и в центре страны установится практически идентичная температура: от 14 до 18 градусов тепла днем и около 5 градусов выше нуля ночью.

А вот на западе похолодает. На северо-западе будет +3+5 градусов как днем, так и ночью. На юго-западе ожидается +6+10 днем и 5-7 градусов тепла ночью. Также на западе ожидаются обильные дожди.

Прогноз погоды на 3 марта 1 / 1 Прогноз погоды на 4 марта 1 / 1 Прогноз погоды на 5 марта 1 / 1 Прогноз погоды на 6 марта 1 / 1 Прогноз погоды на 7 марта 1 / 1

В пятницу, 6 марта, похолодает уже по всей стране.

От 11 до 13 градусов тепла днем будет на юге и востоке. Ночью в этих регионах столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов.

На севере и в центре дневная температура воздуха будет от 9 до 12 градусов тепла, а после захода солнца ожидается от +4 до +6.

Прохладнее всего будет на западе: от 5 до 7 градусов тепла днем и от 0 до 3 градусов тепла ночью.

"Местами ожидаются заморозки", - уточнили синоптики.

Дожди пройдут на западе, севере и в центре Украины.

В субботу, 7 марта, температурная картина кардинально не поменяется, только на севере днем будет немного прохладнее: от +7 до +9.

Дожди пройдут по всей территории Украины. Правда, их характер будет кратковременный.