Зима не отступает: опубликовано яркое фото заснеженных Карпат

В понедельник, 2 марта, в Карпатах, где снег лежит несмотря на приход весны, ощущается по-настоящему зимняя погода.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей Facebook-странице.

"По состоянию на 9:00 02.03.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 20 м. Ветер северо-западный 15 м/с. Температура воздуха -5 °С", - говорится в сообщении.

Судя по фото, зима здесь не собирается отступать, снегом запорошило все вокруг.

Как сообщалось, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал о погодных сюрпризах, которые припасла весна для украинцев.

Подробнее о том, какой же будет погода в первые дни весны, читайте в материале "Апострофа": В Украину идет теплая весна: синоптики пообещали рекордные температуры.