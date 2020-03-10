Зима берет реванш: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании

Вторая неделя марта не порадует украинцев весенней погодой. До конца недели синоптики обещают похолодание с ночными заморозками. Какой будет погода 11-15 марта, узнавал "Апостроф".

В среду, 11 марта, на большей части Украины пройдут дожди.

"Сухая, малооблачная погода ожидается только в южных областях. На остальной территории будет дождливо", - рассказали Апострофу в Гидрометцентре Украины.

Что касается температурной картины, то на западе, востоке, севере и в центре днем будет от 8 до 12 градусов тепла. И лишь на юге и в Крыму днем ожидается +14+16 градусов.

Значительно похолодает ночью: 0+3 будет на западе, и от 3 до 6 градусов тепла - на остальной территории.

Дожди отступят с большей части территории Украины в четверг, 12 марта.

"Дождливая погода сохранится только в западных областях", - уточнили в Гидрометцентре.

Вместе с тем, на западе будет теплее всего - от 14 до 17 градусов с отметкой "плюс". Ночью в западных областях будет +3+5 градусов.

От 12 до 15 градусов тепла ожидается в северных, центральных и южных областях, за исключением Херсонской и Николаевской, где днем воздух прогреется до 18 градусов. На востоке днем будет +11+13 градусов. Ночью в этих регионах ожидается от 5 до 8 градусов с отметкой "плюс".

В пятницу, 13 марта, дождливая погода вернется на всю территорию страны, кроме южных областей и Крыма.

На западе, севере и в центре ожидается +10+13 градусов днем и +6+8 ночью. От 13 до 15 градусов с отметкой "плюс" будет днем на востоке. А на юге столбики термометров покажут +16+18 градусов. Ночью в этих регионах будет от 5 до 8 градусов с отметкой "плюс".

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Казалось бы, обычная весенняя погода. Но на выходные будет холодно и мокро. В субботу, 14 марта, температура понизится на 2-3 градуса по всей стране.

"Дождевая погода ожидается по всей стране. Лишь в Закарпатской области и Крыму осадков не ожидается", - уточнили в Гидрометцентре.

Ночью в северозападных областях ожидаются заморозки до -1 градуса.

Еще холоднее будет в воскресенье, 15 марта. В западных, северных, и центральных областях днем будет +3+5 градусов, а ночью ожидается от 1 до 4 градусов мороза. На востоке днем будет +4+6, а ночью от нуля до -2.

И только юг минует морозная погода. Днем на юге будет +7+9, а ночью здесь ожидается +2+5 градусов.

В целом, вторая половина марта, как и первая неделя апреля, будет дождливой и прохладной - не больше 10-13 градусов тепла.