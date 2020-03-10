Украину накроют дожди: синоптик предупредила об ухудшении погоды

В среду, 11 марта, на территорию Украины придет атмосферный фронт, который принесет с собой дожди.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, дождей не будет в южных областях страны. Ветер ожидается западным, порывистым.

"Температура воздуха на Западе и Севере невысокая, +8 +11 градусов, Юг, Восток и большинство Центра порадуются теплому воздуху, +10 +15 градусов", – сообщает синоптик.

В Киеве среда, 11 марта, прогнозируется дождливой и ветренной. Столбик термометра достигент отметок в +9 +10 градусов.

"Возьмите зонты, позаботьтесь о любимом чае, прислушайтесь к голове, не обрызгайте из автомобиля прохожих, посмотрите в гугле, что такое атмосферный фронт, интересно", – пишет Диденко.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине из-за аномальной погоды и отсутствия осадков могут ограничить использование воды.