Мы любим демократию, но коронавирус победила диктатура, - украинец, побывавший в Италии и Китае

Украинцы очень скоро начнут серьезно относиться к коронавирусу COVID-19, поскольку его начнут выявлять массово тесты. Эти тесты уже доставлены в нашу страну из Китая. Украинский режиссер и продюсер из Одессы СЕРГЕЙ ПУДИЧ, побывавший во время вспышки COVID-19 и в Пекине, и в Риме, в интервью "Апострофу" предположил, что в нашей стране будет много зараженных, а болезнь может продержаться до осени. По его мнению, это произойдет потому, что европейцы не так внимательно относятся к ограничительным мероприятиям, как китайцы.

- Как получилось, что вы попали в обе страны с эпицентрами заражения – и в Китай, и в Италию?

- Я жил в Китае на протяжении полугода. Как раз 30 декабря у меня и моей жены-итальянки там родился второй сын. К нам в Пекин прилетели родители жены, и пока мы были в роддоме, они сидели со старшим моим сыном, которому 1,5 года. Мы планировали в феврале поехать в Италию, но вдруг неожиданно нагрянула новость, что Ухань закрывают – и тогда все поняли, что все разговоры о вирусе, которые были до этого, на самом деле серьезные, что не "пронесет". Ситуация начала стремительно развиваться, в Китае все закрылось, все надели маски, людей на улице практически не стало.

Получилось, что мы выехать из Китая не могли, потому что у новорожденного ребенка не было ни паспорта, ни выездной визы, а без нее из Китая выбраться нельзя. Поскольку, находиться в квартире с двумя детьми и не выходить на улицу очень тяжело, мы решили отправить родителей жены, поскольку они в группе риска, со старшим ребенком в Италию. Мы остались с младшим ребенком на карантине, выходя на улицу только в магазин и в посольство для того, чтобы сделать документы. Паспорт на младшего мы получили в начале февраля, а в три часа утра следующего дня мы уже вылетали в Таиланд на 14 дней. Там мы провели карантин в самоизоляции перед дорогой в Италию.

Через два дня после того, как в Ломбардии на севере Италии началась вспышка коронавируса, я улетел в Кишинев, там меня встретил брат на машине и мы приехали в Одессу. 15 марта я вернулся в Италию, успев на последний рейс перед закрытием авиасообщения. У меня тут жена и дети, но я их пока не увижу – я снял квартиру и две недели буду находиться в самоизоляции. Если все будет в порядке, поеду домой. Жена сейчас с родителями и я не хочу подвергать их опасности.

- Как проходил карантин в Китае?

- Он был очень слаженным, профессионально организованным, все было четко, все следовали всем предписаниям. Везде – в каждом лифте, на каждом доме висели памятки, что нужно делать. По квартирам ходили консьержи и собирали подписи, что жильцы прочитали и ознакомились с правилами поведения. Они были простыми – сидеть дома, выходить только по необходимости, носить маску. Было еще правило – не плеваться на пол, потому что китайцы часто это делают. Начали везде мерять температуру – на входе в магазины, здания, жилые комплексы. Все таксисты обязаны были носить маски, даже если сами ехали в машине. Пассажиры также не имели права садиться в машину без маски. Обычно в Китае курьерская служба все доставляла под двери, но это было запрещено, поэтому доставщики приносили посылки консьержу, консьерж звонил жильцу, тот сам спускался и забирал - чтобы не было контакта с доставщиком.

Метро Пекина в час пикФото: Getty images

- Один китаец из Сианя рассказывал мне, что каждый день представители власти проверяли, нет ли зараженных. Вы с этим сталкивались? Как это происходило?

- Пока я там был, так не делали. Если человек приезжает в Китай из стран с повышенным риском, он обязан пройти карантин в государственном отеле, и он должен за этот отель заплатить. Ему будут приносить еду, он не должен покидать номер и писать своему супервайзеру в WiChat (мобильное приложение, которое заменяет в Китае другие соцсцети. – Апостроф) свою температуру и состояние. Поскольку моя жена работает проектным менеджером в Международной организации по миграции в ООН, у нас в Китае есть дипломатический статус. Мы можем пройти карантин не в государственном отеле, а у себя дома. Но мы не имеем права выходить на улицу и должны каждый день отписываться консьержу.

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- Как происходит карантин в Италии? Отличается ли он от того, что было в Китае?

- Да. Он более расхлябанный. Это связано, наверное, с национальными особенностями. Я был в шоке, когда прилетел в Рим, и некоторые сотрудники были без масок. При выходе половина людей были без масок. Таксист одел маску, только когда я сел в машину.

Сейчас я живу в небольшом городке под Римом. В магазин пускают определенное количество людей – где-то 5 человек, когда один вышел, следующий может зайти. В Китае пускали в магазин без ограничений, но на входе меряли температуру.

- Вам страшно за своих маленьких детей?

- Если честно, то я в Китае за детей меньше всего переживал, больше всего переживал за родителей жены, потому что они как раз находятся в группе риска и чуть-чуть больше за себя, потому что у меня диабет. А дети по статистике переносят этот вирус очень легко.

- В соцсетях смеются, что по всему миру скупают туалетную бумагу, ну, а наши люди, ясное дело, еще и гречку. Вы за все время это замечали?

- В Пекине продуктов было в достатке. Я закупался на 3-4 дня вперед и видел, что все покупали еду, как обычно. В Италии закупаются на несколько дней вперед, но в магазинах все есть и полка с туалетной бумагой полная. Мне кажется, что по поводу туалетной бумаги, это просто шутка – сняли на видео каких-то неадекватных людей и это просто расползлось.

Турин, ИталияФото: Getty images

- Вы проходили контроль на разных границах за все это время. Он как-то отличается?

- Самый серьезный был, наверное, в Таиланде. Там были и сканеры температуры тела, и отдельно проверяли температуру. В Китае тоже были сканеры-пистолеты, и надо было подписать бумагу, что у тебя нет никаких симптомов простуды, но ее подписывали все, даже те, кто кашлял.

В Кишиневе смазывали спиртом багажную ленту, а в декларации по здоровью нужно было указать номер места в самолете и номер телефона и имейл. Я так понимаю, что в случае обнаружения зараженного пассажира, остальным бы потом присылали сообщения.

При перелете из Украины в Италии только сканером проверили температуру и все. В украинском аэропорту меня перед вылетом вообще ни о чем не спрашивали, на границе, когда пересекал его со стороны Молдовы – тоже ничего. Только водительское удостоверение брата проверили.

- Могли бы вы дать рекомендации украинцам, как вести себя во время карантина?

- Я лично считаю, что в Украине буквально через пару дней люди поймут, что все это очень серьезно, когда начнут делать тесты. Количество заболевших будет в разы больше. Тогда люди перестанут так безответственно подходить к этому вопросу, все поймут, что карантин – это серьезно, и все меры, которые принимает сейчас государство, необходимы. Запрет на перемещение между городами – это правильно.

Что я советую сделать людям прямо сейчас - это самоизолироваться. Я советую подойти к этому серьезно – найти комфортное место для пребывания месяц-полтора – поехать на дачу или остаться дома. Нужно закупить немного еды. Конечно, не нужно скупать всю гречку на полках, нужно быть социально ответственным и покупать только то, что нужно тебе, а не с запасом на полгода вперед, потому что всем остальным потом не хватит. Моя жена тоже считает, что самоизоляция – это самый действенный способ остановить вирус.

Обязательно при выходе из дома одевать маску. В дополнение к ней желательно одевать солнцезащитные очки – говорят, это уменьшает риск заражения через слизистую оболочку глаз. С собой нужно все время носить антисептик и после каждого прикосновения к какой-либо поверхности – от ручки двери до кнопки лифта – обрабатывать руки антисептики. Не трогать глаза, нос, рот. В обуви, в которой были на улице, не заходить в дом или оставлять ее на пороге, потому что можно наступить на слюну на улице.

Нужно помогать в первую очередь пожилым людям, соседям. Говорить им, чтобы они не выходили ни при каких обстоятельствах на улицу. Лучше спросить, что им нужно, купить им эти продукты и оставить под дверью. Вообще все вещи лучше передавать не через личный контакт, а оставлять под дверью. Нужно ограничить общение с людьми в принципе. Если на улице встречаетесь со своими знакомыми, не здороваться за руку, не обниматься, не целоваться. Быть здоровым, быть позитивным. Можно витамины попить.

Хотелось бы, чтобы в Украине коронавирус продлился как можно меньше и сплотил нацию. Хочется, чтобы предприниматели и обеспеченные люди помогали всеми силами побороть эту эпидемию – и поступали так безвозмездно. Люди должны помогать друг другу и не бросать на произвол судьбы. Чтобы относились к своему здоровью очень бережно и к здоровью старших. Нужно, чтобы люди были социально ответственными, не придумывали теорий заговора, не митинговали во время карантина.

Киев, УкраинаФото: Апостроф / Александр Гончаров

Я считаю, что необходимо как можно больше обезопасить страну от распространения вируса. Следует закрыть передвижение между областями. Все должно быть закрыто и все должны сидеть и не рыпаться в течении установленного периода.

- В Китае, я вижу, эпидемия идет на спад. По вашему мнению, сколько еще продержится в Европе?

- Вы абсолютно правы, в Китае уже все потихоньку налаживается. Количество людей, которые заражаются, ничтожно малы по сравнению с тем, что было раньше. То есть, они практически победили эпидемию и поставили другую задачу – не допустить приезда людей из других стран.

Относительно Украины, Италии и всей Европы у меня пессимистические прогнозы, - хотя по жизни я оптимист. Мне кажется, те действия, которые делает правительство Украины и руководители стран Европы не достаточно деспотичные. Мы все любим нашу демократию, но китайская диктатура смогла победить вирус, а у нас все как-то слабенько, расхлябано. Потому я думаю, в Европе как минимум два месяца эпидемия точно продержится. В Украине возможно к осени все пойдет на спад, если сможем локализовать зачатки заболевания.

- Многие люди из стран Европы, где есть вспышка заболевания - из той же Италии - пытаются прорваться в Украину. Что бы вы посоветовали украинцам, которые стремятся сейчас вернуться на родину?

- Я думаю, что люди бегут в Украину не из-за того, что они хотят спастись от заражения – это было бы глупо. Я думаю, что у них недостаточно финансов, чтобы находиться в Европе следующие два месяца, поэтому это вынужденные меры. Если же это желание себя обезопасить, то мне кажется, что это не логично.

Миграция – это главный разносчик вируса. Потому правильно, что Украина закрывает все границы, Европа полностью закрывает сообщение на 30 дней минимум. Это единственный способы уменьшить распространение вируса.

- Сильно ли коронавирус повлияет на картину мира? И каким образом?

- За полгода постарадают все страны, особенно с неустойчивой экономикой, такие, как Украина. Все изменится, все будет по-другому. Можно говорить о будущем кризисе.

Но, с другой стороны, может это и к лучшему. Страны будут больше взаимодействовать перед всемирными угрозами, больше внимания уделять проблемам человечества, таких как глобальное потепление. Этот вирус показал, что проблемы не могут касаться какой-то одной страны. Вирус произошел из Китая, но теперь это проблема всего мира. Теперь нужно вместе отвечать на вызовы.

- Напоследок, расскажите о своей режиссерской работе, и как эпидемия повлияла на ваши творческие планы?

- Я кинорежиссер и продюсер. Снимаю художественные и документальные фильмы. Последний документальный проект, над которым работал, но выход которого отложится из-за вируса, это "Поезд "Киев-Война"" – документальный фильм об историях пассажиров поезда "Киев-Константиновка", которые постоянно ездят между мирной столицей и прифронтовой зоной, а также об мыслях о войне. Также я режиссирую рекламу и снимаю художественные фильмы ужасов и комедии. Это фестивальные фильмы, два из них есть на AmazonPrime.

- Ситуация с коронавирусом вас вдохновила?

- У меня набралось достаточно впечатлений. Когда в Китае только начался карантин, я походил по улицам, поснимал – выглядит это очень эпично. Со временем можно будет снять какой-то фильм-катастрофу.

А документалистику?

- Я не очень люблю документальные фильмы. Больше люблю снимать художественные.