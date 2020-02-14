Украине, как и всему миру, надо быть очень осторожными с Китаем - житель Гонконга об угрозе коронавируса

Количество людей, зараженных уханьским коронавирусом COVID-19, выросло до 60 тысяч человек, а число погибших превысило 1360 человек. В частности, первая жертва болезни зафиксирована в Японии - умерла женщина, которая никогда не покидала страну. Топ-чиновников провинции Хубэй - эпицентра эпидемии - отправили в отставку из-за внезапной вспышки болезни 12 февраля, унесшей 242 жизни за сутки.

И хотя количество выздоравливающих превышает количество умерших, а ученые тестируют вакцину - паника по всему миру продолжается. 25 стран сообщили о случаях заболевания. Особая ситуация в соседнем с Китаем Гонконгом, где в прошлом году были жестокие столкновения между участниками антиправительственных митингов и полицией. Пекин решил заменить министра по делам Гонконга Ся Баолуна из-за вируса и недовольства населения.

О развитии протестного движения во время эпидемии, некомпетентности властей и жизни без развлечений "Апострофу" рассказал житель Гонконга 30-летний Джон Ау.

- Скажите, как вы сейчас себя чувствуете?

- Хорошо. Мы дома в течение двух недель, практически не контактируем с другими людьми. Поэтому в целом мы в порядке.

- А как насчет протестов? Они продолжаются?

- Фактически, да. Но они получили другую форму. В прошлом году в Гонконге были массовые протесты, в которых участвовали десятки тысяч человек. Но сейчас из-за эпидемии люди не хотят собираться в большую толпу, потому что там можно легко подхватить вирус. Поэтому сейчас протестует небольшое количество людей. С начала вспышки вируса в Китае много людей в Гонконге выходят на улицы, чтобы заставить наше правительство закрыть границу с Китаем, чтобы китайцы с вирусом не могли к нам попасть. Но правительство отказалось полностью закрыть границу с Китаем. Они объяснили свое решение тем, что две страны тесно связаны друг с другом. Поэтому сейчас протесты против транспортного сообщения с Китаем продолжаются.

К забастовке присоединились также некоторые врачи и медсестры. Они требуют не только закрытия границы, но и предоставления большего количества медицинского оборудования, особенно медицинских масок. В Гонконге очень трудно их купить, их поставляют из других стран. Из-за забастовки уже неделю в больницах не хватает врачей.

Кроме того, некоторые здания в Гонконге правительство использует как центры карантина - места, где размещают людей, в отношении которых имеются подозрения на заражение коронавирусом. Но некоторые из этих центров размещены слишком близко к жилым кварталам. Поэтому люди еще и митингуют, чтобы правительство прекратило использовать эти здания как центры карантина.

- Почему правительство не может закупить маски из других стран?

- Потому что в других странах также есть пораженные коронавирусом, и они прекратили отправлять маски в Гонконг. А у нас нет фабрик, чтобы производить их самостоятельно. Поэтому сейчас хирургические маски очень дорогие (средняя цена сейчас - около $ 10,3 за 50 масок. Но в соцсети Twitter приводят цену около 1380 гонконгских долларов - $ 180 за коробку с 30 единицами и $ 230 за 50 масок. Обычно, коробка с 50 масками стоит около $ 6,5, - "Апостроф").

На маски в Гонконге Фото: twitter.com

- Как участвующие в протестах защищают себя?

- В Гонконге каждый, кто выходит на улицу, надевает хирургическую маску. И во время протестов в прошлом году мы использовали противогазы, потому что полиция всегда использовала слезоточивый газ. Поэтому некоторые люди используют противогазы - они способны остановить вирус.

- 4 февраля один человек умер в Гонконге. Как изменились настроения населения?

- Мужчине, который умер, исполнилось 49 лет. Он "схватил" вирус, когда ездил в Ухань - центра вспышки - накануне китайского Нового года. В Гонконг он вернулся на скоростном поезде. Когда это стало известно, гонконгцы еще больше разозлились. Мы постоянно просим наше правительство закрыть границу как можно скорее и прекратить сообщение скоростными поездами. Но правительство медлит с этим решением. Поэтому этот человек уехал, заразился, вернулся и передавал инфекцию другим людям. Думаю, этот смертельный случай заставит правительство остановить железнодорожное сообщение с Уханем, но уже слишком поздно. Население Гонконга сейчас в большей степени сердито на правительство, чем расстроено из-за смерти.

- Схожа ли сейчас ситуация в Гонконге на пост-апокалипсис - с пустынными улицами?

- (Смеется) Нет, у нас не такой апокалиптический вид, как в Ухане. В других крупных китайских городах, например, в Пекине сейчас также пустые улицы, нигде не видно людей. Но в Гонконге такого нет, потому что до сих пор немного больных. Да, на улице меньше людей. Мы можем выходить из домов, но мы сидим дома и используем интернет и телефон для работы. Места общественного пользования - бассейны, библиотеки, спортивные центре - закрыты. Некоторые магазины закрылись или сократили рабочий день. Но люди выходят на улицу, чтобы купить что-то в магазине или посетить ресторан. Но сейчас они более осторожны, потому что они знают, что могут заразиться серьезной болезнью.

- Сколько у вас случаев?

- Думаю, на сегодня чуть больше 40. Кажется, что 46. Один человек умер.

- Я разговаривал с одним человеком из китайского города Сиань, и он рассказал, что китайское правительство проверяет ежедневно каждую квартиру, каждую семью, чтобы узнать, нет ли больных. У вас то же самое?

- У нас проверяют не всех - только тех, кто был в Китае последние две недели. Сейчас каждого, кто прибывает оттуда - без разницы, каким сообщением - отправляют на карантин. Люди, контактировавшие с больным, должны оставаться дома в течение двух недель. Других правительство не проверяет. В Китае же действительно проверяют каждую семью, потому что там значительно все серьезнее.

В Китае проверяют каждую семью Фото: Getty images

- Так вы сейчас дома в течение двух недель. Вы сами или кто-то живет с вами?

- Я живу с моей девушкой. Но мы выходим только, чтобы купить еду. Большинство времени мы избегаем скопления людей, потому что вирус там легко распространяется. Мы не ходим в кино, перестали ездить на работу в офис.

- И как оно - сидеть дома столько времени?

- (Смеется) Немного надоедает. Вы знаете, во время китайского Нового года обычно мы посещаем друзей, собираемся семьями. Но в этот раз из-за болезни мы не можем так праздновать. Не выйдешь выпить бокал в бар, не пойдешь в кино. Поэтому немного скучно, но в целом нормально. Можно смотреть телевизор или играть в игры.

- Как насчет вашей работы?

- Я работаю в технологическом секторе, управляю веб-сайтами. Поэтому использую планшет, который мне дала компания. Поэтому с точки зрения работы ничего не изменилось - я могу работать из дома.

- А что касается предприятий - насколько большими могут быть убытки?

- Большинство магазинов все еще открыты. Большинство ресторанов работает. Но если кто-то из работников ресторана заболеет, его надо будет закрыть на две недели, потому что это означает, что официанты и повара могут заразиться. Но вы правы. Например, многие свадеб отменено - в Гонконге, как правило, для таких случаев снимают ресторан в каком-то отеле и там гуляют.

Известен случай, когда одна большая семья - 15-20 человек - устроила семейный ужин. Но один из членов этой семьи ездил в Китай и вернулся, и он заразил около 10 человек во время этого ужина. Поэтому сейчас правительство сказало не устраивать посиделки с большим количеством людей. Поэтому сейчас мы едим за столом только с близкими родственниками.

У нас есть Disneyland и Ocean Park (огромный океанариум с морскими млекопитающими, а также тематические аттракционы, - "Апостроф"), но они закрыты. Поэтому эпидемия наносит вред определенным компаниям.

- Являются ли меры китайского правительства достаточно эффективными? Что можно было бы сделать лучше?

- Они опоздали. В начале января, когда вспышка только началась, китайское правительство применяло определенные меры, но всерьез взялось за проблему только после китайского Нового года. Поэтому они потеряли 20 дней. За это время многие китайские работники оставили свои рабочие места и уехали домой. В Китае многие работают на фабриках далеко от дома, а китайский Новый год - это как Рождество для западных стран - все возвращаются домой, чтобы повидаться с семьей. Правительство начало ограничивать передвижение людей слишком поздно, поэтому вирус сейчас распространился на весь Китай, включая столицу (Пекин) - и страна парализована.

Полиция Гонконга Фото: Getty images

Вторая большая ошибка правительства - они изначально скрывали проблему, запрещали людям распространять информацию в интернете. Если бы эта практика продолжилась, умерло бы еще больше людей.

- А то, что делает правительство сейчас?

- Мероприятия имеют определенный эффект. Центральная власть пытается остановить трафик между городами и запретить людям выходить на улицу. Я думаю, что это эффективно, но в некоторых городах, например в Ухане, слишком много больных. Больницы не могут вместить всех. Поэтому, думаю, многие больные остаются дома, а в больницах не хватает врачей и лекарств. Вероятно, до конца февраля в Ухане умрет еще больше людей.

- Как повлияет эпидемия на кризис отношений Гонконга и Пекина?

- Я думаю, что заболевание поможет гонконгскому протесту. Прежде всего, вирус ослабляет Китай. Рост их экономики замедлился еще до появления болезни, но сейчас фабрики закрыты, города заблокированы, и китайская экономика терпит убытки. Если Китай станет слабее, его влияние на Гонконг не будет таким сильным.

Во-вторых, этот вирус показал, что гонконгское правительство неэффективное и слабое. Мы видим, как медленно закрывают границу с Китаем, потому что, как мы знаем, нашим мэром руководят из Пекина. Поэтому она боится, что это разозлит руководство Китая.

Кроме того, эта вспышка болезни показала, что Китай контролирует многие международные организации. Всемирная организация здравоохранения не слишком критикует сейчас Китай. Она очень медленно реагирует на болезнь. Это показывает китайское влияние в мире, и его рост. Другие страны должны остановить это, потому что это угрожает безопасности мира. Коронавирус уже продемонстрировал, что Китай очень опасен. Как и 17 лет назад во время вспышки эпидемии SAAS, опасного заболевания, которое также поражает легкие, Китай пытается все скрыть. Но сейчас связь между странами гораздо теснее. Многие люди путешествуют по миру, и попытки скрыть правду и заставить ВОЗ скрывать правду - это очень большая угроза для мира. Правительства других стран, включая Украину, должны быть очень осторожны и понимать, что Пекину нельзя доверять.