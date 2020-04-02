Депутат Негулевский: ремонт дорог до состояния "марсианских ландшафтов"

Убитыми дорогами украинца не удивишь. Удивление скорее вызовет хорошее и качественное дорожное покрытие, включая дороги национального значения. Но даже в этом топ-листе худших - есть свои лидеры, например, Николаевская область. Здесь дороги, по большому счету, справедливо называть направлениями. В чем причина - читайте в нашем материале.

Почему в Украине такие ужасные дороги, без всяких сомнений, худшие во всей Европе – вопрос риторический. Поскольку ответ на него давно известен. И если не рассказывать о действиях конкретных персон, которые "сосут" деньги из бюджетов всех уровней якобы на ремонты и строительство (хотя средства неизменно оказываются на счетах разнообразных чиновников, политиков и близких им бизнесменов) - то проблема в обозримом будущем не решится.

"Слуга Народа" и дорожные миллионы

Нахождение при власти значительно упрощает путь к бюджетным деньгам – в Украине это аксиома. Кто чем заведует – тем и живет. Поэтому совсем не удивительно, что нахождение депутата, например, в комитете Верховной Рады по экологии - приводит к его внедрению в коррупционные схемы, касающиеся природопользования. А работа в комитете по вопросам транспорта и инфраструктуры - правильно, приводит к паразитированию на бюджетах на строительство дорог. Безусловно, это касается не всех и каждого, но политических коррупционеров в парламенте очень и очень много.

По ряду фактов к ним можно отнести депутата от "Слуги Народа" Игоря Негулевского, мажоритарщика из Николаевской области. Не секрет, что под волшебным воздействием рейтинга Зеленского на прошлых выборах в парламент прошли все, кто угодно. Тут Негулевскому искренне повезло, потому что никакой политикой он раньше не занимался, а был простым директором компании "София Гранит", которая занималась резкой декоративного камня, поставками щебня, и иногда аварийным, или как его любят называть в Украине, ямочным ремонтом.

К слову, возглавляет комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры тоже деятель с довольно скандальным бэкграундом – Юрий Кисель. Кисель – совладелец строительной компании "Биант" и уже запомнился скандалом, где в компании других "слуг народа" прессовал криворожскую полицию на предмет доли в бизнесе по сбору металлолома, контроля за деятельностью местных правоохранителей и даже интересов на металлургическом гиганте "Криворожсталь".

Очевидно, что попадание в большую политику приводит к разительным изменениям в сознании подобных персонажей, как Негулевский. Вот, ты бизнесмен средней руки, а вот уже глава подкомитета по вопросам автомобильного транспорта в профильном транспортном Комитете. Вот, тебе иногда перепадали скромные тендеры на мелкий ремонт сельских дорог или поставки щебня, а вот - твоя фирма за неполных полгода выигрывает тендеров на 25 миллионов и становится одной из главных по эксплуатационному обслуживанию и ремонту дорог в целой области.

Все данные есть в открытой базе YouControl. График показывает, как "София Гранит", что называется "шла к успеху". Можно, конечно, сказать: все равно, кому идут деньги, главное, чтоб дороги были. Но здесь не тот случай. Потому что никакого улучшения дорог на Николаевщине не наступило, а с таким походом, похоже, никогда и не наступит. Ведь когда так "прет", то дороги можно и не строить.

Ямы, гребенка, марсианский ландшафт

Даже после так называемых ремонтов убитость дорог в Николаевской области настолько ошеломительна, что этой темой заинтересовались журналисты расследовательской программы "Watchdogs". Одним из ключевых фигурантов расследования стал именно депутат Игорь Негулевский. Об этом, в частности, писало издание "Обозреватель".

Итак, после избрания народным депутатом Негулевский перестал быть директором "София Гранит", но остался бенефициарным собственником компании. И эта компания сейчас активно занимается аварийным ремонтом дорог в Николаевской области на основании уже упоминаемых выигранных тендеров. В 2020 году компания Негулевского выиграла уже 7 тендеров на более чем 20 миллионов гривен.

Журналисты "Watchdogs" решили оценить, как "София Гранит" ремонтирует дороги. Оказалось, что скорее делает вид, что ремонтирует. Потому что дорог, где ямы по колено, где дорожное покрытие из-за ужасающего качества заплаток напоминает гребенку, а ходовая автомобилей, по свидетельствам местных жителей, полностью разбивается в течение пары месяцев - не должно существовать в принципе. И так называемый "ремонт" - обычная профанация с целью выдоить из бюджета очередные миллионы.

"Марсианский ландшафт" - довольно точное название этой поверхности. И появился он на Николаевщине благодаря местной Службе автомобильных дорог, которой очень нравится качество работы компании депутата Негулевского. Настолько нравится, что на эту профанацию ремонта выделяется все больше и больше средств уже в 2020 году.

Более того, за отсутствие работы (иначе это не назовешь) "София Гранит" с начала года небольшими траншами уже получила 7 миллионов гривен! Хотя, согласно договору, деньги должны были попасть на ее счета только после проверки и подписания актов выполненных работ 31 марта.

Тендерные схемы Негулевского

Журналистам удалось заполучить много интересных документов, касающихся деятельности компании Игоря Негулевского. Из которых следует, что, по-хорошему, никакие тендеры "София Гранит" выиграть не должна была. И вот почему.

Во-первых, в компании работает всего 10 человек, о чем свидетельствуют документы, включая директора Соснова, которому в управление передал фирму ее собственник Негулевский, и бухгалтера. Очевидно, что такими малыми силами сделать качественный и быстрый ремонт невозможно в принципе.

Во-вторых, у компании "София Гранит" практически нет своей техники. Да, той техники, которая нужна для ремонта. Притом, что в документах, которые подавались на тендеры, фирма Негулевского берет на себя обязательство не привлекать сторонних субподрядчиков, что является одним из требований самого тендера.

В-третьих, компания "София Гранит", подаваясь на тендер, даже не предоставила акты выполненных работ по предыдущим тендерам. То есть никак не доказала то, что она вообще в состоянии выполнять работы такого рода.

Но, наверное, все это "не имеет значения", когда твой владелец – депутат Верховной Рады, а в Службе автомобильных дорог, которая и организовала эти тендеры, похоже, сидят люди, которые очень заинтересованы в том, чтобы фирма народного депутата получила эти деньги. И желательно побольше.

Например, раньше Служба автодорог объявляла тендер на эксплуатацию одним лотом, куда был включен и текущий ремонт, и ремонт обочин. И только с появлением на горизонте компании "София Гранит" этот тендер был разделен – на отдельные участки дорог. И выиграла все лоты по эксплуатации на общую сумму 2,8 млн гривен…да, все та же фирма Негулевского.

Предвыборный пиар-ход

Если вернуться в недалекое прошлое, становится понятно, что Негулевский не сейчас стал "вечным победителем тендеров", просто возможность стало побольше.

Во время избирательной компании Негулевский, как это было модно в среде кандидатов от "Слуги народа", записывал множество роликов для Youtube, где критиковал чиновников-воров и бездарей за плохое качество дорог. В одном из роликов кандидат в депутаты стоит на разбитой дороге родной Николаевщины и говорит следующие слова: "Мы находимся на трассе Баштанка - село Доброе и смотрим, как в прошлом году у нас прекрасно сделали дорогу. Это делала инфраструктура ОГА. Те люди, которые довели область до такого состояния дорог".

Только вскоре выяснилось, что довели область не только местный Укравтодор и чиновники ОГА, но и сам Негулевский. Именно его фирма "София Гранит" выступала подрядчиком по ремонту той самой трассы, стоя на которой Негулевский проклинает чиновников. Комментарии тут излишни. Предвыборный пиар-ход такого рода по всем меркам перебор.

Только вот подобная наглость во время предвыборной компании вылилась в то, что теперь у депутата совершенно другие возможности, которыми он активно пользуется. А дороги Николаевщины тем временем по-прежнему напоминают марсианские ландшафты…