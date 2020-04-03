После двух месяцев карантина начнется голод и драка за жизнь - Георгий Учайкин

Кабмин ужесточил карантинные меры в Украине, в связи с пандемией коронавируса. Однако долгий локдаун из-за распространения COVID-19 не закончится для Украины ничем хорошим. Если карантин продлится более двух месяцев, в стране катастрофически увеличится уровень безработицы. Это приведет к вспышке уличной преступности, ведь людям будет нечего есть. Возможны проявления вандализма и мародерства. Правоохранительная система в таких условиях продемонстрирует свою окончательную беспомощность, а поэтому гражданам придется защищаться самостоятельно, полагает председатель Ассоциации владельцев оружия ГЕОРГИЙ УЧАЙКИН.

Мои прогнозы выглядят так: учитывая не оптимистическое финансово-имущественное состояние населения и тот факт, что подавляющее большинство людей едва ли не нищенствуют, произойдет увеличение уровня преступности, прежде всего, уличной. Такая ситуация вполне вероятна, если карантин из-за коронавируса продлится более двух месяцев. Это можно объяснить тем, что людям банально не будет чем питаться.

Преступники будут использовать весь арсенал, который сейчас существует на "черном рынке" - от ножей, кастетов и бейсбольных бит до пистолетов и автоматов. А сколько у нас было случаев в Киеве, когда стреляли из гранатомета - по ресторану "Лео", по "Киевгорстрою" и по другим учреждениям? Гранаты взрываются чуть ли не ежедневно. Теневой рынок оружия будет процветать в это время. Вполне возможно, что и законопослушные граждане, не имея возможности купить оружие законно, пойдут на тот рынок, потому что нужно будет как-то выживать. Это будет драка за жизнь.

Не хочется рисовать апокалиптические сценарии, но я не исключаю, что возможны проявления вандализма и мародерства. Достаточно посмотреть на последствия урагана "Катрина" в Соединенных Штатах. Там целые города погрузились в беспорядок, а полиция даже не могла туда попасть. Давайте вспомним, что происходило в Сербии и Косово после войны, как там люди выживали? Давайте вспомним, что было в Аргентине во время кризисов и дефолтов, что сейчас происходит в Венесуэле. Ограбления банков и банкоматов происходят уже сейчас. Ключевыми в такие времена будут навыки выживания и запасы продовольствия.

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Возьмем для примера маленький микрорайон. В нем находится магазинчик, который обеспечивает продуктами окружающие дома. Все будут ограничены в передвижении и все будут рассчитывать, что они в этот магазин смогут прийти и приобрести себе необходимую пищу. А если этот магазин ночью просто ограбят? Кто будет сопротивляться? Охранники, которые там есть - они безоружны. Полиция, если приедет и если приедет вовремя, так же может оказаться беспомощной, потому что мы не знаем, на каком уровне будет происходить это ограбление. Первые проявления чрезвычайного криминогенного состояния мы увидим через два месяца после начала локдауна. Уровень безработицы увеличится катастрофически. Давайте спрогнозируем поведение людей в условиях отсутствия денег, деморализации, маргинального состояния. Чего ждать от человека, загнанного в тупик? Ведь человек - это такое же животное.

Ключевым станет тот период, когда гражданам придется защищать и себя, и свое имущество. Фундаментом в этой борьбе могут стать законопослушные владельцы зарегистрированного оружия, потому что им придется определенным образом организовываться и создавать формирования по охране порядка. Они смогут противопоставить злоумышленникам охотничье оружие - длинноствольное, гладкоствольное нарезное и короткоствольное. Мы можем только сожалеть, что после 2014 года не были созданы отряды территориальной обороны. Они могли быть очень мощными, учитывая навыки людей, которые прошли через войну, имеют мотивацию и национальное сознание. Территориальной обороне можно было бы поручить охрану стратегических объектов, которые имеют инфраструктурное значение в Украине. Потому что если ситуация ухудшится, то правоохранителей для охраны сотен инфраструктурных объектов не хватит. Даже сейчас есть села, которые не имеют собственного участкового. Крестьяне будут вынуждены самостоятельно охранять свое имущество.

Вообще правоохранительная система, которой и раньше не доверяли, в условиях такой нагрузки продемонстрирует свою окончательную беспомощность. Все знают, кто там работает. Коррупция, злоупотребления полномочиями, избиения граждан, выбивание показаний - все это никуда не исчезло и не исчезнет. Хотя вполне возможно, что придется сотрудничать с полицией, если она тогда еще будет существовать и не превратится в отдельные группировки. Неизвестно, будут ли их вообще финансировать и не начнут ли они существовать по принципу: "вот у меня пистолет и я буду выживать, как могу".

Следует также учитывать, что внешняя агрессия против Украины никуда не исчезла и исключать ее эскалации нельзя. Хотя я думаю, что и в России сейчас очень не сладко. Нефтяная война очень сильно ударит по их бюджету и я полагаю, что это определенным образом осложнит финансирование боевых действий, чтобы вывести их на другой уровень. С другой стороны, вполне возможно, что экономический кризис в России спровоцирует и политический кризис. В таком случае ничего так не объединит так называемый "русский мир", чем победоносная война в соседней стране. Вопрос - хватит ли на это все денег. Возможно это и станет соломинкой, которая сломает спину русского верблюда. Центробежные силы могут разорвать Россию изнутри. Не забывайте, что Кавказ давно пылает. Его тушат деньгами, но этот регион не простой. Плюс восточная часть, Сибирь. Но, если начнутся деструктивные процессы в РФ, то нам тоже будет не сладко. Потому что когда падают большие шкафы, вокруг поднимается много пыли. Поэтому нам следует понимать, что из России к нам может полезть всякая сволочь. Поэтому следует следить за здоровьем военных и чтобы наша армия находилась в состоянии готовности.