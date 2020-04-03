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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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В Украине ужесточили карантин: список новых ограничений

пятница, 03 апреля 2020, 12:48
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Фото: из открытых источников

В Украине из-за пандемии коронавируса ужесточили карантинные меры.

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Кабинет министров Украины утвердил список дополнительных ограничений.

"Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине. Единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мер. После длительного обсуждения правительство утвердило список дополнительных ограничений. Решение Кабинета министров Украины в ближайшее время будет официально опубликовано", - подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Новые карантинные мероприятия для украинцев:

  • Будет работать только 21 пункт пропуска граждан на границе;
  • На улицу будет запрещено выходить более 2-х человек, кроме случаев сопровождения детей;
  • Запрещено гулять в зеленых зонах и не устраивать пикники.

Отмечают, если будет зафиксировано ослабление динамики заболеваемости - в конце апреля карантинные меры начнут постепенно ослабляться в несколько этапов. Сначала на работу выйдут люди работоспособного возраста. Параллельно будет возобновляться движение транспорта.

Несмотря на это, массовые собрания, прогулки и пикники останутся под запретом. Всеобщий масочный режим и соблюдение карантина - обязательны.

"На работу пойдут люди трудоспособного возраста. Параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта. Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики, но это не будет означать ослабление других карантинных мер, поскольку через три недели угроза распространения коронавируса никуда не исчезнет", - сообщил премьер и добавил, что для пенсионеров, студентов и школьников карантин могут продлить.

Отметим, что дата начала ограничений не называется, но ранее сообщалось, что они начнут действовать с 6 апреля.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на 3 апреля в Украине 942 человека инфицированы коронавирусом COVID-19.

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