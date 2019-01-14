Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Ситуация с захваченными Россией украинскими моряками остается неизменной - их продолжают незаконно удерживать в тюрьме в Москве. Что Украине и ее западным партнерам следует делать для их освобождения и какой консенсус есть у Запада - об этом "Апострофу" рассказал правозащитник, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

Экспертное сообщество уже имеет консенсус по вопросу защиты украинских моряков - с нашей стороны вообще нет споров. Эту позицию также поддерживает международное сообщество. А именно: что эти моряки являются военнопленными, никакие они не нарушители государственной границы РФ, уголовного преступления они не совершали.

Поскольку они военнопленные, то все соответствующие меры, вытекающие из этого статуса, должны быть выполнены. То есть к ним надо относиться в соответствии с Женевскими конвенциями от 12 августа 1949 года: держать их отдельно от уголовников, не в следственных изоляторах и тому подобное.

Офис прокуроров Международного уголовного суда в Гааге уже неоднократно высказывался по этому поводу и пришел к выводу, что нынешний военный конфликт между Украиной и Россией, вооруженный конфликт в Крыму, является международным. Что бы там ни говорила Россия, но с точки зрения международного права моряки являются военнопленными. Кроме того, этого мнения придерживаются международные институты, требуя соответствующего отношения и освобождения моряков.

Россия этому сопротивляется. Ей выгодно их рассматривать в качестве предмета политического торга, за который можно что-то получить. Именно поэтому суд может состояться только через год. Хотя, даже если принять ложную российскую точку зрения, там нечего расследовать - это все выдумки.

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С одной стороны, следует усиливать давление на Россию по этому вопросу. И здесь есть много союзников, потому что США, Германия и Франция считают моряков военнопленными и требуют их освобождения. Трамп даже не хочет встречаться с Путиным и именно освобождение выдвигает в качестве условия для встречи. Это давление надо усиливать на всех уровнях.

С другой стороны, очевидно, нужно искать какие-то возможности для компромисса. Если для нас главный приоритет - это освобождение этих 24 человек, то мы должны искать диалог по этому поводу, условия, на которых пойдет РФ. Есть, конечно, и красные линии, через которые нам нельзя переступать.

В Украине осуждены за совершенные преступления три сотни граждан РФ. Можно попробовать устроить обмен. Но надо смотреть, за что именно они осуждены. Если это тяжкие или особо тяжкие преступления, этих россиян нельзя обменивать - они должны отвечать за свои поступки.

Однако политические обмены всегда были в таких случаях. В свое время так обменяли многих советских диссидентов. Например Владимира Буковского на [лидера Коммунистической партии Чили] Луиса Корвалана. То есть нужно вести политические переговоры и добиваться освобождения.