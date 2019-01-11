​В сети появилось видео мощного флешмоба военных в поддержку узников Кремля

В сети появилось впечатляющее видео флешмоба в исполнении украинской армии, на котором представители ВСУ с разных регионов Украины выражают поддержку морякам, захваченным ФСБ РФ в Азовском море.

Об этом написал в Twitter координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

"Украинские военные проводят флешмобы в поддержку пленных моряков", - написал он.

На видео военные вместе кричат "Слава!" отважным морякам, при этом они выстраиваются в разные патриотические символы, корабли и якоря.

Соответствующее видеокадры опубликовало издание Inforesist в YouTube-канале.

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