Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Судьба 24 украинских моряков, которые в ноябре прошлого года в Керченском проливе попали в российский плен, остается крайне неопределенной. Российская сторона принципиально не признает украинцев военнопленными и продолжает их судить как обычных преступников. Уже сейчас приговор российского суда спрогнозировать не сложно, соответственно, вопрос освобождения моряков лежит не в правовой, а в политической плоскости. При каких обстоятельства Кремль может принять политическое решение и отпустить украинцев на свободу, - разбирался "Апостроф".

Санкции против клерков

Даже сами защитники украинских моряков признают, что их роль в этом деле больше паллиативная.

"Единственный способ освобождения украинских моряков - добиться того, чтобы Кремль принял политическое решение их отпустить. Никаких других оснований, кроме как политического решения Кремля, для их удержания на территории России не имеется", - пояснил "Апострофу" защитник украинских моряков Николай Полозов.

Действительно, если проследить историю человеческих афер Кремля, то становится ясно, что от решения российской Фемиды почти ничего не зависит. На первый план выходит политика, а правовым институтам РФ остается только глотать пыль из-под колес махины путинского режима. Например, Надежда Савченко была приговорена Донецким судом Ростовской области к 22 годам лишения свободы, но в результате решения Путина ее обменяли на российских ГРУшников Ерофеева и Александрова.

А один из самых массовых обменов пленными в декабре 2017 года между Украиной и фейковыми ЛНР/ДНР и вовсе был поставлен как хорошо срежиссированный политический спектакль: к Путину обратился Виктор Медведчук, Медведчука поддержал патриарх Кирилл, Путин подумал, пообещал поговорить с Захарченко и Плотницким - и через месяц 73 украинца уже были дома.

Подтолкнуть Путина принять схожее политическое решение, но уже по украинским морякам, спустя почти три месяца после инцидента в Азовском море, попытались в ЕС. Так, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отметила, что еврочиновники готовятся принять пакет персональных санкций против 8 россиян, которые брали в плен украинских военнослужащих.

Правда, арест европейских активов каких-нибудь старлеев и капитанов РФ (которых у них, скорее всего, там и нет), весьма сомнительное "но-но-но" в противостоянии с Кремлем.

"Эти персональные санкции касаются лишь российских клерков, которые никоим образом не влияют на решения Кремля. Это не более чем символизм, который не стоит переоценивать", - говорит "Апострофу" украинский журналист, аккредитованный в РФ Роман Цимбалюк, который посещает все заседания суда по делу украинских моряков.

Возможно, нанести более ощутимый экономический удар смогут США. Но пока американские политики только запрягают: за океаном появился законопроект, согласно которому под санкции штатов могут попасть 24 сотрудника ФСБ и даже российские банки.

В российском МИДе, конечно, назвали грядущие санкции "бессмысленными", мол, России все экономические ограничения нипочем. Впрочем, ничего нового, как говорил российский "классик". Но, возможно, именно в этот раз новый пакет санкций действительно бессмысленный, ведь у Кремля другие планы относительно украинских моряков, которые никак не будут коррелироваться с очередной санкционной инъекцией, какой бы болезненной она ни была.

Проблемный капитал для торгов

Все дело в том, что Москва всегда рассматривала украинских заложников как политический капитал для торгов. И моряки на этой "бирже" гибридной войны, также определенный "актив".

"В данном случае, Россия занимается ничем иным, как торговлей людьми, - добавляет Цимбалюк. - У Украины и других стран мирового сообщества рычагов давления на Кремль в подобных вопросах нет. Но это не значит, что наши парни останутся навсегда в тюрьме и получат длительные сроки, что, кстати, не исключено".

А если есть ценные активы, то по законам бизнеса, их нужно либо оставить себе, в расчете на то, что их цена в будущем будет только возрастать, либо избавиться от них с наибольшей выгодой.

По словам экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, оставлять моряков для Кремля не вариант.

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"Мне кажется, что эти моряки для Путина скорее проблема. Если на заложниках у него целый бизнес и он совершенно осознанно держит людей в плену, чтобы торговаться на эту тему, то в случае с моряками это нежелательные пленники. Теперь весь мир, который собирался смягчать санкции, наоборот их ужесточает", - поясняет "Апострофу" Пономарев.

Остается только одно: выгоднее реализовать "активы". Правда, в ближайшее время, по оценкам экспертов, опрошенных "Апострофом", этого не произойдет.

"Если Путин принимает волюнтаристское решение и признает моряков военнопленными, значит и остальных нужно признавать военнопленными, а это уже признание, что между Россией и Украиной есть война, - добавляет Пономарев. - Не признавать моряков военнопленными, а просто отпустить, означает, что и по остальным заложникам можно требовать особого рассмотрения дел. Поэтому Путин сам в плену той процедуры, которая должна быть пройдена в уголовном суде, и до ее завершения ничего произойти не может. Любые переговоры начнутся только после приговора суда".

"Карту моряков" могут разыграть перед выборами в Раду

А уж после того, как российская Фемида примет решение, вариантов для торгов масса.

"Украинские моряки могут быть возвращены ближе к парламентским выборам, например, Виктору Медведчуку, - отмечает Цимбалюк. - На своем прекрасном самолете он вернет три экипажа наших кораблей и тем самым покажет, что именно у него есть ключи от дверей в Кремль, и таким образом возможно прекратить войну. Расчет на то, чтобы пророссийская политическая сила, которую продвигает Медведчук в парламент, получила максимальное количество голосов и, как результат, влияние на всю страну изнутри".

Подобный вариант прогнозирует и Николай Полозов.

"Учитывая, что в Верховную Раду будут баллотироваться и пророссийские силы, в том числе и движение Виктора Медведчука, а также учитывая, что человека Медведчука фактически запустили в СИЗО (12 февраля раненых моряков в СИЗО "Лефортово" посетила вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева, - "Апостроф"), не исключаю, что в Кремле готовят какие-то действия политического характера с использованием военнопленных и с прицелом на выборы в Верховную Раду. Здесь могут быть различные варианты. Например, дадут кому-то из оппозиционных деятелей к украинской власти несколько моряков и скажут: "Вот, смотрите, они смогли вернуть моряков домой, а власть - нет", - говорит Полозов.

Впрочем, по мнению аналитика Украинского института будущего Игара Тышкевича, далеко не факт, что Кремль отпустит моряков через посредничество именно Медведчука. Все будет зависеть от того, кому Москва захочет нарастить рейтинги.

"Одного или двух моряков теоретически могут отпустить перед парламентскими выборами для того, чтобы ослабить либо усилить позиции определенных политических партий. И это не обязательно может быть Медведчук. Вариантов игры очень много. Например, может быть обмен пленными с новым либо старым президентом, в том числе, с Порошенко. Тогда новоизбранный президент говорит, что он показал России кузькину мать и наконец-то договорился, и ему рукоплещет вся страна. Это может сделать тот же Вилкул, который потом скажет, что мы более патриотичны, чем Медведчук, мы добились освобождения. Существует даже вариант, что Россия посчитает нужным усилить правое крыло будущей ВР", - пояснил "Апострофу" Тышкевич.