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Стали известны детали судилища над захваченными украинскими моряками в Москве

среда, 20 февраля 2019, 20:02

Московский городской суд принял новое решение по четырем украинским морякам, захваченным в Азовском море, отклонив очередную апелляцию на решение о содержании их под стражей.

Об этом сообщает Громадське.

Так, в среду, 20 февраля, суд, состоявшийся в закрытом режиме, отклонил апелляции на решения о содержании под стражей для Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки и Олега Мельничука.

Уточняется, что моряки пробудут под стражей до конца апреля. Добавим, что на данный момент суд отклонил уже 20 апелляций.

Подробнее о деле украинских моряков, удерживаемых в России, читайте в материале "Апострофа": Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине – адвокат.

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