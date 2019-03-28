У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

Во время выборов президента Украины военное вторжение России возможно лишь в одном случае - если в Украине начнутся серьезные противоречия между сторонниками кандидатов в президенты, Владимир Путин будет пытаться вмешаться военным способом под предлогом стабилизации ситуации и недопущения жертв. Такое мнение высказал "Апострофу" экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

На сегодняшний день можно утверждать, что информации о подготовке Россией новых военных провокаций нет. Даже наши коллеги из европейских стран и США подтверждают, что прямых военных провокаций со стороны РФ или прямых терактов не предвидится, так как Россия сейчас действует другими методами. Путин пытается действовать через своих сторонников в Украине, особенно в южных и восточных областях, чтобы поддержать того или тех кандидатов, которые будут более лояльными к России.

С другой стороны, Кремль ведет большую информационную кампанию, которая разворачивается в электронных сетях в поддержку пророссийских кандидатов. Также речь идет о кибератаках. Это скрытый, но эффективный формат, который использовался Россией и в США, и в европейских странах. Поэтому этот формат у нас будет активно задействован в плане блокирования сайтов, проникновения в наши системы, запуска туда различных вирусов.

Электронные диверсии - это действительно возможно, и они уже в определенной степени проводятся. Хотя я предполагаю, что не будет супермасштабных вариантов, поскольку эти действия России сейчас раскрываются на международном уровне. Ведущие страны мира начали действовать на опережение российских кибератак, поэтому им все труднее и труднее.

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Точечные кибератаки будут - но наши спецслужбы готовы этому противостоять, защищая наши серверы и информационные ресурсы, в первую очередь, ЦИК и органов власти.

Что касается террористических атак на территории Украины в дни выборов, то откровенных терактов не будет. Возможно в отдельных местах агентура Кремля или пророссийские сторонники устроят определенные провокации под видом деятельности радикальных структур - но это все локально.

Значительно большее беспокойство вызывает то, что у нас возможны внутренние противоречия между кандидатами, их сторонниками и радикально-настроенными активистами, в которые вмешается и Россия. Если это будут масштабные столкновения, то Путин будет пытаться под предлогом стабилизации ситуации в Украине и недопущения жертв, вмешиваться и военными средствами. И в данной ситуации ключевой вопрос заключается в том, чтобы наш политикум не спровоцировал таких действий, так как это будет на руку Российской Федерации, и Путин использует это для дестабилизации и военного вмешательства. Этот вариант возможен и крайне опасен.