Если Путин пойдет на Одессу, это закончится глобальной войной - генерал

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что следующей целью России будет Одесса. Однако по мнению экс-главы Службы внешней разведки, генерала армии Украины Николая Маломужа, такой сценарий является маловероятным, поскольку он закончится провалом для Владимира Путина. Об этом Маломуж сказал "Апострофу".

Атака россиян на Одессу маловероятна, потому что сейчас сгенерированы оборонительная, общественная сферы взаимодействия вместе с политикой безопасности для того, чтобы таких сценариев не было.

И, самое главное - это международные силы, которые сегодня будут жестко противостоять агрессивным планам Кремля. За последнее время я разговаривал силовиками и руководителями соответствующих ведомств США, европейских государств, Китая, Японии и даже Австралии - все они говорят, что будут противостоять агрессивным намерениям России.

Что касается стратегии России, то она будет провальной. Если Путин решится атаковать Одессу - это инициирует глобальное противостояние со странами НАТО и ЕС. Это как раз та конфронтация, которая может привести к глобальной войне. Поэтому это маловероятно.

С другой стороны, это может использоваться в политических целях, чтобы нагнетать ситуацию. Но такой сценарий (Кремля) имеет очень мало шансов.

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Почему американцы говорят об Одессе? Дело в том, что у военных есть своя специфика, и угрозы немного преувеличиваются. Поэтому они и говорят о таком сценарии. Конечно, какая-то вероятность есть, но чрезвычайно низкая. Я лично знаю генерала Ходжеса - он занимает такую позицию: надо говорить для того, чтобы предотвратить возможные действия противника. И для этого необходимо задействовать все механизмы - дипломатические, политические, экономические, а уже потом военные. Не все делают ставку только на военный сектор, потому что это принципиально неправильно и ведет к конфронтации - холодной и горячей войне.

Кстати говоря, руководители ведущих государств мира планируют объединиться, чтобы сформировать новый миропорядок на мирной основе, исходя из глобальных интересов и критических проблем каждой страны, включая угрозы безопасности. Например, когда-то были Хельсинкские соглашения. Теперь надо выработать соответствующую модель по вопросам безопасности, в геополитических и конкретных региональных условиях.

Вообще, чтобы понимать намерения Путина, надо более глубоко смотреть на политические процессы в Украине. Именно на фоне президентских и парламентских выборов могут быть разные сценарии в плане поддержки отдельных сил, формирования очень мощных блоков в парламенте и тому подобное.

Россия может провести какие-то локальные акции, чтобы повлиять на отдельные регионы и дестабилизировать ситуацию. Но глобальную военную карту Кремль не разыграет.