У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Угроза широкомасштабного наступления на Украину со стороны Российской Федерации остается независимо от того, кого украинцы изберут президентом 21 апреля - Петра Порошенко или Владимира Зеленского. Российские войска, которые стоят на границе с Украиной, готовы в любой момент ступить на нашу землю. Но президент РФ Владимир Путин считает этот шаг нецелесообразным, поскольку для него эффективнее и дешевле использовать нынешнюю ситуацию в Донбассе.

Чего ждать от украино-российских отношений, если президентом Украины станет Владимир Зеленский, и какой будет политика Кремля, если переизберут действующего президента Петра Порошенко - об этом "Апостроф" поговорил с бывшим заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенантом ИГОРЕМ РОМАНЕНКО.

- Через несколько дней Украина узнает имя нового президента страны. Один из ключевых вопросов заключается в том, какой будет политика России в отношении Украины с президентом Зеленским или президентом Порошенко?

- Если останется действующий президент - это сложный вопрос. Путин же сказал, что он не будет встречаться с президентом Порошенко. Но России так или иначе придется реагировать. Однако с форматом они еще окончательно не определились, поскольку пока неясно, с кем придется говорить. То есть сложность заключается в том, что не способствует (встречи) его заявление о токсичности. Но если Порошенко переизберут, то придется, опять же, привлекать руководителей государств ЕС в нормандском формате, и, если удастся, то подключить будапештский формат. Хотя Россия может на такой формат не согласиться, потому что Путину не нужны в переговорах такие сильные игроки, как США и Великобритания на стороне Украины.

Если президентом будет Зеленский, то надо будет определяться - что, когда, как, по каким вопросам и в каком формате это будет происходить. Зеленскому надо будет разобраться, готовиться и выходить на эти переговоры с соответствующей поддержкой. Ведь у Зеленского нет опыта ведения переговоров и поэтому на это требуется время. Что касается Путина, то он будет искать слабые места Зеленского, чтобы одержать победу в интересах России.

- Сейчас на Донбассе продолжаются постоянные обстрелы со стороны боевиков, на которые отвечают наши ребята. При каком из президентов возможна новая эскалация со стороны российско-оккупационных войск?

- Если во время обстрелов погибают военнослужащие ВСУ, то со стороны россиян и террористов на передовой в первую очередь погибают местные сепаратисты, так как россияне занимают офицерские должности, тренируют местных и тому подобное. Россияне поступают таким образом, чтобы вся ноша и все потери ложились на плечи местных, которых они привлекают. И поэтому для Путина это большого значения не имеет. Донбасс - это его рычаг давления. И тот же Зеленский озвучил, что в первую очередь надо прекращать обстрелы, потому что наши военные погибают каждый день. Путин знает, к чему тот будет стремиться в первую очередь, поэтому будет торговаться по всем вопросам. В этой ситуации Путин будет занимать позицию наступления - сначала выяснит, что интересует Зеленского, а затем будет давить.

Если во время обстрелов погибают военнослужащие ВСУ, то со стороны россиян и террористов на передовой в первую очередь погибают местные сепаратисты Фото: Gettyimages

Например, если решать вопрос прекращения огня, то он выдвинет ряд требований. Если говорить об обмене заложников - то же самое. Он не идет на выполнение Минских соглашений - ни в вопросе прекращения боевых действий, ни в вопрос обмена заложниками, ни в вопросе освобождения наших моряков и кораблей. Все это будет предметом торга и давления на будущего президента Украины, чтобы выигрывать позиции, которые будут выгодны России.

- Этот торг возможен только при Зеленском?

- Это стратегический подход Путина. Но в случае с Порошенко есть предыстория того, как они встречались в Минске, когда Лукашенко играл на стороне Путина. Поэтому надо учитывать неприятие Путиным условий с позиции силы, а он не любит себя насиловать.

Стоит отметить, что характер Путина был заложен еще со времен, когда он был питерским босяком. В уличных драках он понимал, что был слабым и хилым, поэтому и пошел в борьбу, потому что у него большая сила духа. И вот когда он понимал, что улучшение ситуации не видно, а надо решать вопрос, то всегда бил первым - руками или головой. И это было неожиданно для его оппонентов. Такие подходы заложены в нем еще с тех пор, потом подготовка в КГБ утвердила эти черты в его характере - и продолжение этого мы видим сейчас. То есть его характер формировался не на пустом месте.

- И все-таки, новая война России против Украины более вероятна при Зеленском или Порошенко?

- Пока вероятность силового варианта не большая. В данный момент россияне придерживаются подхода относительно того, что для них дешевле и эффективнее использовать нынешнюю ситуацию, а начинать широкомасштабную войну нецелесообразно.

Однако они подготовлены к силовому сценарию. В позапрошлом году они готовили 250-тысячную группировку войск и проводили учения, а для начала широкомасштабной войны необходимо от 240 тысяч войск. В прошлом году они усилили свою ситуацию за счет заведения дополнительных войск в Беларусь. То есть появилось еще одно направление, откуда может быть угроза Украине - это север. В Беларуси они формируют общую ПВО, чтобы заводить туда новую технику, расширять поле воздушной разведки и тому подобное. А уже под видом ПВО они завели в Беларусь все, что нужно. Затем они войска частично вывели, но вооружение там осталось. Когда будет необходимость, то россияне быстро нарастят войска, которые уже там находятся. Если же будет сопротивление со стороны Вооруженных сил Беларуси, то они организуют коридор, через который будут проводить необходимые силы для нанесения удара по Украине. Ведь именно с севера кратчайший путь на Киев. Понятно, что захват Киева - это тяжелая, но стратегически очень выгодна цель.

- Возможно ли наступление российских войск до конца года?

- Россияне уже в этом году готовы начать широкомасштабные действия. На это им нужно от 2 до 4 недель, чтобы задействовать войска и силы, которые расположены в России, но стоят у границ Украины. У них 80 тысяч стоит на границе с Украиной, 38 тысяч непосредственно в Луганской и Донецкой областях и 700 танков в ОРДЛО. И они же не просто там стоят, а все время проводят обучение. В частности, все время тренируют военно-транспортную авиацию, дальнюю авиацию, железнодорожные войска и воздушно-десантные войска. И если возникнет необходимость, то они перекинут войска в течение 2-3 недель.

Россияне уже в этом году готовы начать широкомасштабные действия Фото: Gettyimages

Почему были ожесточенные бои за луганский и донецкий аэропорты? Потому что им нужна взлетно-посадочная полоса, которую они восстановили и в Луганске, и в Донецке. Поэтому там без проблем садятся военно-транспортные самолеты. То есть они построили воздушный мост, по которому при необходимости готовы перебрасывать военные силы.

Они готовы к наступлению и в этом году, но пока это считают нецелесообразным. Надо учесть, что кроме боевых действий в Украине они присутствуют и в Сирии. Кроме того, у них есть свои интересы в Венесуэле, куда заводятся частные войска ПВК Вагнера. А ведь это все деньги и немалые.

Ситуация в Украине может измениться за счет серьезной дестабилизации внутри страны. Они могут использовать то, что страна разделена: придет один президент - будет недовольная половина, которая голосовала за другого; придет другой - будет часть недовольных граждан, поддержавших своего кандидата. Это может привести к беспорядкам, и здесь россияне могут вмешаться с лозунгами, что надо спасать русскоязычное население, и начнут заводить свои войска.

Если же беспорядков не будет, то они еще посмотрят, что произойдет на парламентских выборах. Ведь по сравнению с 2014 годом условия для них осложнились - тогда была открытая граница, сейчас - нет. Но они заводят людей под видом монахов. Взять те же лавры, которые подчинены московскому патриархату - это же военизированные структуры. Посмотрите на порядки в лаврах. Не у всех военных подразделениях есть структура, порядки, налаживание, управление - как в лаврах. Да, сейчас усложнили россиянам условия въезда в Украину, но и внутри Украины остается немало пророссийски настроенных организаций, которые готовы всячески помогать Кремлю.

Смотрите, аннексию Крыма они осуществили только с пятого раза. Каждый раз, когда ситуация усложняется, они обновляют планы. Например, Тузла - они были готовы забрать остров, но когда Путин увидел, что Кучма будет готов дать отпор, то они остановились, потому что уважают силу.

Ведь как они захватывали Крым? Выбрали момент, когда у нас было безответственное руководство - и аннексировали полуостров. А союзники нам тогда не помогли - и только потому, что им нужна спокойная жизнь. Им нужна не столько Украина, сколько их спокойная жизнь. Это было и в случае с ядерным оружием, когда им не нужна была ядерная держава, это было с Крымом, когда им не нужна была война с авиацией под боком, и это было с Донецком и Луганском. Ведь мы вели наступление, подошли к Донецку и Луганску, и неделю думали, как брать эти города. А за это время Путину доложили и сказали: если не задействовать российские регулярные войска, то украинская армия за неделю дойдет до границ. И они приняли меры.

Тогда Украина нарушила военный закон - если идет наступление, то надо на плечах врага врываться в его окопы. Этот солдатский тезис был нарушен. Неделю стояли. А надо было тогда обходить эти сепаратистские группировки и дать коридор - они бы сами убежали бы. Тогда нужно было быстро принимать решение по Донецку и Луганску - окружать эти группировки и идти к границе, заблокировав их. К сожалению, этого не сделали.