Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине

Букмекеры обновили котировки на второй тур выборов президента Украины, который состоится 21 апреля, и куда вышли двое кандидатов - шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Об этом сообщают авторитетные букмекерские конторы.

Так, западная контора Bwin обнародовала следующие коэффициенты: 1,10 на победу Зеленского, 6,00 - на победу Порошенко.

В то же время отечественный "Фаворит" ставит на Зеленского 1,13, а на действующего президента - 4,90.

"Париматч" же установил на победу шоумена коэффициент 1,20, в то время как на Порошенко ставки на уровне 4,50.

Как сообщал "Апостроф", Международный центр перспективных исследований совместно с Украинским институтом будущего в исследовании "Зе выборы ПО-новому: содержание за кулисами шоу" проанализировали программные обещания кандидатов и сформулировали вопросы, которых они избегают, но на которые им стоит дать ответ во время дебатов или в иной форме до второго тура.



