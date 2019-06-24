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Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Михаил Жирохов о ситуации в зоне Операции объединенных сил

Михаил Жирохов, военный эксперт, специально для "Апострофа" понедельник, 24 июня 2019, 19:01
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Михаил Жирохов о ситуации в зоне Операции объединенных сил Украинские военнослужащие в зоне ООС Фото: Униан

Активизация военных действий на Донбассе является испытанием нового президента Владимира Зеленского. А настоящее обострение в зоне Операции объединенных сил (ООС) может произойти перед парламентскими выборами. Такое мнение высказал "Апострофу" военный эксперт Михаил Жирохов.

Фактически на Донбассе обострения нет. В конце мая была ротация наших десантно-штурмовых войск, и всегда этот период является особенно трудным - количество погибших постоянно растет. Кроме того, продолжается война малых групп. ДРГ заходят на территорию и обстреливают, как было, когда противотанковая ракета попала в ГАЗ-66 (5 июня противотанковая ракета боевиков попала в авто ВСУ, перевозившее продукты, погибли двое бойцов 17-й отдельной танковой криворожской бригады и один получил ранения, - "Апостроф").

Обострение есть в том плане, что противник начал использовать запрещенное "Минском" оружие калибром 122-152 мм. О локальном обострении я бы не говорил. Но это игра не в одни ворота. Если они используют 122 мм, то и мы отвечаем таким же калибром. Но это все в рамках огня в ответ.

Линия столкновения меняется с апреля. На Марьинке 24-я бригада продвинулась в середине апреля, но официально говорить об этом можно только сейчас. Сейчас "серой" зоны нет, поэтому продвижение 50-100 м - не очень большое, но оно есть, и происходит постоянно с обеих сторон. Из больших успехов - высота "Дерзкая" под Мариуполем. Она является стратегически важной и сейчас - в наших руках. С осени 2016 года там были огромные бои за то, кто ее будет контролировать. Сейчас ее контролируем мы. Боевики продвигаются больше на Светлодарской дуге - там ситуация сложная для обороны с нашей стороны. Небольшое продвижение на луганском направлении – возле Попасной. У нас - Марьинка, мариупольское направление и Авдеевка.

Сейчас испытывают Зеленского, его команду. Это происходит и с нашей стороны - только у них меняется руководство, сразу идет "прощупывание", проверяют, как он отреагирует. Но есть большая надежда, что западные партнеры - прежде всего США - четко выстраивают курс. Европа очень зависима от российского газа, нефти, поэтому может быть податливой. США, несмотря на то, кто у них находится у власти, имеют четкий внешний маркер поддержки Украины. Однако Украине стоит все же больше рассчитывать на собственные силы.

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Локальное столкновение если и будет, то перед выборами в Верховную Раду. Спровоцируют они. Сейчас подтягивают технику к линии соприкосновения. Владимир Путин уже объявил о проверке готовности, таким образом делает вид, мол, мы не можем перебросить резервы с других направлений на Донбасс (по официальной версии, российские войска будут отрабатывать охрану государственных и военных объектов, антитеррористические мероприятия и так далее, - "Апостроф"). Но во время обострения смогут разве районный центр какой-то захватить или несколько сел - не больше. Выхода к административным границам Донецкой или Луганской области не будет - у них нет таких сил. А напрямую привлечь российскую армию, как это было летом 2014 или зимой 2015 года, не смогут - не та сейчас ситуация, чтобы Путин на это дал согласие.

Перед парламентскими выборами могут пойти в атаку, чтобы дать плюсы пророссийским партиям. Для того, чтобы показать, что военное решение этого конфликта невозможно. То, о чем говорит из каждого "утюга" "Оппозиционная платформа - За жизнь". Что надо садиться за переговоры, чтобы наши бойцы не погибали. Поэтому задача противника, если локальная операция, - нанести максимальные потери личному составу, как это было, например, в Марьинке в 2015 году.

Стабильное перемирие невозможно без введения международных миротворческих сил - даже не ЕС, а ООН. Нужно, чтобы на линии соприкосновения и на границе с Российской Федерацией были международные силы.

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