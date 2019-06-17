"Дискотека" в Марьинке: зачем украинская армия захватывает "серую зону"

Украинские военные вплотную придвинулись к линии разграничения на донецком направлении и взяли под полный контроль населенный пункт Марьинка, который граничит с оккупированным Донецком. Как сообщают в штабе ООС, теперь позиции ВСУ и боевиков разделяют всего несколько сотен метров. Что даст украинской армии стремительное сокращение, так называемой, "серой зоны", разбирался "Апостроф".

Новые позиции

Закрепление отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила в "серой" Марьинке началось около месяца назад. Тогда королевские пехотинцы тихо зашли в город и окопались в нем, отодвинув линию обороны на 600 метров в сторону оккупированного Донецка.

"Украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас, по направлению в сторону оккупированного поселка Александровка силами пехотинцев возведены полноценные опорные пункты подразделений", - отметили в штабе ООС.

Теперь позиции украинских военных и оккупированную столицу Донбасса разделяет лишь тонкая лента реки Осыковая.

Кстати, в самой Марьинке украинские бойцы сделали интересную находку: 40 противопехотных мин, которые Украина в рамках Оттавского договора уничтожила еще 2003 году. А вот Россия не является подписантом договора, и, соответственно, от противопехотных мин не отказывалась.

Сразу же после того, как информация о продвижении ВСУ к западным окраинам Донецка появилась в СМИ, боевики поспешили ее опровергнуть, мол, у них все под контролем.

"Продвижения вглубь Марьинки — нет", - 12 июня заявил, так называемый, заместитель начальника управления фейковой народной милиции ДНР Эдуард Басурин. А уже в ночь на 14 июня боевики из минометов обстреляли жилые кварталы Марьинки. В результате обстрела 4 местных жителя, среди которых 9-летний ребенок, получили ранения различной степени тяжести.

"Снова была "дискотека", уже год если не больше как такого не припомню, - рассказывает "Апострофу" житель Петровского района Донецка (граничит с Марьинкой) Сергей. – Я проснулся от грохота в шестом часу утра. Наступление какое-то? Реально странно и страшно. Разбудил жену, взяли воду, мобильники, собаку и спустились в подвал. Просидели с полчаса, потом вроде все затихло, мы и вышли. Смотрю на вроде дома все целые, нигде ничего, повезло значит".

Шахматная партия на фронте

Стоит отметить, что продвижение ВСУ вглубь "серой зоны" началось не с Марьинки. Например, в начале июня в СМИ появились сообщения о взятии под контроль бойцами 79-й десантно-штурмовой бригады высоты "Дерзкая" в районе села Пикузы (старое название Коминтерново) под Мариуполем. На этом участке обосновались боевики, однако украинские военные выбили террористов, заняв более выгодное положение.

А в ноябре прошлого года ВСУ вернули контроль над селом Рассадки в Донецкой области. Всего же за прошлый год, с момента начала операции объединенных сил, по данным пресс-центра штаба ООС, украинские военные взяли под контроль более 15 кв. км "серой зоны".

Впрочем, по словам экспертов, тот факт, что украинские военные вплотную приблизились к позициям боевиков в Донецке, не является свидетельством подготовки наступательной операции на город.

"Ведь мы прекрасно понимаем, что решение данного конфликта возможно только политико-дипломатическим способом", - говорит "Апострофу" военный эксперт Олег Стариков.

Тогда зачем это было нужно? Что стоит за тактикой приближения к линии разграничения?

"Здесь речь идет о тактическом улучшении позиций, - поясняет "Апострофу" военный эксперт Алексей Арестович. – Поскольку линия фронта не меняется уже четвертый год, противники знают о позициях друг друга максимально подробно, буквально до сантиметра. Иногда, чтобы принести воду на блокпост, нужно трое суток дожидаться благоприятной погоды, когда солнце будет светить в лицо противнику или, например, опустится туман, чтобы безопасно пройти. Это целая шахматная партия и всегда возникает соблазн улучшить положение".

"В районе Марьинки есть террикон, на которій оккупанты затаскивали разнообразные средства и поражения и обстреливали позиции наших войск и сам поселок Марьинка. Поэтому я думаю, что здесь идет речь о тактическом улучшении позиций наших войск с тем, чтобы прекратились обстрелы", - добавляет "Апострофу" эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец.

Впрочем, по словам Машовца, взятие под контроль "серой зоны" может быть и частью более масштабного плана ВСУ.

"Когда ООС командовал генерал Наев, он говорил о создании полосы обеспечения перед позициями. Эта полоса местности, которая находится под особым контролем и затрудняет проникновение разведывательно-диверсионных групп противника на боевые порядки наших войск. Соответственно, это может являться причиной продвижения в "серой зоне", - подчеркнул Машовец.

Однако у такой тактики, по словам экспертов, есть как позитивные, так и негативные последствия.

"Стратегические перспективы в том, что украинские военные, в основном, берут под контроль позиции, которые господствуют над местностью. Ведь мы седлаем вершины в "серой зоне" и ключевые проходы, по которым может скрытно пройти техника и танки. И если по какой-то причине начнется наступление, то россиянам придется атаковать снизу вверх, скапливая силы на невыгодных рубежах. А мы будем их видеть. Поэтому ВСУ создает условия для того, чтобы россиянам очень невыгодно было переходить в наступление и таким образом мы удерживаем их от этого наступления", - перечислил положительные моменты Арестович.

По мнению же Олега Жданова, такая тактика не всегда бывает оправданой. "В ответ мы получаем такое огневое воздействие со стороны противника, что несем потери, - пояснил "Апострофу" Жданов. – Вспомните хотя бы бои в районе Ясиноватской развязки. Мы двигаем бойцов на неподготовленные позиции, их начинают обстреливать и уже под огнем мы начинаем их оборудовать. Политики говорят, что нужно разводить войска, а Генштаб их выдвигает вперед".

Кроме того, такое продвижение может стать для российских наемников поводом для того, чтобы заморозить переговоры в Минске. Формальным, но все же поводом.

"В тактическом плане все произошло правильно. А на стратегическом уровне сейчас Леониду Кучме на трехсторонней контактной группе скажут, что были обещания никуда не продвигаться, а в реальности иначе", - резюмировал Олег Стариков.