Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Отвод войск в Станице Луганской является позитивным шагом на пути к полному разведения войск по всей линии разграничения на Донбассе. Вместе с тем, следует ждать провокаций от незаконных вооруженных формирований до парламентских выборов, которые пройдут 21 июля. Таким образом, Россия пытается оказать политическое влияние на ситуацию в Украине. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий ГЕОРГИЙ ТУКА.

- Что сейчас происходит в Станице Луганской?

- Станица живет своей спокойной жизнью. Никаких чрезвычайных ситуаций за последние дни не произошло. Жизнь продолжается.

- Разведение войск действительно произошло?

- Да. И мы можем контролировать свою сторону. А что касается стороны противника, то в этом случае мы полагаемся исключительно на доклад Мониторинговой миссии ОБСЕ.

- Были уже попытки наступления на украинские позиции, откуда мы отвели оружие?

- Не было.

- А что с укреплениями? Их оставили или демонтировали?

- Украинская сторона уже демонтировала, а противоположная сторона - еще нет. Но здесь есть большая разница. У нас все укрепления были сделаны из железобетонных конструкций - приехали краны, подняли и все вывезли. А у них стоят монолитные железобетонные сооружения, которые они заливали на протяжении этих лет. Поэтому там сейчас будет решаться вопрос, каким образом это демонтировать.

- А как вы вообще оцениваете решение об отводе войск в Станице?

- Без всякого сомнения, это положительное решение. Это пилотный проект, на котором обе стороны будут отрабатывать дальнейшие действия для того, чтобы провести разведение войск по всей линии разграничения. Но у людей очень нервные настроения, потому что все прекрасно помнят провокации 2016 года, когда боевики на спинах гражданского населения пересекли Северский Донец и обустроили блок-пост на берегу реки, контролируемой украинской стороной. Поэтому сами жители все же опасаются.

- Какие перспективы у моста, который собираются строить через реку?

- Он будет отстроен. Вся дискуссия продолжается по двум вопросам - максимальная ширина моста и грузоподъемность. Это исключительно по вопросам безопасности.

- Какие параметры по строительству моста сейчас обсуждаются?

- Этого я не могу сообщить - это служебная информация.

- О чем вообще было совещание в Станице Луганской с вашим участием, состоявшееся 2 августа?

- Поднималось много вопросов - больше десяти. В первую очередь говорили об обустройстве КПВВ, чтобы уменьшить очереди, чтобы не создавать для людей лишние хлопоты.

Также были вопросы компенсации за разрушенное жилье, за гибель гражданского населения, за ранение гражданского населения во время военных действий.

Георгий Тука: «В первую очередь говорили об обустройстве КПВВ, чтобы уменьшить очереди, чтобы не создавать для людей лишние хлопоты" Фото: GettyImages

Были вопросы землеустройства, потому что есть много случаев, когда, например, фортификационные сооружения были расположены на паевых землях. А людям потерю части пая никто никоим образом не компенсирует.

- Какие дальнейшие шаги планируются?

- Впереди очень много шагов, как и вопросов. Сейчас идет совещание по Северодонецку (разговор состоялся 3 июля). Здесь вопросы несколько иного общеобласного порядка - это и вопрос вещания украинских телерадиокомпаний, и вопрос организации бесперебойного доступа в интернет и тому подобное.

- Возможны ли провокации со стороны боевиков, учитывая близость парламентских выборов?

- Да, возможны. В первую очередь, этого боятся местные жители - около 100 человек оказалось в демилитаризованной зоне.

Возникает достаточно актуальный вопрос, который поднимают работники Национальной полиции - применение оружия в случае возникновения кризисной ситуации, например, преступления или насильственных действий в тех домах, которые находятся в серой зоне. Дело в том, что по договоренностям даже работники полиции не могут туда заходить с оружием. Но реагировать на вызов о насильственных действиях и отправлять полицейских невооруженными - это очень большой риск и надо над этим поработать. Возможно, надо в Минске разработать механизмы срочного реагирования, чтобы это не вызвало контраверсионных действий со стороны незаконных вооруженных формирований и они понимали, что работники национальной полиции отправляются в серую зону с оружием потому, что там происходят какие-то бытовые насильственные действия.

- А если брать всю линию фронта, то какие места являются наиболее вероятными для провокаций?

- Таких мест множество, начиная от первого километра и заканчивая последним. На любом участке можно ожидать.

- А зачем вообще боевикам сейчас идти на провокации?

- Например, вопрос разведения войск в Станице Луганской ни решался в течение трех лет, потому что обязательным условием для этого является соблюдение семидневного срока полного прекращения огня. Но ни разу не было такого случая, чтобы в течение семи дней боевики не осуществляли обстрел нашего берега в Станице Луганской. Они использовали различное вооружение - стрелковое оружие, минометы и тому подобное. И каждый раз они нарушали эту предпосылку, и таким образом блокировали разведение. Поэтому здесь можно много сценариев придумать.

- Для чего это делалось?

- Скорее всего, не было политического и военного желания (на прекращение огня) со стороны РФ.

- Да, но зачем сейчас боевикам провокации?

- Это все политическое влияние. Здесь можно разработать множество сценариев - начиная от подыгрывания Медведчуку, который вопит, что только является голубем мира, а все вокруг в дерьме, заканчивая срывом избирательного процесса на тех или иных участках.