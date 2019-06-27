Дай миллион: сколько стоит купить место в Верховной Раде

Несмотря на то, что почти все партии декларируют честность и прозрачность при формировании списков партий и мажоритарщиков, практика продажи мест существует до сих пор. Причем, фигурируют в таких слухах почти все основные политические силы. Только расценки немного уменьшились, по сравнению с предыдущими созывами. О том, за сколько можно стать депутатом от ведущих партий, узнавал "Апостроф".

"Ты можешь быть сколько угодно профессионалом, но если ты не заплатишь деньги, то скорее всего, в проходную часть списка тебя не возьмут",- так начинает свой разговор с "Апострофом" один из кандидатов в список "Европейской солидарности" - обновленной партии Петра Порошенко, который так и не попал в проходную часть списка, несмотря на предыдущие договоренности.

По его словам, "все решили деньги", и несмотря на то, что Петр Порошенко декларировал, что полностью обновит свою партию и собирался не только десятку, но и двадцатку списка формировать из новых лиц, "старые лица" были против такого хода событий. В итоге начиная с десятки, часть мест в списке можно было купить от 1-1,5 миллионов долларов. Но это как говорят, больше по министерским квотам и старым соратникам Порошенко, которые вошли во вторую десятку. Ранее существовала еще одна схема по получению денег за участие в выборах, даже не за попадание в список. Как рассказал "Апострофу" беглый нардеп и бизнесмен Александр Онищенко, перед прошлыми выборами в парламент, Центризбирком отказывал ему в регистрации в качестве кандидата, и по словам Онищенко, делал это по указанию Порошенко. "Мне мешали в регистрации. И запросили за решение шесть миллионов. Порошенко создал проблему ради вымогательства денег",- прокомментировал нардеп.

Если возвращаться к покупке мест в списке, то не только в "ЕС" можно было решить за место в списке или за мажоритарку за деньги, а в ряде других партий. Например, еще с начала лета разгорелся скандал о том, что можно купить место в списке партии "Слуга народа", которая сейчас имеет наивысший рейтинг поддержки. А такса у партий, которые имеют наивысший рейтинг, как правило, самая высокая, и такое правило существовало и при предыдущих созывах. Например, чтобы попасть в список Партии регионов, в предыдущих созывах, нужно было заплатить не менее 8 миллионов.

Но вернемся к "Слуге народа". Как сообщают сразу несколько собеседников не под запись (говорить публично никто из опрошенных "Апострофом" не захотел — слишком чувствительная тема), за места в первой тридцатке в "Слуге" хотели и 5 миллионов, при этом, часть людей, свои квоты в списке были готовы продавать от 3 до 5 миллионов за место, базовая ставка — 1,5-2 миллиона, от 50 места в списке.

При этом и "Слуга", и другие партии, старались набрать первую десятку, как правило, из новых лиц либо старых проверенных соратников, поэтому за места в списках там почти никто не платил, кроме тех, кто выступил в роли спонсора политсилы. Еще один собеседник рассказал "Апострофу", что сейчас немного изменились правила игры, и перед попаданием в список даже просят предоплату в размере миллиона, и ещё миллион после того как списки подадут в ЦИК. "Такого никогда не было. Раньше самой распространённой была такая схема: нужно было оставить деньги в ячейке с правом доступа двух человек - того кто кладет и того кому отдают. Писали расписку, что если я не буду поддерживать партию, голосовать, то добровольно отказываюсь от мандата. Сейчас никто никому не гарантирует ничего, поэтому есть большой страх "кидка",- рассказывает источник, знакомый с процессом.

Говорят и о расценках на поход по мажоритарным округам. У "Слуги" по информации "Апострофа" некоторым желающим выдвинуться под этим брендом на округе нужно было заплатить порядка 300 тысяч долларов, но в целом за франшизу (то есть за поход под брендом той или иной политической силы) по словам осведомленного собеседника отдавали от 200 до 400 тысяч долларов. "Пойти от "Слуги" можно было дешевле всего - от 200 тысяч долларов, несмотря на то, что это сейчас самая популярная партия",- прокомментировал осведомленный собеседник.

Глава партии Дмитрий Разумков уже успел опровергнуть такую информацию в одном из интервью, сказав, что за деньги к ним не попасть. Тем не менее, он признал, что слышал о негласных расценках за место от 200 тысяч до 6 миллионов долларов. “Если где-то в областях дети лейтенанта Шмидта брали деньги за попадание в список, мы за это не готовы отвечать”, - прокомментировал Разумков.

При этом, сейчас идти именно от "Слуги" по округу выгоднее всего, так как уже на старте при заходе на большинство округов, ставленник, идущий под брендом Зеленского получает порядка 20%-30% поддержки, потому ряд действующих депутатов решили не выдвигаться даже по своим многолетним округам, которые давно "окучивали". Тем более, учитывая, что команда Зеленского собирается выставить наиболее медийных лиц именно по таким округам.

К примеру, это 49 округ на Донбассе, где собираются баллотироваться экс-нардеп Борис Колесников и шоумен Сергей Сивохо. Или 94 округ в Киеве, по которому идет нардеп Игорь Кононенко, а также ставленник "Слуги" журналист Александр Дубинский, или 96 округ в Киеве, где баллотируется журналист 1+1 Ольга Василевская против главы депутатской группы "Воля народа" Ярослав Москаленко. "Сейчас в штабах сделали закрытую социологию, по которой Василевская на 5% опережает Москаленко, и тот в панике",- рассказал один из нардепов не под запись.

Но самая дорогая "такса" на поход в парламент, как утверждают собеседники, у партии "Оппозиционная платформа-За життя". "Там все прошли через Рабиновича", - прокомментировал собеседник, близкий к партии. Один из столичных бизнесменов, который довольно неожиданно оказался в списках этой партии, отдал за это кругленькую сумму, не меньше 8-10 миллионов долларов.

По словам политтехнолога Дмитрия Раимова, существует распространенная практика при покупке места в списке или округа и она присутствует и в нынешней избирательной кампании. "Расчет может происходить не только наличными, хотя я слышал, что цифры начинаются от полумиллиона долларов, ресурсы вкладываются и свои. Ещё одна функция - выдвижение на округе. Проходным партиям платится от 200 тысяч долларов, чтобы местная партийная ячейка выдвинула тебя на округе. Без какой то помощи, просто дают тебе бренд. Но это плюс к рейтингу и такая история присутствует почти у всех партий. И есть третья опция - когда ты покупаешь не само место, а то, что по твоему округу будет выдвинут более слабый оппонент - и это занятный момент, все это называется "слив" округа", - прокомментировал "Апострофу" Дмитрий Раимов.