Жестокое убийство украинки в Германии: все подробности трагедии с Натальей Михайлюк

В столице Германии – Берлине – 25 июля нашли убитой 25-летнюю украинку из Черновицкой области Наталью Михайлюк. Это была ее последняя поездка на заработки в Европу, после которой Наталья мечтала открыть салон красоты в Черновцах и начать новую жизнь.



Девушка, уехавшая в Европу, чтобы обеспечить будущее 8-летней дочки Анастасии, вероятно, погибла от рук своего работодателя. Ее тело нашли спустя двое суток в квартире 64-летнего немца, у которого она работала домохозяйкой.

Сам мужчина утверждает, что ничего не помнит и ничего не понимает.

"Апостроф" рассказывает все подробности страшной трагедии с украинкой.



Не от хорошей жизни

Наталья с дочерью жили в Заставницком районе Черновицкой области. Там же живут ее родители и гражданский муж Александр.

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Знакомые погибшей рассказывают, что на заработки в Германию Наталья уехала, чтобы заработать на будущее для дочки, которую воспитывала одна. Возлюбленный Натальи – Александр, который не приходится девочке отцом, всячески помогал им с финансами, но денег на будущее, видимо, не хватало.

В Черновцах Наталья работала в салоне красоты, мастером по наращиванию ресниц и маникюру. Однако вскоре нужда денег заставила ее оставить привычную жизнь и уехать на заработки в Европу. Ранее в Германии работал отец Натальи, поэтому с выбором страны вопрос не встал.

Фатальный отъезд на заработки произошел в мае 2019 года: Наталья надеялась в последний раз подзаработать и после этого остаться с дочерью в Украине …

Работа в Германии и тоска по дочери

В Германии Наталья работала домохозяйкой то ли у семьи, то ли у одинокой женщины, с которой у нее возник конфликт. Ее знакомые рассказывают СМИ версии, которые несколько отличаются. Точно известно, что она снимала комнату у 64-летнего немца, а позже стала приглядывать за его собакой. В Украине у Натальи также был пес, она была членом кинологической школы, поэтому с радостью согласилась на предложение арендодателя.

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Позже у нее, якобы возникли разногласия с работодателем, и мужчина предложил ей стать домохозяйкой в его квартире. Она, конечно же, согласилась.

Тем временем знакомые Натальи рассказывают, что она часто говорила, что скучает по дочери и мечтает покончить с заработками. Майский выезд в Германию должен был стать последним. Она мечтала вернуться в Украину и выкупить помещение под салон красоты.

Фото - соцсети

Что она рассказывала близким друзьям

Друзья Натальи утверждают, что она никогда не жаловалась ни на жизнь в Германии, ни на условия работы. Впрочем, однажды вскользь упомянула о том, что работодатель не хочет ее отпускать. Один из друзей Натальи также рассказал журналистам, что у нее исчез заграничный паспорт. Она подозревала, что его спрятал работодатель, но тот не сознавался. Впрочем, Наталья обратилась в полицию об утере паспорта, после чего ей был выдан документ, разрешающий выезд из страны.



Возвращение …

21 июля Наталья в последний раз поговорила с родными. Гражданскому мужу она рассказал, что уже собрала вещи и на следующий день должна возвращаться домой. Также сообщила, что отправила домой посылку со своими вещами. В последующие дни установилось молчание. Семья переживала, но думала, что Наталья хочет устроить всем сюрприз. Спустя три дня, 24 июля, прибыла коробка с вещами и стало понятно, что что-то пошло не так. Телефон Натальи был отключен …

На поиски Натальи отправили проживающую в Берлине украинку, которая косвенно была знакома с Михайлюк по кинологической школе. Именно девушка обнаружила у дверей квартиры следы крови. Сам хозяин квартиры на стук в дверь не отреагировал. Об увиденном девушка сообщила родным Натальи, а те из Украины обратились в немецкую полицию.

Фото - Bild.de

Тело погибшей несколько дней лежало в квартире

Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире убитую Наталью и того самого 64-летнего немца. Рядом с погибшей находился и ее заграничный паспорт …

Позже было установлено, что Михайлюк погибла 22 июля. Последующие дни мужчины оставался в квартире, где находилось и тело погибшей. Он утверждает, что ничего не помнит и не знает, что именно произошло. Во время ареста полицейские вывезли подозреваемого на инвалидном кресле, прикрыв лицо простыней.

Фото - morgenpost.de

В сети просят о помощи и скорбят

Отец Натальи уже отправился в Берлин, чтобы вернуть тело погибшей дочери домой. Однако, сперва разрешение на вывоз тела должна предоставить прокуратура. Кроме того, процедура доставки тела в Украину очень дорогая. Знакомые просят в сети о помощи для семьи, опубликовав номер банковского счета ее гражданского мужа Александра Новака 4 149 629 300 240 025.

Знакомые отзываются о Наталье Михайлюк исключительно добрыми и светлыми словами.

Наташа была очень доброй и светлой девушкой, мы называли ее нашей зажигалочкой. Инициативная, отзывчивая, всегда была готова прийти на помощь…

Она была хохотушка, все ее очень любили. Приезжала на площадку, и все сразу говорили: "Наташа приехала, сейчас весело будет".

Наташа, ты навсегда останешься для нас светлым ангелом с очаровательной улыбкой и горящими глазами.

