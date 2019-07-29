Появились новые подробности убийства украинки в Германии: видео

Украинка Наталья Михайлюк, которую убили в столице Германии, Берлине, ездила на заработки чтобы обеспечить своих близких и выкупить на родине помещение для салона красоты.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Как отмечается, в Берлине Наталья снимала квартиру. Там и было найдено ее тело с множественными ножевыми ранениями. По имеющейся информации, заробитчанку убил владелец квартиры. 64-летнего гражданина ФРГ уже взяли под арест.

Девушка на заработки ездила не впервые. На родине открыла салон красоты и мечтала выкупить помещение.

Соседи описывают возможного убийцу, как одинокого человека со сложным характером.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", тело убитой Натальи Михайлюк было обнаружено в Берлине 26 июля. Предполагается, что убийство произошло днем ранее.