RU  UA  EN

вторник, 30 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 июля

00:22
В NASA назвали неожиданную причину увеличения числа землетрясений

29 июля

23:58
Появились новые подробности убийства украинки в Германии: видео
23:57
Россия в огне: в сети делятся впечатляющими фото и видео
23:30
Восстание в тюрьме закончилось кровавой бойней в Бразилии: более 50 жертв
22:59
Появились новые данные по нацгвардейцу, выстрелившему себе в голову в Одессе
22:31
Лидер сборной Украины получил предложение от российского клуба
22:31
Киевский топ-чиновник заявил об отставке: названа причина
22:08
В Киеве во дворе рванул огромный горячий гейзер: видео
21:45
Сумасшедшая сумма: Милевский рассказал, сколько денег прогулял за свою карьеру
21:32
В Киеве из-за ЧП с подростками остановился мост через Днепр: фото
21:13
Навальный показал первое фото из больницы и намекнул на отравление
21:12
Потап раскрыл на камеру интимные подробности жизни с Настей Каменских
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились новые подробности убийства украинки в Германии: видео

понедельник, 29 июля 2019, 23:58
переглянути новину українською

Украинка Наталья Михайлюк, которую убили в столице Германии, Берлине, ездила на заработки чтобы обеспечить своих близких и выкупить на родине помещение для салона красоты.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Как отмечается, в Берлине Наталья снимала квартиру. Там и было найдено ее тело с множественными ножевыми ранениями. По имеющейся информации, заробитчанку убил владелец квартиры. 64-летнего гражданина ФРГ уже взяли под арест.

Девушка на заработки ездила не впервые. На родине открыла салон красоты и мечтала выкупить помещение.

Соседи описывают возможного убийцу, как одинокого человека со сложным характером.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", тело убитой Натальи Михайлюк было обнаружено в Берлине 26 июля. Предполагается, что убийство произошло днем ранее.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Задержание российского танкера, который блокировал украинских моряков: все подробности

На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: