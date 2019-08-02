Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Простая формула окончания войны от команды президента Владимира Зеленского – "нужно просто перестать стрелять" – похоже, дала сбой уже с первой попытки. Как известно, с 21 июля на Донбассе было объявлено перемирие, которое осторожно называли постоянным. Но намерения украинских политиков традиционно разбились о суровую реальность войны на Донбассе.

Согласно официальной статистике, за последние несколько суток, боевики, молчавшие несколько дней, вновь возобновили обстрелы позиций украинских защитников на Донбассе. Едва установившийся режим "тишины" – сорван.



Что происходит на Донбассе

За весь июль боевики, по данным штаба ООС, 457 раз обстреливали позиции украинских военных. Самое большое количество обстрелов было зафиксировано 10 июля – 42 обстрела.

В день начала перемирия, 21 июля, который совпал с досрочными выборами в Верховную Раду, боевики действительно держали себя в руках как могли. За сутки был зафиксирован всего один обстрел. Последующая неделя дала робкую надежду, что перемирие может продержаться. С 21 по 28 июля было зафиксировано всего 5 обстрелов. В последующие два дня – еще 4 обстрела. Однако, уже 31 июля ситуация изменилась: боевики 11 раз атаковали позиции ООС. При этом, как отмечают в штабе, украинские военные продолжают "молчать", четко соблюдая режим тишины.

Что думают в Генштабе

Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак комментируя ситуацию, заявил, что пока нельзя говорить о том, что боевики срывают договоренности, достигнутые в Минске.

"За одиннадцать суток, прошедших с начала перемирия, боевых потерь среди личного состава нет. Вместе с тем, еще наблюдаются единичные случаи нарушений режима тишины со стороны наемников и оккупантов", - цитирует Хомчака "Интерфакс-Украина", отмечая, что он комментировал ситуацию по состоянию на 31 июля.

Также Хомчак призвал политиков не спекулировать на теме срыва договоренностей.

"Они (договоренности, – "Апостроф"), как видим, работают. И поэтому отдельные политические спекуляции на этой теме неуместны и вредны", - подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам Хомчака, ВСУ готовы к адекватным и быстрым действиям, если на Донбассе наступит критическое обострение ситуации.

Что видит миссия ОБСЕ

Между тем, ОБСЕ фиксирует на Донбассе совсем другое количество обстрелов. Только с 21 по 27 июля зафиксировано 20 обстрелов. Волонтерский проект Informnapalm, обративший внимание на расхождения, отмечает, что причиной этому может быть то, что ОБСЕ и штаб ООС используют разную методологию подсчетов. Однако также не исключен вариант, что украинская сторона хочет выставить перемирие в более "позитивном" свете.

Почему перемирие срывается

Ответ на этот вопрос довольно прост. Если в ВСУ существует четкая структура подчинения, которая не позволяет одиночкам-энтузиастам устраивать войну, у боевиков с порядком все очень плохо. Как показали предыдущие перемирия, даже когда "добро" на режим "тишины" приходило из Москвы, очередные "герои" ДНР-ЛНР срывали все своей самодеятельностью.

Как обстояла ситуация на Донбассе с начала года

По сути, боевики были довольно "спокойным" в холодные месяцы и начали активизацию боевых действий к весне. В мае все вновь притихло, но в июне и июле (до начала перемирия) ситуация на фронте была довольно тяжелой. Эксперты сходились во мнении, что таким образом украинскую власть пытаются склонить к каким-то договоренностям.

Что будет дальше, сказать сложно, однако украинские военные пока настроены на сохранение тишины.