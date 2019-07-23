Перемирие на Донбассе: в штабе ООС сделали важное заявление

На Донбассе за прошедшие сутки боевики и российские военные придерживались режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Напомним, "хлебное перемирие" началось с 00:01 21 июля и содержит запрет на любое ведения огня и ответственность за его нарушение.

"22 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались установившегося режима прекращения огня. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

По данным разведки 22 июля один оккупант погиб и двое ранены. С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 21 июля во время выполнения боевого задания на Донбассе, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, погибли украинские бойцы Никита Скитченко и Семен Румыгин.

Ранее появилось видео прощания под Черкассами с 33-летним Александром Бардалымом.