В Киеве вооруженный мужчина угрожает взорвать мост Метро: онлайн трансляция (обновляется)

В среду, 18 сентября, в Киеве на мосту Метро произошло серьезное ЧП - неизвестный мужчина остановил свое авто посреди дороги и начал угрожать взрывом. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, но злоумышленник не только не сдался им, но и устроил стрельбу. Все, что известно на данный момент, читайте в материале "Апострофа".

Информация о ЧП на мосту Метро поступила правоохранителям около 16:00, полиция приняла решение ввести план "Сирена". Движение на мосту было остановлено, силовики запустили дрон, но мужчина его расстрелял.

20:07 Движение на мосту Метро будет восстановлено с 22:00. Пока что не работают четыре станции метро - от "Левобережной" до "Арсенальной".

19:45 Опубликовано фото момента задержания Белько. Полиция тем временем планирует открыть производство по статье "подготовка к террористическому акту".

19:34 В интернете обнародовали фотографию мужчины, который угрожает взорвать мост Метро. По предварительным данным, полиция уже начала штурм. Мужчина сдался силовикам.

19:24 Личность злоумышленника установлена - это Алексей Белько. Недавно он добровольно сдал в полицию килограмм взрывчатки и большое количество патронов.

19:17 В сети появилась информация, что КОРД с баллистическими щитами вышел на разведку, злоумышленник открыл огонь, готовится штурм моста. Также опубликовано видео, снятое с высоты.

Смотрите онлайн видео трансляцию с места

По словам начальника пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксаны Блищик, злоумышленник угрожал взорвать не только мост Метро, но и государственные учреждения. На место инцидента выехали специалисты всех профильных служб, а также руководство столичной полиции.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

В то же время theБабель со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что мужчина остановился на мосту на автомобиле белого цвета в левой полосе в сторону Левого берега. Злоумышленник вооружен, он уже стрелял в воздух. Мужчина обвязан украинским флагом, у него длинные волосы с хвостом, 180 см роста, на вид примерно 35 лет. Он угрожает взорвать весь мост. Издание утверждает, что ему удалось установить личность мужчины. Это 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько.

В столичной полиции заявили, что правоохранители ввели в Киеве специальный оперативный план из-за событий на мосту. Следователи квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту. На месте продолжают работу силовики. В городе уже заметили БТРы.

В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли половину станций красной линии метро, из-за чего начался коллапс. Указано, что в связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и от станции "Лесная" до станции "Дарница" Участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" проверяется специалистами.