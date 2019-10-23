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В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской

среда, 23 октября 2019, 08:54
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Фото: kievvlast.com.ua

Во вторник, 22 октября, улицу Пушкинскую в Киеве всколыхнул мощный взрыв, который произошел возле бара "Пророк". Очевидцы рассказывали, что накануне трагедии на его ступеньках сидели двое мужчин, в руках одного из них была граната. Чрезвычайное происшествие унесло две жизни - погиб охранник офисного помещения и ветеран АТО с позывным "Сенсей"; ранения получила девушка, которая проходила мимо. "Апостроф" разбирался в деталях инцидента.

Версия полиции

В Национальной полиции Украины заявили, что взрыв в центре Киева и гибель двух мужчин будут расследовать как умышленное убийство. Установлено, что погибшие - это бывший морской пехотинец, служивший в АТО, Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей"), который был командиром легендарной группы "Купол", и охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв.

Девушка, пострадавшая в результате ЧП, получила легкие телесные повреждения, ее жизни ничего не угрожает. В момент взрыва гранаты она находилась в 30 метрах от места инцидента.

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Сейчас полиция опрашивает свидетелей и изучает видео с камер наружного наблюдения.

Что говорят очевидцы

Очевидцы трагедии рассказывают, что военный 1966 года рождения был постоянным посетителем бара ProRock. Более того, между охранником и "Сенсеем" в какой-то момент якобы возник конфликт, после чего Дегтярев достал гранату, и она сдетонировала у него в правой руке.

После взрыва один мужчина скончался сразу, второй - в карете скорой помощи.

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Кто такой "Сенсей"

Погибший в результате взрыва Дегтярев был родом из России. Родился 24 сентября 1966 года в Якутске в семье военных, служил в морской пехоте. В 2002 году переехал с семьей в Киев. С 2003 года был тренером по восточным единоборствам при Федерации УШУ/ГУНФУ Украины.

В 2013 году Дегтярев основал Союз морских пехотинцев Украины. В 2013-2014 годах был активным участником Революции Достоинства, а с начала боевых действий на востоке Украины ушел на войну в качестве майора Национальной гвардии.

В составе добровольческого батальона "Донбасс" Дегтярев создал и возглавил отдельную группу специального назначения "Купол", с которой с июня 2014 года принимал участие в АТО на востоке Украины. 10 августа 2014 года получил серьезное ранение руки под Иловайском, стал инвалидом 2-й группы. У него остались жена и трое детей.

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