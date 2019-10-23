Взрыв в центре Киева: стало известно о гибели легендарного ветерана АТО с позывным "Сэнсэй"

В результате взрыва в центре Киева, на улице Пушкинской, вечером во вторник, 22 октября, предположительно погиб известный ветеран АТО, руководитель группы “Купол” Виктор Дектярев ("Сэнсэй").

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Сергей Тищенко.

"Пушкинская, 34 взрыв унес жизни двух. Сэнсэй "Купол" - ушел в небо. Страна потеряла живую легенду", - написал он.

По его словам, на данный момент "что и как пока не понятно". Сейчас на месте ЧП ведутся следственные действия.

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Известно, что до участия в военном конфликте на Донбассе Дектярев воевал в Африке, потом учил детей восточным боевым искусствам. Без отца остались четверо детей.

Отметим, что группа "Купол" была одной из многих неформальных подразделений, возникших весной-летом 2014 года. Виктор Дегтярев ("Сэнсэй") собрал три десятка ветеранов, в разное время проходили службу в морской пехоте, воевали в Приднестровье и других последних "горячих точках", имели таким образом военный опыт. Во время боев под Иловайский в августе 2014 "Купол" фактически выполнял функции разведывательного подразделения в составе батальона НГУ "Донбасс", причем никто из них не был официально оформлен.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые видео с места взрыва в центре Киева на улице Пушкинской во вторник, 22 октября.