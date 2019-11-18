Это не корабли, а металлические болванки: что Россия сделала с захваченными у Украины боевыми катерами

18 ноября 2019 года Россия передала Украине малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу", захваченные при попытке пройти через Керченский пролив в декабре 2018 года. Корабли вернулись в Украину в поврежденном состоянии, без электроники и боеприпасов. Но если Россия потребует, то их придется вернуть в рамках уголовного дела, поскольку суда являются вещественными доказательствами. Об этом "Апострофу" рассказал российский адвокат Николай Полозов.

Переговоры по поводу передачи кораблей шли в закрытом режиме между Офисом президента Владимира Зеленского и администрацией Владимира Путина. Корабли переданы, но по уголовному делу, которое находятся в России, они сохраняют статус вещественных доказательств. По российским законам вещественные доказательства передаются только на ответственное хранение. Это значит, что если состоится суд в России и возникнет необходимость исследовать корабли, то Украина будет обязана передать их обратно.

Катер "Бердянск" был обстрелян – есть несколько пробоин. На буксир "Яны Капу" совершался навал, был поврежден фальшборт (ограждение из металлических листов по краю палубы, – "Апостроф"). Кроме того, после захвата с судов сняли военную электронику, в том числе навигационные системы, и они до сих пор остаются в качестве вещественных доказательств в России и на корабли не монтировались.

Кроме того, с кораблей снят весь боезапас – там нет ни одного патрона, ни одного снаряда. Но до момента, когда завершится дело, с кораблями ничего нельзя будет делать, ремонтировать, снаряжать чем-то. То есть они могут находиться только в качестве металлических болванок.

В четверг, 21 ноября, состоится заседание Международного трибунала по морскому праву. Россия может теперь предоставить трибуналу отчет о выполнении обоих пунктов его решения - моряков фактически передала, корабли тоже. Правда, это будет техническое заседание, на котором будут решаться вопросы алгоритмов исследования доказательств, порядок выступления сторон, то есть каких-то неожиданных событий не будет. Трибунал затянется не на один месяц.

Но [спикер Путина] Дмитрий Песков уже заявил, что передача кораблей не связана з решением трибунала. Они всегда так говорят. Но вне зависимости от риторики своих должностных лиц, Россия очень внимательно относилась к процедурам трибунала, и передача кораблей обоснована его приказом.

Что касается украинских моряков, то продолжается уголовное расследование. Сейчас мы находимся в стадии ознакомления с материалами. Моряки остаются в статусе обвиняемых. Они сейчас находятся в отпусках, разъехались по домам, некоторые уже сыграли свадьбы. С момента их освобождения из следственного изолятора в Россию их не вызывали. Но тем не менее, такая опасность остается.

Срок следствия продлен до 25 ноября. А дальше все зависит от дипломатических и процессуальных решений, которые будут принимать российские власти и соответственно, следственные органы ФСБ. В случае вызова в Россию я бы не рекомендовал морякам туда ехать. С российской стороны их могут объявить в розыск. Наша глобальная задача в этом деле – добиться его прекращения, то есть исключить любые неблагоприятные правовые последствия для моряков.