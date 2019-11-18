Как Россия возвращает Украине захваченные военные корабли: онлайн-трансляция

В воскресенье, 17 ноября, стартовал процесс передачи Россией Украине военных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", которые были захвачены страной-агрессором вместе с украинскими моряками в ноябре 2018 года.

14:34 Российские оккупанты внезапно заявили, что передача Украине трех кораблей, задержанных в Керченском проливе, пройдет не 17, а 18 ноября.

13:33 Украинские буксиры "Гайдамака", "Титан" и поисково-спасательный корабль "Сапфир" стоят примерно в 13 милях от берега в районе Алупки. Они ожидают захваченных в ноябре прошлого года кораблей ВМСУ, которые покинули Керчь. Передача суден должна произойти вблизи ЮБК.

Данные системы AIS о местонахождении судов:

12:28 Украинские военные корабли проследовали через Керченский пролив в сторону Черного моря.

Ранее сообщалось, что Россия не будет отдавать оружие украинских военных моряков, а также документы по радиостанции (предположительно марки Harris), которые были на судах.

Передача кораблей должна состояться в море, куда их отбуксируют российские буксиры из оккупированной Керчи, в определенной точке их должны встретить украинские судна и доставить к месту назначения.

11:55 Утром в порту Керчи началась буксировка украинских военных кораблей, захваченных Россией в прошлом году, в открытое море. Первым причал Керченского морвокзала покинул буксир "Яны Капу". Затем на буксир был взят один из катеров - "Бердянск". На его борту заделана пробоина, полученная им год назад при обстреле со стороны россиян.

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По данным российских СМИ, операция проходит под контролем кораблей российских пограничников. Морвокзал в Керчи полностью оцеплен полицией. Ожидается, что два катера ("Бердянск" и "Никополь") и буксир будут переданы Украине в открытом море.

19:30 Передача захваченных украинских кораблей во время атаки России в Азовском море пройдет вблизи Южного берега Крыма. После передачи захваченные корабли на буксире отведут в Одессу.

20:00 Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, что передача захваченных кораблей Украине пройдет ночью в понедельник, 18 ноября.

Как известно, 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФ освободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину были захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка.