Здание колледжа превратилось в ад: как спасают людей из смертельного пожара в Одессе, онлайн трансляция

В среду, 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 вспыхнул мощный пожар. Огонь бушует с такой силой, что есть угроза обрушения здания. По предварительным данным, пострадало 22 человека, есть погибшая, но в помещениях еще находятся люди. "Апостроф" рассказывает все, что известно о ЧП.

16:19 Огонь локализовали на площади 4000 м2. Ликвидация пожара продолжается.

15:22 Причиной возгорания в колледже могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года, пишут местные СМИ.

15:04 По официальным данным, в пожаре в одесском колледже 22 пострадавших, из них 9 детей и 12 взрослых. Один человек погиб, двое в тяжелом состоянии. Состояние остальных оценивается как средней тяжести.

14:38 Пожар в колледже спровоцировал транспортный коллапс в центре города. Перекресток Троицкой и Пушкинской перекрыт со всех сторон. Прилегающие кварталы полностью заблокированы пожарными и медицинскими автомобилями. В окрестностях отключены светофоры. Движение транспорта регулируют полицейские.

Тем временем журналисты выяснили имена четверых пострадавших студентов:

1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р.

2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.

3. Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.

4. Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

13:07 Выяснилось, что погибшая в результате пожара - преподаватель колледжа 1976 года рождения Анна Бордюк.

К настоящему моменту, в больницах находится еще 11 человек, в том числе четверо несовершеннолетних студентов колледжа. Людей госпитализировали в ГКБ №1, 9, 11 и областную детскую больницу, пишет "Думская".

В то же время в здании все еще могут находиться люди.

12:55 По данным СМИ, скончалась одна из пострадавших при пожаре в одесском колледже. "Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри. Будем надеяться, что их найдут и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц", - заявил мэр города Геннадий Труханов.

12:49 Пожар в колледже продолжается, локализовать его пока не удается, огонь перекинулся на другую часть здания, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

По информации местных СМИ, две девушки вынуждены были прыгать из окон. На кадрах из видео видно, как огонь сильным потоком идет из окон и пожарные вынуждены работать на уровне третьего и четвертого этажей. Несколько детей сидят на карнизах и подоконниках в ожидании спасателей.

12:38 Число пострадавших возросло - это двенадцать человек, в том числе четверо пожарных. К тушению пожара привлечены 65 спасателей и 16 единиц техники.

12:15 По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные машины с пятого этажа. Информация о возгорании поступила спасателям примерно в 10:12. Огонь охватил уже четыре этажа из шести. Площадь пожара составляет 2000 кв.м, существует угроза распространения огня.

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В ГСЧС заявляют, что эвакуированы более 40 человек. Работы по эвакуации продолжаются. В лечебные учреждения госпитализированы 9 человек, из них третья пожарных.

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Стоит отметить, что шестиэтажное здание, где начался пожар, на углу Пушкинской и Троицкой улиц известно как доходный дом Асвадурова. Построено в 1914 году по проекту архитекторов Чернигова и Гольденберга.

Сейчас там размещается ряд фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пишет "Думская".