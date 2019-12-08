Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Воскресенье, 8 декабря, объявлено в Украине днем траура по жертвам пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По последним данным, погибли 8 человек, но спасатели признают, что найти живых в здании, шансов нет. "Апостроф" рассказывает все, что известно о жертвах страшной трагедии в Одессе.

Ксения Бабенко

Первой жертвой пожара официально стала 17-летняя Ксения Бабенко. Девушка, спасаясь от огня, выбросилась из окна колледжа, но это решение оказалось роковым для нее и спасателя, который в тот момент поднимался по лестнице. Студенка сбила мужчину, и они вдвоем рухнули вниз, проломив крышу пристройки. Девушку доставили в больницу в агональном состоянии, она скончалось. Вскоре стало известно о смерти спасателя.

В сети появился ролик с фото девушки - родные и знакомые скорбят о ней.

Попрощались с Бабенко в селе Новониколаевка Одесской области в пятницу, 6 декабря, - провести девушку в последний путь пришли жители не только ее родного села, но и соседних. Церемония состоялась в школе, которую Ксения окончила только в 2018 году, там же работает ее мать - учительницей.

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Анна Бортюк

5 декабря под завалами колледжа обнаружили тело преподавателя математики 43-летней Анны Бортюк. Она погибла, спасая студентов от огня. По словам очевидцев, женщина выводила детей из здания, но в последний раз зашла за ними и не вернулась.

Предварительно, Бортюк отравилась продуктами горения. Ее узнал муж, который работает спасателем. Он примчался к колледжу, как только узнал о пожаре, и находился там, пока не обнаружили тело супруги. У Бортюк остались сын и дочь.

С преподавателем попрощались в Одессе в субботу, 7 декабря.

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Кирилл Трофимчук

7 декабря в руинах колледжа нашли тело Кирилла Трофимчука - парень успел перед смертью попрощаться со своей матерью. Женщина рассказала, что в тот день он чувствовал себя плохо, не хотел идти на учебу, но решился.

"В 10:19 сын опять позвонил. Он уже плакал и задыхался: "Мамочка, мы горим. Мы отрезаны. Третий этаж… Пожар, пожар!". Я тогда подумала, что он находится на третьем этаже. Но нет, он был на пятом и имел в виду, что на третьем начался пожар. Я закричала: "Бейте окна!" "Мы не можем", - ответил сын. - Задыхаемся…" В 10:23 он еще раз позвонил. Сказал: "Мамочка, я очень сильно тебя люблю. Не могу, задыхаюсь…" Было слышно, как кричат и прощаются с родителями другие дети. И все. Это был наш последний разговор. В 10:28 телефон Кирилла уже был "вне зоны доступа". И именно в это время отключились телефоны у других детей, которых тоже пока не нашли…" - рассказала его мать Алена Трофимчук "Фактам".

На своей странице в Facebook она написала: "Спи спокойно, сыночек. Огонь забрал тебя. Нелепая и жестокая смерть. Люблю тебя бесконечно".

Известно, что в прошлом году в семье Трофимчуков произошла трагедия - умер старший сын Илья. У него был диагноз саркома Юинга позвоночника. Он, как и Кирилл, умер в 16 лет.

Сергей Шатохин

Еще одной жертвой пожара стал спасатель Сергей Шатохин, который сорвался с высоты после того, как на него упала студентка Ксения Бабенко. Он скончался в больнице после трехдневной комы.

Врачи говорили, что в медучреждение он поступил в крайне тяжелом состоянии, у мужчины диагностировали черепно-мозговую травму. За его жизнь боролись до последнего, но оказались бессильны.

Что известно об остальных жертвах пожара

В настоящее время на месте пожара продолжают работать спасатели, они ищут тела под завалами рухнувшего здания. Личности погибших устанавливаются, запланировано проведение ДНК-экспертиз. В управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области заявили, что надежды на то, что в здании колледжа остаются выжившие, нет.