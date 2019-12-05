Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Ужасная трагедия всколыхнула в среду, 4 декабря, всю Украину - в адском пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25 погибла студентка, 27 человек пострадали, еще 14 пропали без вести. "Апостроф" рассказывает все, что известно о произошедшем на данный момент.

Спасатели работали на улице Троицкой всю ночь, но зайти в здание до сих пор не представляется возможным - деревянные конструкции внутри продолжают тлеть, есть риск обрушения, сообщает "Думская". На место трагедии прибыли поисковики с кинологами, но они тоже пока не могут приступить к работе. В облгосадминистрации заявили, что каркас сгоревшего здания находится в удовлетворительном состоянии, однако все внутренние стены могут обрушиться.

"Эксперты строительной академии подтверждают, что разбирать здание опасно. Для проведения спасательно-поисковой операции придется использовать специальный кран", - заявили в мэрии.

Тем временем возле места ЧП продолжает дежурить двоюродная сестра одного из студентов - она ждет своего брата. Девушка говорит, что вчера еще в 10:00 утра он звонил маме, прощался и говорил, что умирает. С тех пор парень не выходит на связь.

"У него была пара по высшей математике. Когда я прибежала, я видела большой состав учителей уже на улице, а детей выводили спасатели", - рассказала сестра студента.

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Пропавшими без вести после пожара считаются 14 человек - это студенты и сотрудники колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, а также ученые Института морской биологии НАН Украины. В частности, бесследно исчез директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров.

Официальный список пропавших выглядит так:

1. Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка.

2. Чугунник Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже.

3. Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.

4. Пяточкина Екатерина 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.

5. Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа.

6. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12, сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.

7. Тарасова Наталья Васильевна 1959 г.р., сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.

8. Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель.

9. Бортюк Анна Леонидовна 1976 г.р., преподаватель.

10. Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи.

11. Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины.

12. Беженарь Елена Валериевна 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж.

13. Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.

14. Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.

Что говорят о причинах пожара

Одна из студенток колледжа экономики, права и гостинично-туристического бизнеса в Одессе рассказала, что в учреждении не сработала сигнализация, а преподаватели и сотрудники не организовали надлежащую эвакуацию студентов.

"Никто не знал, что пожар. Студенты просто выходили из групп, видели, что преподаватели уходят, но никто не кричал "Спасайтесь, пожар!". На 5-м и 4-м этаже так, как никто не сообщил о пожаре, многие студенты не смогли выйти из аудиторий. Сигнализация не сработала", - заявила она.

В то же время полиция рассматривает две версии пожара - возгорание из-за неисправной проводки и умышленный поджог. По словам начальника полиции области Олега Беха, первое задымление было в кабинете №9 заведующей этого колледжа. Однако есть много вопросов, поскольку на момент прибытия пожарных горело 700 квадратных метров.

Правоохранители открыли уголовное производство по 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). По предварительным выводам ГСЧС, в кабинете колледжа, возможно, загорелся удлинитель.

Что сейчас с пострадавшими и есть ли шансы найти живых в здании

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на страшную трагедию в Одессе, признав, что жертв пожара может быть больше. Местные власти объявили в городе двухдневный траур. Родные пропавших продолжают верить в чудо и надеются, что их найдут живыми, хотя шансы на это небольшие, судя по состоянию здания после пожара.

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Известно, что специальная бригада спасателей из 23 человек, подготовленных для разбора завалов, уже прибыла в Одессу из Киева. Они уже находятся на месте пожара на Троицкой, 25. Совместно с сотрудниками одесского управления Госслужбы по ЧС они решают, когда можно будет приступить к разбору завалов в здании.

По последним данным, четверо пострадавших из-за масштабного пожара находятся в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом. Сейчас в больнице пребывают 26 пострадавших. Среди них - 15 несовершеннолетних и семеро спасателей. В результате пожара погибла 17-летняя Ксения Бабенко.

Ранее сообщалось, что спасатели ГСЧС - реанимации. Предварительно, они травмированы обрушившимися конструкциями сооружения. Остальные - в профильных отделениях. У них политравмы и отравления угарным газом. Среди пациентов десять - это несовершеннолетние. Один парень в тяжелом состоянии в одной из городских детских больниц. Шестеро девочек - в областной детская клинической больнице. В пятерых студенток отравления угарным газом, у одного - небольшой ожог.

Среди пострадавших есть и те, кто, спасаясь от огня, прыгали вниз с пятого этажа.

Они упали на крышу припаркованной внизу машины. Врачи говорят, что это просто чудо, что студенты выжили и не получили тяжких повреждений - у них лишь ушибы и ссадины.