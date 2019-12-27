Наркотический угар в армии и "фашисты" с минометами в Киеве: чем боевики пугают жителей Донбасса перед Новым годом

Канун новогодних праздников – время, когда сказка становится элементом окружающей жизни. Впрочем, на оккупированных территориях боевики не перестают рассказывать "сказки" местному населению. Пропагандисты настолько преисполнились в своем познании технологии производства фейков, что каждый месяц их материалы становятся все удивительнее и невероятнее. В последних трендах пропаганды разбирался "Апостроф".

Дезертиры и шпионы

Каждый месяц-два пропагандисты ЛНР и ДНР выдают на-гора какую-то совершенно невероятную историю, которая, в теории, должна взбудоражить умы мирных жителей и заставить их в сердцах воскликнуть: "Ты посмотри, что творят!" В декабре боевики перевыполнили план и рассказали сразу две зубодробительных истории.

Первая – о "шпионе", которого заслали в ЛНР. Казалось бы, ну и что здесь необычного: каждый месяц таких "шпионов" из числа врачей, учителей и пенсионеров так называемое "министерство государственной безопасности" бросает на подвал десятками. Но в этот раз "шпион" оказался интересным: из латвийской разведки. По крайней мере, так утверждают боевики.

В частности, по версии боевиков, гражданин Латвии Веселовс Валентис, а в миру Валентин Веселов, был завербован еще в 2004 году, а в 2014 году под позывным "Эльф" (ведь у каждого шпиона, как учит Ян Флеминг, должен быть крутой позывной) был переброшен в ЛНР.

"С использованием технических средств Веселов собирал и передавал сведения военного характера, касающиеся подразделений народной милиции, социально-политической и экономической ситуации в "республике", а также другие данные, которые латвийская разведка планировала использовать в ущерб безопасности ЛНР", - пишут сепаратистские СМИ.

Зачем спецслужбам Латвии засылать в ЛНР своего "секретного агента", и какие тайны Леонида Пасечника (главарь луганских боевиков, – "Апостроф") им понадобились, пропагандисты, конечно же, не сообщают.

Вторая история касается уже украинского гражданина: некоего Виталия К., который служил в 56-й бригаде, но решил дезертировать и перейти на сторону ДНР. Попав к боевикам, Виталий К. излил душу МГБ, ведь там слушать умеют, и рассказал "ужасающие" подробности о службе в ВСУ.

По словам дезертира, в его бригаде происходили страшные вещи. Например, военнослужащих заставляли сбрасываться на подарок ко дню рождения командира.

"Главный коррупционер в батальоне – командир Лановенко с позывным "Форд", которому на подарок ко дню рождения 20 августа собрали с личного состава около миллиона гривен", - пишут сепаратистские СМИ.

Счастливый именинникФото: Getty images

Дальше – больше. Виталий К. поведал, что в бригаде пропадают люди. Просто испаряются.

"В батальоне отсутствуют 16 человек, которые официально числятся в отпуске и на лечении. Тех, кого не могут найти более месяца, подают как самовольно оставивших часть с оружием", - приводят слова дезертира пропагандисты.

Но такие исчезновения особо никого не расстраивают, ведь, по версии боевиков, командование неплохо зарабатывает на продаже оружия, закрепленного за пропавшими военными.

Ехали взрывать ВР

Кроме "шокирующих" историй в пестрой палитре жанрового разнообразия пропаганды главной краской остается "как все плохо в ВСУ". А там все плохо настолько, что вот-вот украинская армия взбунтуется и развернет артиллерию на Киев. Соответственно, "защитникам Донбасса" осталось продержаться всего ничего, а там и Путин поможет. Не зря ведь на днях лидер донецких боевиков Денис Пушилин распорядился крутить на всех местных радиостанциях гимн РФ.

Итак, по версии боевиков, в рядах ВСУ все плохо настолько, что солдаты уже перепродают военную помощь из Канады и США, чтобы купить наркотики и все стало хорошо. По крайней мере в масштабах отдельно взятой личности. В Мариуполе на продаже прибора ночного видения якобы попался военный из 36-й бригады. При этом "каратель" оказался настолько глупым (ну они же все там глупые), что продал за 6 тысяч гривен прибор ночного видения стоимостью 8 тысяч долларов. И побежал он покупать наркотики.

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Кстати, тема наркотиков в украинской армии опять выходит в пропагандистские тренды. Так, пропагандисты ЛНР рассказали о двух "карателях" ВСУ из 59-й бригады, которые регулярно затаривались наркотическими препаратами в медпункте. А когда "карателям" стало понятно, что недостачу могут заметить, они решили выйти из ситуации стильно и со вкусом, и просто сожгли медпункт.

Еще один пожар, по версии боевиков, произошел под Донецком во время подпольной перепродажи "карателем" казенного топлива местному жителю. Под покровом ночи военный и гражданский решили перекачать топливо и оформить сделку, но что-то пошло не так. Вспыхнул огонь, и дельцы оказались на больничных койках с ожогами средней степени тяжести.

Пламя фантазии российских пропагандистов

А вот тема поборов в ВСУ – относительно новый пропагандистский тренд. Например, луганские боевики клятвенно заверили, что в 46-й десантно-штурмовой бригаде скидываются на "общак" руководству. Якобы требуется от 500 до 1000 гривен (в зависимости от звания). Часть этих денег забирают себе, конечно же, командиры, покупая себе "дорогостоящие подарки": ну там коньяк Courvoisier, берцы от Ermenegildo Zegna. А часть средств идет на то, чтобы "подмазывать" проверяющих из военной службы правопорядка.

Кстати, зарабатывают командиры "карателей" даже на продаже медалей и орденов. Расценки на любой кошелек варьируются от 300 гривен за простенькую медальку, до 25 тысяч гривен за лакшери-орден.

Правда, иногда укры устраивают драки за награды.

"Военнослужащий ВСУ получил тяжелые травмы в драке с сослуживцами, возникшей при обсуждении справедливости награждения и премирования личного состава. Пострадавший находится в лечебном учреждении в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой и переломами ребер", - рассказали пропагандисты из Луганска.

Естественно, что при таком положении дел в армии "киевским властям" осталось совсем недолго. В этом просто уверены боевики, распространившие информацию о том, что под Киевом задержали грузовик, груженный минометами из зоны ООС. За рулем грузовика, конечно же, находились "фашисты". Зачем им грузовик с краденными минометами? Да все очень просто: взорвать здание ВР.

"Украденные минометы направлялись в Киев и могли быть использованы в ходе усиления беспорядков, устроенных националистами перед Верховной Радой по факту принятия земельной реформы", - написали в сепаратистских СМИ.