"Украинские нацисты" обстреляли автобус с детьми ради картинки: как боевики пугают жителей Донбасса

Неопределенная ситуация на фронте - разведение сил и попытки прекращения огня - изменила и информационный ландшафт страны. И если на территории свободной части Украины больше всего медиапинков достается действующему президенту и его команде, то в оккупации до сих пор не могут закрыть два главных гештальта - "Порошенко" и "нацисты", активно тиражируя самые невероятные фейки. В последних трендах пропагандистов разбирался "Апостроф".

Транши от ПАП

Тема бесчинствующих "нацистов" присутствовала в информационном пространстве все годы войны на Донбассе. Они распинали мальчиков, насиловали бабушек, избивали мирных жителей и, конечно же, цинично расстреливали за русский язык. Однако после того как на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске было принято решение о разведении сил и средств в Петровском и Золотом, а отдельные радикальные группы внутри Украины выступили с резкой критикой такой деэскалации, опасаясь обмана со стороны России и боевиков, в Л/ДНР придумали целую конспирологическую теорию о том, как "нацисты" готовятся сорвать разведение и поставить на колени "народ Донбасса".

Итак, по версии пропагандистов, мозговой центр всей спецоперации, а заодно и серый кардинал путча - экс-президент Украины Петр Порошенко. Именно он вдохновляет, а главное, щедро финансирует "украинских боевиков", чтобы те сорвали мирные договоренности.

Пока террористам известно о двух траншах от Порошенко. Один из них на сумму в 500 тысяч долларов.

"В Харькове во время митинга против "формулы Штайнмайера" состоялась закрытая встреча руководителей региональных националистических ячеек. В ходе встречи доверенные лица Порошенко передали денежные средства националистам в размере 500 тысяч долларов. Деньги направлены на срыв мирных инициатив противоборствующих сторон, эскалацию очага напряженности в регионе и подрыв доверия населения Украины к действующему президенту", - рассказали в "народной милиции" ДНР.

Другой транш чуть скромнее – 100 тысяч долларов. Его, якобы, получили члены "Правого сектора" для проведения мобилизации.

"Новые бойцы будут проходить подготовку на тренировочных базах для дальнейшего участия в боевых действиях в Донбассе, а также проведения спецопераций", - не унимались в так называемой народной милиции ДНР.

Естественно, что, получив американские деньги, "нацисты" принялись активно их отрабатывать.

"В рядах ВСУ активно распространяются агитационные листовки. Их тематика – призыв украинских военнослужащих к саботированию приказов командования по отводу войск", - пишут сепаратистские СМИ.

Чтобы кадровые военные ВСУ меньше поддавались на провокации "экстремистов", командующий ООС Владимир Кравченко, по версии пропагандистов, даже приказал построить забор из колючей проволоки.

Колючая проволокаФото: pixabay.com

"Чтобы изолировать подразделения ВСУ в районе Золотого от боевиков националистических формирований", - заверили в фейковой народной милиции ЛНР.

Но все впустую: "нацисты", оказывается, решились даже на открытую конфронтацию с ВСУ.

"Радикалы из ДУК "Правый сектор" осуществили террористический акт в отношении командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Евгения Коростелева. Экстремисты осуществили несколько выстрелов из АГС по автомобилю комбрига, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения, двое из них, в том числе комбриг, находятся в тяжелом состоянии", - отметили в сепаратистских СМИ.

А позже, когда стало известно, что Евгений Коростелев скончался в госпитале, боевики предположили, что боевого офицера ликвидировали прямо в медучреждении "правосеки".

Еще один акт прямой агрессии против ВСУ на деньги Порошенко, по версии боевиков, "нацисты" совершили в отношении офицера 38-го зенитного ракетного полка ВСУ. Радикалы остановили авто майора, разоружили, взяли в заложники и потребовали обменять его на задержанного "экстремиста", который попался на том, что тайно проник в Золотое и пытался обстрелять позиции ВСУ, выдавая себя за "защитника республики".

Пропагандисты уверяют, что в Генштабе решили положить конец "зверствам" радикалов и разработали план "Кольцо", целью которого является полное разоружение "нацистов". Ну, а если те окажут сопротивление, у ВСУ есть санкция на уничтожение всех "экстремистов", мол, Зеленский не против, ЕС также не против, а уж Путин, тем более не против.

ВСУ "отжигают"

Впрочем, активизировавшаяся нелюбовь бойцов информационного фронта к "нацистам" совсем не означает, что пропагандисты вдруг резко полюбили ВСУ. Градус накала "у укров все плохо" и "укры – звери" продолжает стоически поддерживаться тружениками фабрики фейков.

Так, например, в последнее пару недель особо тронула пропагандистов детская тема.

"В село Кирилловка (Волновахский район) на мариупольском направлении отмечено прибытие 23-й отдельной бригады Нацгвардии Украины. Для развертывания своего штаба командование этой бригады выбрало здание единственного в населенном пункте детского сада", – пишут сепаратистские СМИ.

Однако особым цинизмом, по версии боевиков, отметились "каратели" 92-й бригады.

"Беспринципные радикально настроенные боевики в сопровождении украинских СМИ под предлогом съемки пропагандистского сюжета привезли на линию боевого соприкосновения в район Авдеевской промзоны автобус с детьми, после чего в надежде вызвать ответный огонь наших защитников, под прикрытием тумана, каратели 92-й бригады осуществили обстрел наших позиций", - заявили фейковые народные милиционеры.

Хитрые и смекалистые "защитники республики", конечно, раскусили планы "карателей" и ответный огонь по детям не открыли. И тогда… "каратели" сами решили обстрелять детей. Это, пропагандисты назвали украинским "планом Б". Ну, не зря ведь автобус подгоняли, собирали журналистов, люди все же готовились.

"Благодаря остаткам офицерской чести у отдельных офицеров вооруженных формирований Украины преступным планам радикалов не было суждено сбыться", - резюмировали в пресс-службе фейковой милиции.

Что же касается темы "у укров все плохо", то в последнее время пропагандисты почему-то активно начали разгонять "новости" о наркоманах и "аватарах" в рядах ВСУ. То офицер сломал ребра подчиненному за то, что тот отказался идти за добавкой спиртного, то дезертир, который из-за передозировки наркотиков дезертировал, дезертировал да не выдезертировал (не смог выйти за пределы части).

Но самый веселый фейк появился на днях в сепаратистских СМИ ДНР. Как утверждают пропагандисты, украинские воины, истосковавшись в зимний период по дровам и углю на позициях, решили отапливать печки соляркой. Украинские "каратели" из 28-й бригады так увлеклись этим делом, что сожгли 6 жилых домов и все ротное имущество.