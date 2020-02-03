"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

В воскресенье, 2 февраля, на улице Саксаганского в Киеве разыгралась кровавая драма - 43-летний пластический хирург родом из Донецка Андрей Сотник убегал от мужчины, стрелявшего ему в спину. Вскоре злоумышленник настиг и его и выпустил пулю, которая оказалась роковой. После убийства он скрылся с места, прихватив с собой загадочный пакет, принадлежавший хирургу. "Апостроф" рассказывает все, что известно о трагедии и версиях произошедшего.

Информация о стрельбе на улице Саксаганского правоохранителям поступила около 18:00. На место прибыли правоохранители - на тот момент Сотник уже был мертвым. В городе объявили специальную полицейскую операцию, на розыск и задержания преступника были ориентированы все наряды.

Вскоре появилось видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент расстрела пластического хирурга: нападающий бежал вслед за Сотником, параллельно стреляя ему в спину. Сам мужчина пытался скрыться от стрелка, но неудачно.

Что известно об убитом

Андрей Сотник был родом из Донецка, жил там до начала российской агрессии. Ему было 43 года.

Известно, что он закончил аспирантуру по специальности "хирургия" Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака в Донецке, а также получил образование пластического хирурга в Донецком национальном медицинском университете имени Горького. Работал хирургом Донецкой областной травматологической больницы и врачом-хирургом косметологической больницы Донецка.

В Киеве работал врачом-хирургом врачебно-косметологической больницы. Через некоторое время стал главой клиники пластической хирургии DMK Ukraine - на ее сайте указано, что он являлся кандидатоммедицинских наук и работал врачом-хирургом, пластичным и эстетическим хирургом. Также был организатором здравоохранения и экспертом GEP DMK International.

Версии преступления

По предварительным данным, убийца выжидал Сотника у дома, где тот снимал квартиру. Когда увидел его, начал преследовать и стрелять. Далее выхватил из рук раненого пакет и убежал. Хирург умер до приезда медиков скорой помощи.

Пока что в полиции официальных версий преступления не называют, но, похоже, что убийство было спланированным, особый интерес для злоумышленника представлял пакет с неизвестным содержимым. Возможно, там были деньги или же важные документы. Правоохранители устанавливают последние контакты Сотника, не планировал ли он на тот вечер важных встреч. Не исключено, что мотивом убийства могла быть и личная неприязнь в связи с профессиональной деятельностью или "заказ" с целью мести.

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Полиция завела уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украина - умышленное убийство. По подозрению в убийстве разыскивается неизвестный в возрасте 30-35 лет, ростом 170-175 см. Его внешность описывают как кавказскую, есть борода. Среднего телосложения, одет в черные джинсы, куртку и кепку. При себе может иметь короткоствольное огнестрельное оружие.