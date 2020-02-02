RU  UA  EN

воскресенье, 2 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

2 февраля

14:02
Что будет с пенсиями в Украине к 2050 году: эксперты говорят о катастрофе

1 февраля

22:01
В бюджете дыра: Минфин раскрыл неутешительные данные за первый месяц года
13:28
Украинцам трижды в 2020 году повысят максимальную пенсию: названы даты и суммы

31 января

17:04
Дело VAB банка: ФГВФЛ и Бахматюк возобновили переговоры о реструктуризации
13:43
Противоречит законодательству ЕС: в Энергосообществе дали НКРЭКУ рекомендацию по оплате за передачу электроэнергии при экспорте
09:59
НБУ обновил курс гривны: что будет с валютой в феврале
09:06
Появились детали контракта с Россией на транзит газа через Украину

30 января

16:40
Какие авто обложат налогами в Украине: появился полный перечень
12:41
Украинцев ждет неприятный "сюрприз" с важным налогом: кому придется платить больше

29 января

14:58
До какой отметки может "подскочить" доллар в Украине: эксперты озвучили прогноз
14:34
Гривна ускоряет падение: что происходит с курсом доллара в обменниках Киева
13:40
Нет гарантий: эксперт указал на тревожные нюансы введения накопительных пенсий в Украине
Все новости

В Киеве застрелили мужчину: фото и видео с места ЧП

воскресенье, 02 февраля 2020, 20:33
переглянути новину українською
Фото: Информатор

В воскресенье, 2 февраля, в Киеве по адресу улица Саксаганского, 117 произошло убийство: возле дома в мужчину выстрелили несколько раз. К сожалению, он скончался на месте.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", все случилось в районе 18:00.

По предварительной информации, мужчина зашел в арку возле своего двора. В этот момент сзади к нему подбежал неизвестный и несколько раз выстрелил.

Убийство мужчины в Киеве
1 / 1
Убийство мужчины в Киеве
1 / 1
Убийство мужчины в Киеве
1 / 1

После этого злоумышленник забрал пакет с неизвестным содержимым и скрылся в неизвестном направлении.

Когда прибыли врачи, то мужчина уже был мертв. Его личность установлена: это 43-летний киевлянин. По неподтвержденной информации он проживал в доме по улице Саксаганского, 121.

Как сообщал "Апостроф", ранее всплыли новые детали убийства в Киеве девушек, найденных мертвыми в шкафу.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: