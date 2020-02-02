В Киеве застрелили мужчину: фото и видео с места ЧП

В воскресенье, 2 февраля, в Киеве по адресу улица Саксаганского, 117 произошло убийство: возле дома в мужчину выстрелили несколько раз. К сожалению, он скончался на месте.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", все случилось в районе 18:00.

По предварительной информации, мужчина зашел в арку возле своего двора. В этот момент сзади к нему подбежал неизвестный и несколько раз выстрелил.

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После этого злоумышленник забрал пакет с неизвестным содержимым и скрылся в неизвестном направлении.

Когда прибыли врачи, то мужчина уже был мертв. Его личность установлена: это 43-летний киевлянин. По неподтвержденной информации он проживал в доме по улице Саксаганского, 121.

Как сообщал "Апостроф", ранее всплыли новые детали убийства в Киеве девушек, найденных мертвыми в шкафу.