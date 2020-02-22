RU  UA  EN

суббота, 22 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 февраля

13:48
Связан с Януковичем: все данные про бизнесмена, загадочно погибшего в доме экс-главы МИДа под Киевом
13:09
Сказочный Денис: министр юстиции Украины повеселил сети странным фото
13:08
От коронавируса умерли первые европейцы: фото и все подробности
12:53
alyona alyona выпустила трек "Коли ховають молодих" - он о тех, чья жизнь оборвалась слишком рано Lime
12:32
Сети разгневало заявление Лукаш на шоу Шустера про убийства на Майдане: видео
11:56
Жлобство непобедимо: в сети показали фото скопления "героев парковки" в Киеве
11:42
Официально объявлено о возвращении "Друзей" на экраны: когда выйдет новый эпизод сериала Lime
11:29
В России прогремел взрыв в жилом доме: фото и данные о погибших
11:14
Экс-глава МИД любил пострелять: всплыли резонансные детали гибели мужчины под Киевом
11:12
Боевики на Донбассе устроили детское "шоу" с портретами Захарченко и Гиви: видео
11:02
Мы не можем нравиться всем. Поэтому выходим и делаем, что умеем, максимально круто - группа TVORCHI Lime
10:42
В Полтаве простились с молодым бойцом, погибшим на Донбассе: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

От коронавируса умерли первые европейцы: фото и все подробности

суббота, 22 февраля 2020, 13:08
переглянути новину українською

Смертность от коронавируса теперь охватила не только Китай, а и Европу.

Об этом сообщает агентство ANSA.

В Италии от страшного вируса Covid-19 умер 78-летний житель. Известно, что он работал каменщиком.

Отмечают, что в 10 муниципалитетах Италии из-за вспышки коронавируса фактически введен карантин. Муниципалитеты расположены в северной части страны, в них проживает в общей сложности 50 тысяч человек.

По словам министра здравоохранения Италии Роберто Сперанци, в зоне действия ограничительных мер прекращены все общественные мероприятия массового характера, гражданам рекомендуют находиться дома.

В Милане и Пьяченце для приема больных готовят военные казармы.

Между тем в Италии меньше чем за сутки зафиксировано 17 новых случаев заболеваемости на коронавирус - 15 в регионе Ломбардия и два в регионе Венето.

Агентство отмечает, что теперь необходимо проверить сотни людей, с которыми контактировали больные.

Также в Италии умерла женщина от заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Она проживала в северной области Ломбардия.

Напомним, 15 февраля в Европе зафиксировали первую смерть от китайского коронавируса. Во Франции умерла китайская туристка.

Как сообщал "Апостроф", группа ученых и экспертов из Германии, Нидерландов, США и других стран выпустила официальное заявление, в котором опровергла слухи о том, что вирус, вызывающий коронавирусное заболевание (Covid-19), был якобы намеренно синтезирован в лаборатории.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Да будет снег: зима сыграет "дембельский аккорд"

Бесплатный сыр и мышеловка: власти придумали новую льготу для переселенцев

​Люди боятся не коронавируса: кто виноват в беспорядках в Новых Санжарах

Когда Путин пошел на Украину с танками, то многие поняли Майдан-2014 - датский историк

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: