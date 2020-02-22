От коронавируса умерли первые европейцы: фото и все подробности

Смертность от коронавируса теперь охватила не только Китай, а и Европу.

Об этом сообщает агентство ANSA.

В Италии от страшного вируса Covid-19 умер 78-летний житель. Известно, что он работал каменщиком.

Отмечают, что в 10 муниципалитетах Италии из-за вспышки коронавируса фактически введен карантин. Муниципалитеты расположены в северной части страны, в них проживает в общей сложности 50 тысяч человек.

По словам министра здравоохранения Италии Роберто Сперанци, в зоне действия ограничительных мер прекращены все общественные мероприятия массового характера, гражданам рекомендуют находиться дома.

В Милане и Пьяченце для приема больных готовят военные казармы.

Между тем в Италии меньше чем за сутки зафиксировано 17 новых случаев заболеваемости на коронавирус - 15 в регионе Ломбардия и два в регионе Венето.

Агентство отмечает, что теперь необходимо проверить сотни людей, с которыми контактировали больные.

Также в Италии умерла женщина от заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Она проживала в северной области Ломбардия.

Напомним, 15 февраля в Европе зафиксировали первую смерть от китайского коронавируса. Во Франции умерла китайская туристка.

Как сообщал "Апостроф", группа ученых и экспертов из Германии, Нидерландов, США и других стран выпустила официальное заявление, в котором опровергла слухи о том, что вирус, вызывающий коронавирусное заболевание (Covid-19), был якобы намеренно синтезирован в лаборатории.