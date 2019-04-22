Страстная неделя 2019: обычаи и запреты каждого дня перед Пасхой

Страстная неделя, или Страстная Седмица - последняя неделя Великого поста, которая идет перед самым главным христианским праздником - Пасхой.

В 2019 году Светлое Христово Воскресенье отмечается 28 апреля, соответственно, Страстная седмица будет предшествовать этой дате. 21 апреля верующие отпразднуют Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, а с понедельника, 22 апреля, начнется Страстная неделя. Она продлится до субботы, 27 апреля.

Каждый день на Страстной неделе называется Великим и имеет свое значение.

Великий понедельник



В этот день принято делать все глобальные работы по дому – ремонт, генеральную уборку и прочее. Далее заниматься ими уже нельзя. Из еды можно - сырые овощи и фрукты, а также хлеб, мед и орехи. Рекомендуется есть один раз в сутки, желательно вечером.

Великий вторник

Во вторник питаться разрешено так же сырыми овощами, фруктами, хлебом и водой. Также в этот день выполнятся вся работа, связанная с одеждой - стирка, глажка, мелкий пошив.

Великая среда



В этот день начинается подготовка к Пасхе. Хозяйки выносят мусор, делают легкую уборку, а также подготавливают продукты для выпекания пасок. Можно также есть хлеб, овощи и фрукты, холодную сырую пищу без масла.

Великий четверг (Чистый четверг)



В четверг с самого утра нужно помыться и прибраться в доме. Кроме того, в этот день принято красить яйца и выпекать паски. А вечером начинается одна из самых длинных служб в году, "Двенадцать Евангелий", посвященных Иисусу Христу. Пришедшие в храм стоят на ней с зажженными свечами, которые по традиции стараются не гасить до возвращения домой. В Великий четверг верующим нужно причаститься.

В этот день разрешается есть горячую растительную пищу с растительным маслом.

Великая пятница (Страстная пятница)



Это самый скорбный день Седмицы. В этот день нужно полностью воздержаться от пищи. В Страстную пятницу вспоминают о суде, распятии и смерти Спасителя на кресте.

Великая суббота



В церквях вспоминают погребение Христа. При этом священнослужители уже в этот день надевают светлые праздничные облачения. Это день тишины и покоя. Не стоит предаваться веселью и распитию алкоголя. Многие верующие и в этот день отказываются от пищи. Но разрешается один раз в день поесть горячей растительной пищи, но без масла.

Ранее "Апостроф" публиковал календарь питания по дням во время Великого поста.