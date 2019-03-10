Великий пост 2019: история, традиции и запреты

С понедельника, 11 марта в Украине начинается Великий пост, который продлится до полночи, субботы, 27 апреля.

Великий пост продолжится 48 дней. Стоит отметить, что первые 40 дней Великого поста символизируют те 40 дней, что Иисус Христос постился в пустыне. Потом следует Страстная седмица – последняя неделя перед Пасхой, время особо строго воздержания во всем: и в еде, и в нормах поведения. Каждый день этой недели призван напомнить верующим о страданиях Христа: о Тайной вечере, суде, распятии и др.

В дни Великого поста накладываются запреты на некоторые продукты. А именно: мясо и мясопродукты; рыба и рыбные продукты (кроме нестрогих дней); яйца; молоко и молочные продукты; сладости; выпечка; фаст-фуд; алкоголь.

Что касается нравственных запретов, то в эти дни нельзя: осуждать и обсуждать других людей; распускать слухи; проявлять эгоизм; обвинять в неверии людей, которые по каким-то причинам не постятся. Пост — личное дело каждого; употреблять в речи и письме бранные слова; допускать греховные мысли.

Исключение составляют пожилые люди и дети, которые в силу своего возраста не понимают, почему нельзя вести себя как обычно.

Стоит коснуться и традиций, которые свойственны Великому посту. Великий пост можно разделить на четыре периода: первые 40 дней – Четыредесятница; Лазарева суббота – 6 суббота поста; Вход Господень в Иерусалим – 6 воскресенье поста (Вербное воскресенье); Страстная седмица (Страстная неделя).

Последней неделей Великого поста является Страстная Седмица. Дни Страстной седмицы называют Великими: например, Великий понедельник, Великая пятница и так все дни. В Великий понедельник необходимо подготовить свое жилье – помыть, почистить, покрасить. В Великий вторник готовится одежда и утюжится белье. В Великую среду необходимо завершить все хозяйственные работы. Надо полностью убрать весь дом, избавиться от мусора. Также в этот день заготавливаются яйца для писанок и пасхальных яиц, нужно подготовить все необходимое для их росписи.

На Великий четверг (Чистый четверг) приходится наибольшее количество обрядов, примет и действий. В этот день пекут традиционные куличи. Пасха – не просто праздничный хлеб, она символизирует тело Христа. Перед тем, как приступить к выпечке, надо помолиться. Необходимо подготовить тело к Пасхе – хорошо вымыться. В Великую пятницу нельзя абсолютно ничего есть, запрещается петь песни и слушать музыку, стирать, шить, резать. Великая суббота – наиболее хлопотный день для хозяек. Надо все приготовить, сварить, в этот день изготавливают писанки и красятся яйца.

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