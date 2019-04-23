Великий вторник 2019: что нельзя делать 23 апреля, традиции и приметы

23 апреля православные отмечают второй день Страстной недели - Великий вторник. В этот день верующие вспоминают проповедь Христа в Иерусалимском храме.

Каждый день недели перед Пасхой имеет свое значение и традиции. Рассказываем, как правильно провести этот день и какие запреты существуют для Великого вторника.

Что нужно делать в Великий вторник



Хозяйкам в этот день принято выполнять работу с одеждой - стирать, гладить, штопать, а также готовить праздничный наряд к светлому празднику Пасхи. В древности женщины предпочитали самостоятельно сшить что-то для себя. Сейчас же можно просто сходить в магазин и приобрести новенькое платье. Также принято перебирать одежду в гардеробе и выбрасывать ненужные вещи.

А мужчинам в Великий вторник стоит отправиться на огород и прочитать молитву на будущий щедрый урожай. Кроме того, принято заготавливать дрова для выпекания пасок.

Также стоит помнить, что продолжается Великий пост. В этот день разрешается употреблять сырую пищу растительного происхождения: овощи и фрукты, сухофрукты, мед, орехи. Из напитков рекомендуется только вода и чай.

Как и остальные дни Страстной недели, Великий вторник нужно провести в молитвах. Рекомендуется просить о прощении грехов, о здоровье и семейном благополучии.

В этот день также стоит совершать благие дела - подавать просящим у храмов, помогать нуждающимся, оказывать помощь близким. Большим грехом считается - отказать кому-либо в помощи.

Что нельзя делать в Великий вторник



- В этот день нельзя веселиться, петь и танцевать.

- Запрещено употреблять спиртные напитки.

- Также строго запрещается нецензурно выражаться и думать о плохом.

- Нельзя желать зла. Иначе можно навлечь болезни на себя и на своих близких.

- Запрещается делать вещи, которые в будущем могут превратиться в грехи.

Приметы Великого вторника



- Если в этот день идет дождь, то лето будет богатым на урожай грибов.

- Если перед выходом из дома из рук выпали ключи - не миновать беды.

- Если в этот день первым, с кем вы столкнетесь, будет мужчина - год будет счастливым. Если встретите женщину, то в скором времени ожидайте неприятностей. А если первыми увидите детей - ждите пополнение в семье.

- Если в Великий вторник животное умыть талым снегом, то оно не будет болеть весь год.

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