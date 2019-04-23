RU   UA  

вторник, 23 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Великий вторник 2019: что нельзя делать 23 апреля, традиции и приметы

Как правильно провести этот день

Татьяна Гайдина вторник, 23 апреля 2019, 10:01
читати статтю українською
Как правильно провести этот день Фото: pixabay.com

23 апреля православные отмечают второй день Страстной недели - Великий вторник. В этот день верующие вспоминают проповедь Христа в Иерусалимском храме.

Каждый день недели перед Пасхой имеет свое значение и традиции. Рассказываем, как правильно провести этот день и какие запреты существуют для Великого вторника.

Что нужно делать в Великий вторник

Хозяйкам в этот день принято выполнять работу с одеждой - стирать, гладить, штопать, а также готовить праздничный наряд к светлому празднику Пасхи. В древности женщины предпочитали самостоятельно сшить что-то для себя. Сейчас же можно просто сходить в магазин и приобрести новенькое платье. Также принято перебирать одежду в гардеробе и выбрасывать ненужные вещи.

А мужчинам в Великий вторник стоит отправиться на огород и прочитать молитву на будущий щедрый урожай. Кроме того, принято заготавливать дрова для выпекания пасок.

Также стоит помнить, что продолжается Великий пост. В этот день разрешается употреблять сырую пищу растительного происхождения: овощи и фрукты, сухофрукты, мед, орехи. Из напитков рекомендуется только вода и чай.

Как и остальные дни Страстной недели, Великий вторник нужно провести в молитвах. Рекомендуется просить о прощении грехов, о здоровье и семейном благополучии.

В этот день также стоит совершать благие дела - подавать просящим у храмов, помогать нуждающимся, оказывать помощь близким. Большим грехом считается - отказать кому-либо в помощи.

Что нельзя делать в Великий вторник

- В этот день нельзя веселиться, петь и танцевать.

- Запрещено употреблять спиртные напитки.

- Также строго запрещается нецензурно выражаться и думать о плохом.

- Нельзя желать зла. Иначе можно навлечь болезни на себя и на своих близких.

- Запрещается делать вещи, которые в будущем могут превратиться в грехи.

Приметы Великого вторника

- Если в этот день идет дождь, то лето будет богатым на урожай грибов.

- Если перед выходом из дома из рук выпали ключи - не миновать беды.

- Если в этот день первым, с кем вы столкнетесь, будет мужчина - год будет счастливым. Если встретите женщину, то в скором времени ожидайте неприятностей. А если первыми увидите детей - ждите пополнение в семье.

- Если в Великий вторник животное умыть талым снегом, то оно не будет болеть весь год.

Ранее "Апостроф" публиковал календарь питания по дням во время Великого поста.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Страстная неделя 2019: обычаи и запреты каждого дня перед Пасхой

Страстная неделя в 2019 году в Украине пройдет с 22 по 27 апреля - традиции, запреты, что можно и нельзя делать в тот или иной день

В Париж ехать некому: почему брошенный Нотр-Даму "спасательный круг" оказался дырявым

Почему, вместо того чтобы спасать объекты культурного наследия Украины, Нищук собрался отправить наших реставраторов в Париж на помощь в восстановлении Нотр-Дама, разбирался "Апостроф".

Этот позор катастрофи­чески ударит по имиджу Украины - музыкальный продюсер об отказе от Евровидения

Украина отказалась от участия в Евровидении-2019: музыкальный продюсер Александр Ягольник в интервью Апострофу рассказал о катастрофических последствиях для Украины

Новости

23 апреля

11:55
Против Порошенко выдвинули первый иск после поражения на выборах
11:55
Уже перебор: Лобода превратилась в скелет и зачитала рэп
11:54
В "Народном фронте" пояснили важность принятия закона о государственном языке
11:45
В сети появились фото Бритни Спирс после лечения в психиатрической клинике
11:42
В России рассказали, как Кремль напрягся из-за победы Зеленского
11:38
Украина может отменить переход на летнее время: когда это произойдет
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского
Яркие фото с дебатов на НСК "Олимпийский"
Презентация программ премии Ukrainian ID Awards и фестиваля Sheva Fest
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: