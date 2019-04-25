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Чистый четверг 2019: что нельзя делать в этот день, традиции и приметы

Как правильно провести этот день

четверг, 25 апреля 2019, 06:42
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Как правильно провести этот день Фото: pixabay.com

25 апреля православные отмечают один из важных дней Страстной недели - Великий четверг, или, как его еще называют, Чистый четверг. В этот день вспоминается Тайная вечеря, на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии и омыл ноги своим ученикам.

В нашем материале вы узнаете, как правильно провести этот день и какие запреты существуют для Чистого четверга.

Что нужно делать в Великий четверг

В этот день каждый человек должен избавиться от всех своих страхов, проблем, негативных мыслей и грешных помыслов.

Начинать Чистый четверг принято с купания. Считается, что вода в этот период обладает целебными свойствами и способна очистить не только тело, но и душу. Если искупаться до восхода солнца, то можно укрепить здоровье и избавиться от негативной энергетики. Важно при этом иметь светлые и радостные мысли.

Добиваться чистоты также следует и в доме. Необходимо вымыть полы, окна, стены, потолки, а также вытереть пыль и выбросить весь мусор. Согласно поверью, так можно избавиться от всего негатива, который накопился в доме за весь год.

Также в Великий четверг принято пересчитывать деньги. И делать это нужно три раза в день - до восхода солнца, в полдень и на закате. Считалось, что таким образом можно сохранить и увеличить сбережения. Только этот обряд нужно выполнять одному, поэтому наблюдать за процессом никому из родственников нельзя.

Хозяйки в этот день выпекают паски. По традиции, утром ставят тесто, чтобы "поднималось", а уже вечером, после уборки в доме, принимаются к делу. Во время этого процесса нужно думать только о хорошем, иначе вкусных пасок не видать.

В Чистый четверг продолжается Великий пост, поэтому не стоит забывать и об ограничениях в еде. Разрешается есть горячую растительную пищу с растительным маслом.

Ну и, конечно же, в этот день стоит обязательно посетить храм. Вечером начинается одна из самых длинных служб в году, "Двенадцать Евангелий", посвященных Иисусу Христу. Пришедшие в церковь стоят на ней с зажженными свечами, которые по традиции стараются не гасить до возвращения домой. В Великий четверг верующим нужно причаститься.

Что нельзя делать в Чистый четверг

- Нельзя веселиться, устраивать вечеринки и застолья.

- Нельзя раздавать свои вещи и одалживать деньги.

- Запрещается снимать пробу с пасок, а выпекать пасхальные лакомства нельзя, пока в доме грязно.

- Нельзя отмечать свадьбы, дни рождения и крестины.

Приметы Чистого четверга

- Если во время уборки переставить в доме мебель, то можно избавиться от финансовых проблем.

- Обрезать свои волосы - очистить грехи. Поэтому, поход к парикмахеру в этот день будет очень кстати.

- Если обнаружите во время уборки потерянную вещь - ждите удачу.

- Хорошая, солнечная погода в Чистый четверг – предвестник теплого остатка весны. Дождь говорит о том, что холода продержатся до самого лета.

- Если их храма принести страстную свечу, то она поможет в лечении самых разных заболеваний.

Напомним, что Страстная неделя, или Страстная седмица - последняя неделя Великого поста, которая идет перед самым главным христианским праздником - Пасхой. Каждый день на Страстной неделе называется Великим и имеет свое значение.

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