Евровидение-2019: онлайн трансляция второго полуфинала

В ночь с 16 на 17 мая в Тель-Авиве (Израиль) пройдет второй полуфинал Евровидения-2019. В нем, в отличие от первого этапа конкурса, за место в гранд-финале посоревнуются следующие 18 стран-участниц.
Старт второго полуфинала запланирован на 22:00 по киевскому времени. "Апостроф. Лайм" покажет прямую трансляцию и расскажет о ключевых событиях вечера.
(на месте этого фото появится окно прямой трансляции второго полуфинала Евровидения-2019)
Согласно правилам конкурса, в гранд-финал пройдут только 10 лучших участников второго полуфинала. Остальные 8 покинут конкурс. Выступления в этот вечер пройдут в следующем порядке:
- Armenia Srbuk - "Walking Out" (Армения)
- Sarah McTernan - "22" (Ирландия)
- Anna Odobescu - "Stay" (Молдавия)
- Luca Hänni - "She Got Me" (Швейцария)
- Carousel - "That night" (Латвия)
- Ester Peony - "On a Sunday" (Румыния)
- Leonora - "Love Is Forever" (Дания)
- John Lundvik - "Too Late For Love" (Швеция)
- PÆNDA - "Limits" (Австрия)
- Roko - "The Dream" (Хорватия)
- Michela - "Chameleon" (Мальта)
- Jurij Veklenko - "Run With The Lions" (Литва)
- Сергей Лазарев - "Scream" (Россия)
- Jonida Maliqi - "Ktheju tokës" (Албания)
- KEiiNO - "Spirit In The Sky" (Норвегия)
- Duncan Laurence - "Arcade" (Нидерланды)
- Tamara Todevska - "Proud" (Северная Македония)
- Chingiz - "Truth" (Азербайджан)
Примечательно, что во втором полуфинале выступит и главный претендент на победу в Евровидении-2019. Первенство представителю Нидерландов, поп-певцу Дункану Лоуренсу, букмекеры пророчат уже несколько недель подряд. Процент вероятности победы Лоуренса достиг рекордной отметки - 33%. При этом его ближайший конкурент, представитель Швеции Джон Люндвик, имеет всего 13%.
13-м по счет во втором полуфинале выступит и представитель России Сергей Лазарева. Однако шансы на победу певца продолжают падать. На текущий момент букмекеры оценивают такую вероятность всего в 8%.
Несмотря на отказ Украины от участия в Евровидении-2019, украинские каналы-трансляторы конкурса традиционно покажут полуфиналы и финал. Посмотреть второй полуфинал можно будет уже 16 мая с 22:00 на каналах UA:ПЕРШИЙ и СТБ, а также на главных страницах "Апострофа" и The Lime.
Напомним, что зрители Евровидения из Украины не принимают участия в смс-голосовании.
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