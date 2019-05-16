Евровидение-2019: онлайн трансляция второго полуфинала

В ночь с 16 на 17 мая в Тель-Авиве (Израиль) пройдет второй полуфинал Евровидения-2019. В нем, в отличие от первого этапа конкурса, за место в гранд-финале посоревнуются следующие 18 стран-участниц.

Старт второго полуфинала запланирован на 22:00 по киевскому времени. "Апостроф. Лайм" покажет прямую трансляцию и расскажет о ключевых событиях вечера.



(на месте этого фото появится окно прямой трансляции второго полуфинала Евровидения-2019)

Согласно правилам конкурса, в гранд-финал пройдут только 10 лучших участников второго полуфинала. Остальные 8 покинут конкурс. Выступления в этот вечер пройдут в следующем порядке:

Armenia Srbuk - "Walking Out" ( Армения )

) Sarah McTernan - "22" ( Ирландия )

) Anna Odobescu - "Stay" ( Молдавия )

) Luca Hänni - "She Got Me" ( Швейцария )

) Carousel - "That night" ( Латвия )

) Ester Peony - "On a Sunday" ( Румыния )

) Leonora - "Love Is Forever" ( Дания )

) John Lundvik - "Too Late For Love" ( Швеция )

) PÆNDA - "Limits" ( Австрия )

) Roko - "The Dream" ( Хорватия )

) Michela - "Chameleon" ( Мальта )

) Jurij Veklenko - "Run With The Lions" ( Литва )

) Сергей Лазарев - "Scream" ( Россия )

) Jonida Maliqi - "Ktheju tokës" ( Албания )

) KEiiNO - "Spirit In The Sky" ( Норвегия )

) Duncan Laurence - "Arcade" ( Нидерланды )

) Tamara Todevska - "Proud" ( Северная Македония )

) Chingiz - "Truth" (Азербайджан)

Примечательно, что во втором полуфинале выступит и главный претендент на победу в Евровидении-2019. Первенство представителю Нидерландов, поп-певцу Дункану Лоуренсу, букмекеры пророчат уже несколько недель подряд. Процент вероятности победы Лоуренса достиг рекордной отметки - 33%. При этом его ближайший конкурент, представитель Швеции Джон Люндвик, имеет всего 13%.

13-м по счет во втором полуфинале выступит и представитель России Сергей Лазарева. Однако шансы на победу певца продолжают падать. На текущий момент букмекеры оценивают такую вероятность всего в 8%.

Несмотря на отказ Украины от участия в Евровидении-2019, украинские каналы-трансляторы конкурса традиционно покажут полуфиналы и финал. Посмотреть второй полуфинал можно будет уже 16 мая с 22:00 на каналах UA:ПЕРШИЙ и СТБ, а также на главных страницах "Апострофа" и The Lime.

Напомним, что зрители Евровидения из Украины не принимают участия в смс-голосовании.