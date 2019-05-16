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Евровидение-2019: онлайн трансляция второго полуфинала

За место в гранд-финале посоревнуются 18 стран-участниц

четверг, 16 мая 2019, 11:33
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За место в гранд-финале посоревнуются 18 стран-участниц Фото:

В ночь с 16 на 17 мая в Тель-Авиве (Израиль) пройдет второй полуфинал Евровидения-2019. В нем, в отличие от первого этапа конкурса, за место в гранд-финале посоревнуются следующие 18 стран-участниц.

Старт второго полуфинала запланирован на 22:00 по киевскому времени. "Апостроф. Лайм" покажет прямую трансляцию и расскажет о ключевых событиях вечера.


(на месте этого фото появится окно прямой трансляции второго полуфинала Евровидения-2019)

Согласно правилам конкурса, в гранд-финал пройдут только 10 лучших участников второго полуфинала. Остальные 8 покинут конкурс. Выступления в этот вечер пройдут в следующем порядке:

  • Armenia Srbuk - "Walking Out" (Армения)
  • Sarah McTernan - "22" (Ирландия)
  • Anna Odobescu - "Stay" (Молдавия)
  • Luca Hänni - "She Got Me" (Швейцария)
  • Carousel - "That night" (Латвия)
  • Ester Peony - "On a Sunday" (Румыния)
  • Leonora - "Love Is Forever" (Дания)
  • John Lundvik - "Too Late For Love" (Швеция)
  • PÆNDA - "Limits" (Австрия)
  • Roko - "The Dream" (Хорватия)
  • Michela - "Chameleon" (Мальта)
  • Jurij Veklenko - "Run With The Lions" (Литва)
  • Сергей Лазарев - "Scream" (Россия)
  • Jonida Maliqi - "Ktheju tokës" (Албания)
  • KEiiNO - "Spirit In The Sky" (Норвегия)
  • Duncan Laurence - "Arcade" (Нидерланды)
  • Tamara Todevska - "Proud" (Северная Македония)
  • Chingiz - "Truth" (Азербайджан)

Примечательно, что во втором полуфинале выступит и главный претендент на победу в Евровидении-2019. Первенство представителю Нидерландов, поп-певцу Дункану Лоуренсу, букмекеры пророчат уже несколько недель подряд. Процент вероятности победы Лоуренса достиг рекордной отметки - 33%. При этом его ближайший конкурент, представитель Швеции Джон Люндвик, имеет всего 13%.

13-м по счет во втором полуфинале выступит и представитель России Сергей Лазарева. Однако шансы на победу певца продолжают падать. На текущий момент букмекеры оценивают такую вероятность всего в 8%.

Несмотря на отказ Украины от участия в Евровидении-2019, украинские каналы-трансляторы конкурса традиционно покажут полуфиналы и финал. Посмотреть второй полуфинал можно будет уже 16 мая с 22:00 на каналах UA:ПЕРШИЙ и СТБ, а также на главных страницах "Апострофа" и The Lime.

Напомним, что зрители Евровидения из Украины не принимают участия в смс-голосовании.

  • Победительница Евровидения-2018, поп-певица Нетта Барзилай, открыла песенный конкурс этого года помпезным шоу. На сцене к 26-летней артистке присоединились около 30 человек подтанцовки.
  • Читайте также на The Lime оценку эксперта: ведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко рассказал о сильных и слабых сторонах первого полуфинала.

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