Как праздновать Троицу 2019: история, традиции и обычаи праздника

В воскресенье, 16 июня, православные христиане отмечают один из двенадцати важнейших праздников - Троицу. У этого праздника также есть еще одно название - Пятидесятница. Оно указывает на дату празднования - на пятидесятый день после Пасхи. Иногда его еще называют днем сошествия Святого Духа, так как в этот день на святых апостолов сошел Святой Дух, который и показал триединство Бога, то есть существование трех Лиц единого по существу Бога - Отца, Сына и Святого Духа.

История праздника

Считается, что Троицу решили установить апостолы, которых еще называют учениками Иисуса Христа. Они хотели закрепить в памяти людей это событие.

Согласно библейским сказаниям, после своего Воскресения Иисус Христос пообещал своим ученикам, что пришлет им утешителя от своего Отца - Святого Духа. После этого апостолы ежедневно молились, собираясь в хижине на горе Сион в Иерусалиме. А на 50-й день ученики Христа увидели огонь, который проник в них. После чего апостолы заметили, что они могут исцелять, пророчествовать и говорить на разных языках, которых раньше не знали.

То есть Святой Дух даровал ученикам Иисуса Христа возможность говорить на любом языке мира, чтобы они смогли проповедовать христианское учение среди разных народов.

Троица - это еще и день рождения Церкви. С этого момента Церковь начинает распространяться по всему миру.

Как праздновать Троицу, традиции и обычаи

В этот день принято плести венки из трав и цветов, украшать дома молодой травой и зелеными ветками. В храмах на Троицу полы выстилают полевыми травами и ветвями берез, которые считаются символом обновления людей благодаря Святому Духу. Священнослужители облачаются в зеленые ризы.

Верующие на Троицу посещают службу и приносят с собой в церковь несколько веток березы, чтобы освятить их, а затем поставить у себя дома. Считается, что таким образом можно защитить свое жилище от зла.

По возвращению из храма принято устраивать дома праздничный обед, на который можно пригласить родственников и близких друзей.

Народные приметы

- Если в этот праздник идет дождь, то лето будет урожайным, грибным и теплым.

- Если на Троицу будет стоять жаркая погода, тогда лето будет засушливым.

- Если разложить по подоконнику зеленую травку и поставить несколько березовых веточек - можно притянуть к себе богатство.

- Очень плохой приметой считалось в субботу, перед Троицей, не сходить на кладбище. Верили, что если не почтить память усопших, духи умерших придут и могут забрать в свой мир кого-нибудь из живых.