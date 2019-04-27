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Пасха 2019: как праздновать, традиции и обычаи

Как правильно провести день Воскресения Иисуса Христа

Татьяна Гайдина суббота, 27 апреля 2019, 07:22
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Как правильно провести день Воскресения Иисуса Христа Фото: pixabay.com

В воскресенье, 28 апреля, православный мир отмечает важнейший христианский праздник - Пасху, или Светлое Христово Воскресение. В этот день верующие радуются воскресению сына Божьего, победе жизни над смертью, света над тьмой.

К празднованию Пасхи люди готовятся на протяжении Великого поста - самого строгого и длинного в году. Его длительность связана с тем, что Христос провел в пустыне 40 дней. Считается, что за эти дни человеческая душа должна почтить страдания, которые пережил Иисус. В течение этого периода верующие ограничивают себя в пище, отказываются от земных удовольствий, причащаются, каются в грехах, молятся, тем самым очищая свое тело и душу.

Последняя неделя перед Христовым Воскресением называется Страстной, где каждый день имеет свое значение. Особенно важными считаются последние три дня перед Пасхой – Чистый четверг, Страстная пятница и Великая суббота.

Как праздновать Пасху

В ночь на воскресенье в церквях начинается праздничное богослужение. Священнослужитель совершает крестный ход - обходит храм под звон колоколов. Затем совершается пасхальное песнопение. Люди приносят свои пасхальные корзинки с праздничными яствами, чтобы их освятить. Как правило в нее входят - паска, крашенные яйца, молочные продукты, мясо и красное вино. Другие алкогольные напитки приносить в церковь строго запрещается.

В домах на Пасху принято зажигать свечи и лампады. А также собирать всю свою семью за праздничным столом. Каждый из присутствующих берет в руку по яйцу и пытается ударить об другое яйцо так, чтобы свое осталось целым. И только после того, как за столом появится победитель, можно приступать к трапезе.

Все христосуются, произнося: "Христос воскресе!" - "Воистину воскресе!" и при этом обмениваются яйцами, пасками и троекратными поцелуями.

Народные обычаи

В Христово Воскресение можно просить у Бога все, что пожелаете: хорошего урожая, достатка, здоровья и благополучия. А девушка, которая хочет удачно выйти замуж, во время службы в церкви должна проговорить про себя "Воскресение христово! Пошли мне жениха холостого!".

Если в этот светлый день рождается ребенок, то он обязательно будет известным и счастливым.

А человек, умерший на Пасху, считается, что сразу попадает в рай.

Всю неделю после празднования принято ходить в гости, на гулянья, дарить подарки. В общем делать все то, что было под запретом на протяжении 40 дней.

Как сообщал "Апостроф", на Пасху в Украине стоит ждать ухудшение погоды, которое ознаменуется дождями и ощутимым похолоданием.

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