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Медовый, Яблочный и Ореховый: когда праздновать три Спаса в 2019 году

Первый Спас (Медовый) в Украине празднуют 14 августа

Татьяна Гайдина среда, 24 июля 2019, 19:17
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Первый Спас (Медовый) в Украине празднуют 14 августа Фото: pexels.com

В августе отмечается один из величайших христианских праздников - Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (в простонародье Спас). В Украине празднуют сразу три Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый. Каждый из этих праздников несет свой особый смысл и наступает в определенный день (даты не являются переходящими, поэтому они стабильны из года в год, в том числе и в 2019-м).

"Апостроф" рассказывает о датах празднования Спаса и других названиях праздника.

Медовый Спас - 14 августа (среда)

Медовый Спас - первый из трех праздников. Он установлен в честь Происхождения Животворящего Креста. Ежегодно Медовый Спас отмечается в середине августа, а именно - 14 числа.

Второе название этого праздника, которое также можно часто слышать - Маковей. Это название пошло в память о Маккавеях, семи мучениках, которых упоминают в Ветхом Завете. Однако в народе этимологию праздника переосмыслили и связали с маком, который как раз созревает к середине августа.

В день Медового Спаса начинается Успенский пост, который стоит в календаре христианских праздников перед праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери. Он продлится с 14 до 28 августа.

Яблочный Спас - 19 августа (понедельник)

Следующий Спас - Яблочный. Его отмечают почти спустя неделю после первого, а именно - 19 августа. Второе название этого праздника - Великий Спас, так как совпадает по датам с Двунадесятым праздником Преображения Господня.

В народе название праздника связывают с периодом сбора яблок. Согласно поверью, до этого дня употреблять в пищу яблоки нельзя.

Ореховый Спас - 29 августа (четверг)

Ореховый спас - последний из трех праздников. Он ежегодно приходится на 29 августа. Ореховый Спас отмечается на следующий день после Успения Богородицы. Другое его название - Хлебный Спас. Его так называют потому, что с этого дня начинаются работы по сбору хлеба.

Ореховый Спас также называют Осенний или Холодный. Наши предки связывали этот праздник с началом осени, отсюда и пошли такие названия.

Подробнее о каждом Спасе, в частности о традициях и приметах, читайте на "Апострофе" за несколько дней до приближения праздника.

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